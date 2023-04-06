https://sputniknews.com.tr/20230406/rusyada-ukraynadaki-harekata-katilan-birlikler-icin-savas-malzemelerinin-uretimi-genisletildi-1069289804.html

Rusya’da, Ukrayna’daki harekata katılan birlikler için savaş malzemelerinin üretimi genişletildi

Rusya’da, Ukrayna’daki harekata katılan birlikler için savaş malzemelerinin üretimi genişletildi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Nijniy Novgorod Bölgesi’ndeki işletmeleri gezerek devlet savunma siparişlerinin uygulanmasını denetledi. Sanayiciler... 06.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-06T17:49+0300

2023-04-06T17:49+0300

2023-04-06T17:49+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “İşletmelerin temsilcileri, ordu birliklerinin mühimmatla temin edilmesi amacıyla son birkaç ay içerisinde tüm silah çeşitlerinde üretimin kat kat artırıldığını Şoygu’ya bildirdiler” ifadesine yer verildi.Şoygu, incelemenin ardından işletmelerin yöneticileri ve askeri yetkililerle bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşme sırasında, Şoygu 'devlet savunma siparişlerinin zamanında yerine getirilmesinin önemine özel dikkat çekti.'Rusya Savunma Bakanlığı’nın planlarına göre, devlet savunma siparişlerinin hacmi 2023 yılında 1.5 kat artacak. Şoygu geçen mart ayında Çelyabinsk ve Kirov bölgelerindeki askeri endüstriel kompleks işletmelerini denetlemişti. Bakan, işletmelerin yıl sonuna kadar üretim kapasitelerinin 7-8 kat artıracağını dile getirmişti.

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rusya, şoygu, sergey şoygu, ukrayna