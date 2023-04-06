https://sputniknews.com.tr/20230406/yassiadanin-isletmesi-20-yilligina-albayrak-grubuna-verildi-1069252823.html

Yassıada'nın işletmesi 20 yıllığına Albayrak Grubu'na verildi

Yassıada'nın işletmesi 20 yıllığına Albayrak Grubu'na verildi

Adı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2013 yılında "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak değiştirilen Yassıada’nın işletmesi Albayrak Grubu’na... 06.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-06T08:36+0300

2023-04-06T08:36+0300

2023-04-06T08:40+0300

türkiye

yassıada

demokrasi ve özgürlükler adası

mustafa albayrak

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Türk siyasi tarihini derinden etkileyen 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından Demokrat Partili siyasetçilerin yargılamalarının yapıldığı ve ismi dönemin AK Partili İBB yönetimi tarafından 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' olarak değiştirilen Yassıada’ya bir otel yapılmıştı. Adada yapılan projeyi MESA şirketi üstlendi, mimarisini ise AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışta teşekkür ettiği AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ve eşinin sahip olduğu Arme Concept adlı firma üstlendi.Cumhuriyet'ten Murat Ağırel'in haberine göre Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği şirketi 29 yıllığına “yap-işlet-devret” modeliyle işlettiği Yassıada’yı Kültür ve Turizm Bakanlığı’na 18 Ocak 2023’te iade etti.Şimdi ise Yassıada, Albayrak Grubu’na geçti. 14 Şubat 2023’te 103 bin 750 metrekare yüzölçümlü hazine taşınmazı ile 10 bin 43 metrekarelik dolgu alanı üzerinde 324 yatak kapasiteli 5 yıldızlı otel tesisi yıllığı 4.2 milyon lira bedel üzerinden 20 yıllığına Birun Ada Otelcilik Turizm A.Ş’ye kiralandı.2022 yılında kurulan Birun Ada isimli firma, Albayrak Turizm Seyahat İnşaat A.Ş’ye ait. Albayrak Turizm yönetim kurulu Nuri Albayrak, Mustafa Albayrak, Muzaffer Albayrak ve Mesut Muhammet Albayrak’tan oluşuyor.

https://sputniknews.com.tr/20190527/erdoganin-yassiada-ziyaretinde-ntv-sunucusu-hakseverin-mikrofonu-acik-kaldi-neresi-yasli-be-canina-1039172744.html

türkiye

yassıada

demokrasi ve özgürlükler adası

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