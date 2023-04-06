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Son şampiyon Nantes, Fransa Kupası'nda finale çıktı
Son şampiyon Nantes, Fransa Kupası'nda finale çıktı
Nantes, Olimpik Lyon'u 1-0 yenerek Fransa Kupası'nda finale yükseldi. 06.04.2023, Sputnik Türkiye
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Turnuvadaki yarı final mücadelesinde, geçen yıl da dahil 4 şampiyonluğu bulunan Nantes, kupayı 5 kez müzesine götüren Olimpik Lyon'u ağırladı.Blas'ın 57. dakikada kaydettiği golle maçı kazanan Nantes, adını finale yazdırdı.Nantes, 29 Nisan'da başkent Paris'te oynanacak finalde Annecy-Toulouse eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
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nantes, fransa, olympique lyon

Son şampiyon Nantes, Fransa Kupası'nda finale çıktı

00:31 06.04.2023 (güncellendi: 00:32 06.04.2023)
© AFP 2023 / LOIC VENANCEFC Nantes
FC Nantes - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2023
© AFP 2023 / LOIC VENANCE
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Nantes, Olimpik Lyon'u 1-0 yenerek Fransa Kupası'nda finale yükseldi.
Turnuvadaki yarı final mücadelesinde, geçen yıl da dahil 4 şampiyonluğu bulunan Nantes, kupayı 5 kez müzesine götüren Olimpik Lyon'u ağırladı.
Blas'ın 57. dakikada kaydettiği golle maçı kazanan Nantes, adını finale yazdırdı.
Nantes, 29 Nisan'da başkent Paris'te oynanacak finalde Annecy-Toulouse eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
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