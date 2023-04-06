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https://sputniknews.com.tr/20230406/yassiadanin-isletmesi-20-yilligina-albayrak-grubuna-verildi-1069252823.html
Yassıada'nın işletmesi 20 yıllığına Albayrak Grubu'na verildi
Yassıada'nın işletmesi 20 yıllığına Albayrak Grubu'na verildi
Adı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2013 yılında "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak değiştirilen Yassıada’nın işletmesi Albayrak Grubu’na... 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T08:36+0300
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türkiye
yassıada
demokrasi ve özgürlükler adası
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Türk siyasi tarihini derinden etkileyen 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından Demokrat Partili siyasetçilerin yargılamalarının yapıldığı ve ismi dönemin AK Partili İBB yönetimi tarafından 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' olarak değiştirilen Yassıada’ya bir otel yapılmıştı. Adada yapılan projeyi MESA şirketi üstlendi, mimarisini ise AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışta teşekkür ettiği AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ve eşinin sahip olduğu Arme Concept adlı firma üstlendi.Cumhuriyet'ten Murat Ağırel'in haberine göre Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği şirketi 29 yıllığına “yap-işlet-devret” modeliyle işlettiği Yassıada’yı Kültür ve Turizm Bakanlığı’na 18 Ocak 2023’te iade etti.Şimdi ise Yassıada, Albayrak Grubu’na geçti. 14 Şubat 2023’te 103 bin 750 metrekare yüzölçümlü hazine taşınmazı ile 10 bin 43 metrekarelik dolgu alanı üzerinde 324 yatak kapasiteli 5 yıldızlı otel tesisi yıllığı 4.2 milyon lira bedel üzerinden 20 yıllığına Birun Ada Otelcilik Turizm A.Ş’ye kiralandı.2022 yılında kurulan Birun Ada isimli firma, Albayrak Turizm Seyahat İnşaat A.Ş’ye ait. Albayrak Turizm yönetim kurulu Nuri Albayrak, Mustafa Albayrak, Muzaffer Albayrak ve Mesut Muhammet Albayrak’tan oluşuyor.
https://sputniknews.com.tr/20190527/erdoganin-yassiada-ziyaretinde-ntv-sunucusu-hakseverin-mikrofonu-acik-kaldi-neresi-yasli-be-canina-1039172744.html
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yassıada, demokrasi ve özgürlükler adası, mustafa albayrak
yassıada, demokrasi ve özgürlükler adası, mustafa albayrak

Yassıada'nın işletmesi 20 yıllığına Albayrak Grubu'na verildi

08:36 06.04.2023 (güncellendi: 08:40 06.04.2023)
© İHAAdı Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak değiştirilen Yassıada
Adı Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak değiştirilen Yassıada - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2023
© İHA
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Adı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2013 yılında "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak değiştirilen Yassıada’nın işletmesi Albayrak Grubu’na geçti. Albayrakların yılda 4.2 milyon TL işletme bedeli ödeyeceği öğrenildi. Tahsis süresinin ise 20 yıllık olduğu belirtildi.
Türk siyasi tarihini derinden etkileyen 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından Demokrat Partili siyasetçilerin yargılamalarının yapıldığı ve ismi dönemin AK Partili İBB yönetimi tarafından 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' olarak değiştirilen Yassıada’ya bir otel yapılmıştı. Adada yapılan projeyi MESA şirketi üstlendi, mimarisini ise AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışta teşekkür ettiği AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ve eşinin sahip olduğu Arme Concept adlı firma üstlendi.
Cumhuriyet'ten Murat Ağırel'in haberine göre Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği şirketi 29 yıllığına “yap-işlet-devret” modeliyle işlettiği Yassıada’yı Kültür ve Turizm Bakanlığı’na 18 Ocak 2023’te iade etti.

Şimdi ise Yassıada, Albayrak Grubu’na geçti. 14 Şubat 2023’te 103 bin 750 metrekare yüzölçümlü hazine taşınmazı ile 10 bin 43 metrekarelik dolgu alanı üzerinde 324 yatak kapasiteli 5 yıldızlı otel tesisi yıllığı 4.2 milyon lira bedel üzerinden 20 yıllığına Birun Ada Otelcilik Turizm A.Ş’ye kiralandı.
2022 yılında kurulan Birun Ada isimli firma, Albayrak Turizm Seyahat İnşaat A.Ş’ye ait. Albayrak Turizm yönetim kurulu Nuri Albayrak, Mustafa Albayrak, Muzaffer Albayrak ve Mesut Muhammet Albayrak’tan oluşuyor.
Yassıada - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2019
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27 Mayıs 2019, 14:48
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