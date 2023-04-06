ROST: Türkiye ve Rusya arasındaki ticaretin yerel para birimleriyle yapılmasından memnunuz
© Fotoğraf : ROSTRus Türk Ticaret Evi (ROST) ile St. Petersburg Ticaret ve Sanayi Odası (SPb CCI) arasında işbirliği anlaşması imzalandı. İmza törenine, ROST Başkanı Kadir Kurtuluş ve St. Petersburg Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vladimir Katenev ile Başkan Yardımcısı Ekaterina Lebedeva katıldı.
© Fotoğraf : ROST
Rus Türk Ticaret Evi (ROST) ile St. Petersburg Ticaret ve Sanayi Odası (SPb CCI) arasında işbirliği anlaşması imzalandı. İmza törenine, ROST Başkanı Kadir Kurtuluş ve St. Petersburg Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vladimir Katenev ile Başkan Yardımcısı Ekaterina Lebedeva katıldı.
Türkiye ve Rusya arasındaki ticaret ivme kazanarak artarken yeni anlaşmalar da imzalanıyor. Türkiye’de önemli çalışmalara imza atan Rus Türk Ticaret Evi (ROST), St. Petersburg Ticaret ve Sanayi Odası ile işbirliği anlaşması imzaladı.
ROST Başkanı Kurtuluş, konuyla ilgili Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Bu işbirliği anlaşmasının amacı St. Petersburg’da faaliyet gösteren şirketlerin Türkiye ile ikili ticaret hacmini arttırmak. Aynı zamanda bu ziyaret öncesi Rusya’daki ilk ofisimizi St. Petersburg’da açmış bulunuyoruz. Bu günlerde iki ülke arasında ticari sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Fakat bu sorunların çözümü için iki ülke yetkililerinin çalışmalar yaptıklarını da belirtmek istiyorum. Özellikle iş dünyası olarak, iki ülke arasındaki ticaretin yerel para birimleriyle yapılmasından memnunuz. ROST’un stratejisi gereği Rusya’nın önemli ticari merkezlerinde yeni ofisler açmayı ve Rus KOBİ’lerini bu ofisler aracılığı ile Türkiye pazarı hakkında bilgilendirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.
© Fotoğraf : ROSTRus Türk Ticaret Evi (ROST) ile St. Petersburg Ticaret ve Sanayi Odası (SPb CCI) arasında işbirliği anlaşması imzalandı. İmza törenine, ROST Başkanı Kadir Kurtuluş ve St. Petersburg Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vladimir Katenev ile Başkan Yardımcısı Ekaterina Lebedeva katıldı.
Rus Türk Ticaret Evi (ROST) ile St. Petersburg Ticaret ve Sanayi Odası (SPb CCI) arasında işbirliği anlaşması imzalandı. İmza törenine, ROST Başkanı Kadir Kurtuluş ve St. Petersburg Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vladimir Katenev ile Başkan Yardımcısı Ekaterina Lebedeva katıldı.
© Fotoğraf : ROST