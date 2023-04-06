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https://sputniknews.com.tr/20230406/yeni-tanistigi-kisiyi-darbeden-cengiz-kurtoglunun-yargilanmasina-baslandi-1069268448.html
Yeni tanıştığı kişiyi darbeden Cengiz Kurtoğlu'na 3 yıla kadar hapis istemi
Yeni tanıştığı kişiyi darbeden Cengiz Kurtoğlu'na 3 yıla kadar hapis istemi
Doğum günü partisinde tanıştığı kişiyi, sanatçı arkadaşlarına hakaret ettiği iddiasıyla darp ve hakaret ettiği öne sürülen şarkıcı Cengiz Kurtoğlu’nun 3 yıla... 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T13:09+0300
2023-04-06T13:13+0300
türkiye
cengiz kurtoğlu
kavga
duruşma
ibrahim tatlıses
darp
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Arkadaşının doğum günü partisinde tanıştığı Mustafa Can’ı, sanatçı olan arkadaşlarına hakaret içerikli eleştirilerde bulunduğu iddiasıyla darp ve hakaret ettiği öne sürülen şarkıcı Cengiz Kurtoğlu’nun yargılanmasına başlandı. İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Cengiz Kurtoğlu’nun avukatı Burcu Gündüz Battal ile müşteki Mustafa Can’ın avukatı İsmail Uğurlu hazır bulundu.‘Tahrik edici konuşmalar Kurtoğlu’nu sinirlendirdi’Duruşmada tanık olarak dinlenen Hüseyin Yağız Kaya, olay günü doğum günü partisinde aynı masada oturduklarını söyleyerek, ‘’Müşteki, sanatçılarla ilgili tahrik edici konuşmalar yapmaya başladı. Bunun üzerine sanık sinirlendi, ‘Bu şekilde konuşamazsınız’ dedi. Bu durumdan biz çok rahatsız olduk. Sanık Kurtoğlu kesinlikle müştekiye vurmadı, sadece eliyle itti ‘Buradan gider misin’ dedi’’ şeklinde konuştu.‘Ben masadayken sanatçı dostlarım hakkında yanlış bir kelime kullanma’Tanık Mehmet Veli Güngör ise beyanında, ‘’Müşteki, sanatçılar hakkında İbrahim Tatlıses ve Ümit Besen’in de ismini zikrederek hoş olmayan kelimeler sarf etmeye başladı. Bunlar sanatçı değil şeklinde söylemlerde bulundu. Sanık da müştekiyi uyararak, ‘Ben masadayken sanatçı dostların hakkında yanlış bir kelime kullanma’ diye rica etti. Sözlü tartışmadan sonra masada herkes ayağa kalktı. Müştekiyi uğurlarken yüzünde herhangi bir yaralanma söz konusu değildi’’ ifadelerini kullandı. Duruşmada taraf avukatları, tüm tanıklar ve sanık dinlendikten sonra beyanda bulunacaklarını söylediler. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, eksik hususların giderilmesini istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Kurtoğlu’nun avukatına ve müşteki Can’ın avukatına müvekkillerini hazır etmesi için süre verilmesine ve eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.İddianameİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, müşteki Mustafa Can ile şüpheli Cengiz Kurtoğlu’nun ortak arkadaşlarının doğum günü partisine katıldıkları, aynı masada oturup tanıştıkları, sohbet sırasında müşteki Can’ın, Orhan Gencebay hakkında söylediği sözler üzerine Kurtoğlu’nun tepki gösterdiği aktarıldı.Taraflar arasında sözlü tartışmanın başladığının belirtildiği iddianamede, tartışma sırasında şüpheli Kurtoğlu’nun müştekiye küfürle karışık hakaret ettiği, daha sonra yüzüne yumruk attığı belirtildi. Şüpheli Kurtoğlu’nun ifadesine de yer verilen iddianamede, müştekinin sevilen ve saygı duyulan sanatçılar hakkında hakaret içerikli eleştirilerde bulunduğunu, bu yüzden uygun dille müştekiyi uyardığını, hakaretlerine devam etmesi üzerine ağız kısmından eliyle tuttuğunu ve bu aşamada belki tırnağının müştekinin yüzünü çizmiş olabileceğini söylediği kaydedildi.Hazırlanan iddianamede şüpheli Cengiz Kurtoğlu’nun ‘basit yaralama’ suçundan 4 aydan 1 yıla, ‘hakaret’ suçundan ise 3 aydan 2 yıla kadar olmak üzere toplamda 7 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
https://sputniknews.com.tr/20220529/cengiz-kurtoglu-konserinde-silahli-kavga-biri-bebek-2-yarali-1056776916.html
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cengiz kurtoğlu, kavga, duruşma, ibrahim tatlıses, darp
cengiz kurtoğlu, kavga, duruşma, ibrahim tatlıses, darp

