https://sputniknews.com.tr/20230406/sinopta-olu-yunus-kiyiya-vurdu-1069271486.html
Sinop’ta ölü yunus kıyıya vurdu
Sinop’ta ölü yunus kıyıya vurdu
Sinop'ta sahilde kıyıya vurmuş bir ölü yunus bulundu. 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T13:30+0300
2023-04-06T13:30+0300
2023-04-06T13:30+0300
türkiye
sinop
yunus
sahil
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Sinop Hamsi Yolu Bahçeler Plajı yakınlarından geçen vatandaşlar sahilde ölü bir yunus gördü.İhbar üzerine bölgeye gelen Sinop Belediyesi ekipleri, ölü yunusu inceleme yapılmak üzere bulunduğu yerden aldı. Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi yetkilerince yunusun ölüm nedenine ilişkin inceleme yapılacağı öğrenildi.Bu arada kentte geçen yıl da çok sayıda ölü yunus sahile vurmuş, incelemede yunusların balık ağlarına takılmaları sonucu boğuldukları tespit edilmişti.
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sinop, yunus, sahil
Sinop’ta ölü yunus kıyıya vurdu
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Sinop'ta sahilde kıyıya vurmuş bir ölü yunus bulundu.
Sinop Hamsi Yolu Bahçeler Plajı yakınlarından geçen vatandaşlar sahilde ölü bir yunus gördü.
İhbar üzerine bölgeye gelen Sinop Belediyesi ekipleri, ölü yunusu inceleme yapılmak üzere bulunduğu yerden aldı.
Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi yetkilerince yunusun ölüm nedenine ilişkin inceleme yapılacağı öğrenildi.
Bu arada kentte geçen yıl da çok sayıda ölü yunus sahile vurmuş, incelemede yunusların balık ağlarına takılmaları sonucu boğuldukları tespit edilmişti.