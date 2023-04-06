https://sputniknews.com.tr/20230406/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusu-silah-birakan-ukraynali-askerleri-bilerek-bombaladi-1069291231.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusu, silah bırakan Ukraynalı askerleri bilerek bombaladı
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusu, silah bırakan Ukraynalı askerleri bilerek bombaladı
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı topçuların, Rus ordusuna teslim olan Ukraynalı askerlerin saklandığı sığınağı kasıtlı olarak bombaladığını, teslim olan tüm... 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T19:02+0300
2023-04-06T19:02+0300
2023-04-06T19:02+0300
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bomba
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Kiev rejimi, mevzilerini terk etme ve geri çekilme girişimlerini bastırmak amacıyla askerlerini kasıtlı olarak yok ediyor” ifadesine yer verildi.Ukrayna ordusunun 53. mekanize tugayına bağlı bir birliğin komutanının telsizle Rus komutanlarla iletişime geçerek gönüllü olarak silah bıraktıklarını ve teslim olmak istediklerini bildirdiği anlatılan açıklamada, “Teslim olan Ukraynalı askerlerin güvenli şekilde çıkışını sağlamak için askeri eylemlere ara verildi. Olayın gece saatlerinde meydana gelmesi nedeniyle Ukraynalı askerler sabaha kadar bir sığınağa yerleştirildi” dendi.Açıklamada, “Gece Ukraynalı topçular, sığınağı yoğun ateşe tuttu. Toplamda 300 mermi atıldı. Silah bırakan 14 Ukraynalı asker öldürüldü” diye kaydedildi.
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rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, asker, bomba
rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, asker, bomba
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusu, silah bırakan Ukraynalı askerleri bilerek bombaladı
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı topçuların, Rus ordusuna teslim olan Ukraynalı askerlerin saklandığı sığınağı kasıtlı olarak bombaladığını, teslim olan tüm askerlerin hayatını kaybettiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Kiev rejimi, mevzilerini terk etme ve geri çekilme girişimlerini bastırmak amacıyla askerlerini kasıtlı olarak yok ediyor” ifadesine yer verildi.
Ukrayna ordusunun 53. mekanize tugayına bağlı bir birliğin komutanının telsizle Rus komutanlarla iletişime geçerek gönüllü olarak silah bıraktıklarını ve teslim olmak istediklerini bildirdiği anlatılan açıklamada, “Teslim olan Ukraynalı askerlerin güvenli şekilde çıkışını sağlamak için askeri eylemlere ara verildi. Olayın gece saatlerinde meydana gelmesi nedeniyle Ukraynalı askerler sabaha kadar bir sığınağa yerleştirildi” dendi.
Açıklamada, “Gece Ukraynalı topçular, sığınağı yoğun ateşe tuttu. Toplamda 300 mermi atıldı. Silah bırakan 14 Ukraynalı asker öldürüldü” diye kaydedildi.