Yeni tanıştığı kişiyi darbeden Cengiz Kurtoğlu'na 3 yıla kadar hapis istemi

13:09 06.04.2023 (güncellendi: 13:13 06.04.2023)
© İHACengiz Kurtoğlu
Cengiz Kurtoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2023
© İHA
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Doğum günü partisinde tanıştığı kişiyi, sanatçı arkadaşlarına hakaret ettiği iddiasıyla darp ve hakaret ettiği öne sürülen şarkıcı Cengiz Kurtoğlu’nun 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.
Arkadaşının doğum günü partisinde tanıştığı Mustafa Can’ı, sanatçı olan arkadaşlarına hakaret içerikli eleştirilerde bulunduğu iddiasıyla darp ve hakaret ettiği öne sürülen şarkıcı Cengiz Kurtoğlu’nun yargılanmasına başlandı. İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Cengiz Kurtoğlu’nun avukatı Burcu Gündüz Battal ile müşteki Mustafa Can’ın avukatı İsmail Uğurlu hazır bulundu.

‘Tahrik edici konuşmalar Kurtoğlu’nu sinirlendirdi’

Duruşmada tanık olarak dinlenen Hüseyin Yağız Kaya, olay günü doğum günü partisinde aynı masada oturduklarını söyleyerek, ‘’Müşteki, sanatçılarla ilgili tahrik edici konuşmalar yapmaya başladı. Bunun üzerine sanık sinirlendi, ‘Bu şekilde konuşamazsınız’ dedi. Bu durumdan biz çok rahatsız olduk. Sanık Kurtoğlu kesinlikle müştekiye vurmadı, sadece eliyle itti ‘Buradan gider misin’ dedi’’ şeklinde konuştu.

‘Ben masadayken sanatçı dostlarım hakkında yanlış bir kelime kullanma’

Tanık Mehmet Veli Güngör ise beyanında, ‘’Müşteki, sanatçılar hakkında İbrahim Tatlıses ve Ümit Besen’in de ismini zikrederek hoş olmayan kelimeler sarf etmeye başladı. Bunlar sanatçı değil şeklinde söylemlerde bulundu. Sanık da müştekiyi uyararak, ‘Ben masadayken sanatçı dostların hakkında yanlış bir kelime kullanma’ diye rica etti. Sözlü tartışmadan sonra masada herkes ayağa kalktı. Müştekiyi uğurlarken yüzünde herhangi bir yaralanma söz konusu değildi’’ ifadelerini kullandı. Duruşmada taraf avukatları, tüm tanıklar ve sanık dinlendikten sonra beyanda bulunacaklarını söylediler. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, eksik hususların giderilmesini istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Kurtoğlu’nun avukatına ve müşteki Can’ın avukatına müvekkillerini hazır etmesi için süre verilmesine ve eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, müşteki Mustafa Can ile şüpheli Cengiz Kurtoğlu’nun ortak arkadaşlarının doğum günü partisine katıldıkları, aynı masada oturup tanıştıkları, sohbet sırasında müşteki Can’ın, Orhan Gencebay hakkında söylediği sözler üzerine Kurtoğlu’nun tepki gösterdiği aktarıldı.
Taraflar arasında sözlü tartışmanın başladığının belirtildiği iddianamede, tartışma sırasında şüpheli Kurtoğlu’nun müştekiye küfürle karışık hakaret ettiği, daha sonra yüzüne yumruk attığı belirtildi. Şüpheli Kurtoğlu’nun ifadesine de yer verilen iddianamede, müştekinin sevilen ve saygı duyulan sanatçılar hakkında hakaret içerikli eleştirilerde bulunduğunu, bu yüzden uygun dille müştekiyi uyardığını, hakaretlerine devam etmesi üzerine ağız kısmından eliyle tuttuğunu ve bu aşamada belki tırnağının müştekinin yüzünü çizmiş olabileceğini söylediği kaydedildi.
Hazırlanan iddianamede şüpheli Cengiz Kurtoğlu’nun ‘basit yaralama’ suçundan 4 aydan 1 yıla, ‘hakaret’ suçundan ise 3 aydan 2 yıla kadar olmak üzere toplamda 7 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde düzenlenen Dartılı Keşkek, Tarım, Hayvancılık, Kültür Sanat Festivali’nin kapanış konserinde Cengiz Kurtoğlu sahnedeyken silahlı kavga çıktı. Silahla vurulan bir kişi ve seken kurşundan bir bebek yaralanırken , 2 şüpheli ise gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2022
TÜRKİYE
Cengiz Kurtoğlu konserinde silahlı kavga: Biri bebek 2 yaralı
29 Mayıs 2022, 01:38
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