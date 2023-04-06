https://sputniknews.com.tr/20230406/ulastirma-bakani-deprem-bolgesindeki-bant-daraltmayla-ilgili-konustu-yapilmasi-gerekiyordu-1069304610.html
Ulaştırma Bakanı, deprem bölgesindeki bant daraltmayla ilgili konuştu: Yapılması gerekiyordu
Ulaştırma Bakanı, deprem bölgesindeki bant daraltmayla ilgili konuştu: Yapılması gerekiyordu
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, deprem bölgesinde cep telefonları için uygulanan bant daraltmayla ilgili, "Gerekli bir durum vardı ki bu yapıldı. Yapılması... 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T23:26+0300
2023-04-06T23:26+0300
2023-04-06T23:31+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
adil karaismailoğlu
deprem
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.Kahramanmaraş merkezli depremlerinin ardından afet bölgesinde bant daraltma uygulamasının sorulması üzerine Karaismailoğlu, şunları söyledi:"Mahkemeye intikal etmiş konu. Arkadaşlarımız savunma yapıyor. Gerekli bir durum vardı ki, yapıldı. Sonuçta yapılması gereken konuydu. Teknik olarak izahı vardı. Olağanüstü bir afet durumu var. Orada böyle bir şey yapılması gerekiyordu demek ki. Tabii ki güvenlikte olur. Sosyal medya üzerinden bir sürü olumsuzluklar yaşamıştık. Zaten yargıya intikal etti, orada gerekli açıklamalar yapıldı. Biz tamamen afetin içindeydik. Bant daraldığı daha sonra haber verildi. Enkazların içinde olduğumuz için o süreci hızlı takip edemedik zaten."
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ulaştırma ve altyapı bakanlığı, adil karaismailoğlu, deprem
ulaştırma ve altyapı bakanlığı, adil karaismailoğlu, deprem
Ulaştırma Bakanı, deprem bölgesindeki bant daraltmayla ilgili konuştu: Yapılması gerekiyordu
23:26 06.04.2023 (güncellendi: 23:31 06.04.2023) Abone ol
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, deprem bölgesinde cep telefonları için uygulanan bant daraltmayla ilgili, "Gerekli bir durum vardı ki bu yapıldı. Yapılması gereken bir konuydu." dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerinin ardından afet bölgesinde bant daraltma uygulamasının sorulması üzerine Karaismailoğlu, şunları söyledi:
"Mahkemeye intikal etmiş konu. Arkadaşlarımız savunma yapıyor. Gerekli bir durum vardı ki, yapıldı. Sonuçta yapılması gereken konuydu. Teknik olarak izahı vardı. Olağanüstü bir afet durumu var. Orada böyle bir şey yapılması gerekiyordu demek ki. Tabii ki güvenlikte olur. Sosyal medya üzerinden bir sürü olumsuzluklar yaşamıştık. Zaten yargıya intikal etti, orada gerekli açıklamalar yapıldı. Biz tamamen afetin içindeydik. Bant daraldığı daha sonra haber verildi. Enkazların içinde olduğumuz için o süreci hızlı takip edemedik zaten."