https://sputniknews.com.tr/20230406/rost-turkiye-ve-rusya-arasindaki-ticaretin-yerel-para-birimleriyle-yapilmasindan-memnunuz--1069269987.html

ROST: Türkiye ve Rusya arasındaki ticaretin yerel para birimleriyle yapılmasından memnunuz

ROST: Türkiye ve Rusya arasındaki ticaretin yerel para birimleriyle yapılmasından memnunuz

Rus Türk Ticaret Evi (ROST) ile St. Petersburg Ticaret ve Sanayi Odası (SPb CCI) arasında işbirliği anlaşması imzalandı. İmza törenine, ROST Başkanı Kadir... 06.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-06T13:52+0300

2023-04-06T13:52+0300

2023-04-06T13:52+0300

ekonomi

türkiye

rusya

ticaret

rost (rus-türk ticaret evi)

st. petersburg

ankara

moskova

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Türkiye ve Rusya arasındaki ticaret ivme kazanarak artarken yeni anlaşmalar da imzalanıyor. Türkiye’de önemli çalışmalara imza atan Rus Türk Ticaret Evi (ROST), St. Petersburg Ticaret ve Sanayi Odası ile işbirliği anlaşması imzaladı.ROST Başkanı Kurtuluş, konuyla ilgili Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Bu işbirliği anlaşmasının amacı St. Petersburg’da faaliyet gösteren şirketlerin Türkiye ile ikili ticaret hacmini arttırmak. Aynı zamanda bu ziyaret öncesi Rusya’daki ilk ofisimizi St. Petersburg’da açmış bulunuyoruz. Bu günlerde iki ülke arasında ticari sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Fakat bu sorunların çözümü için iki ülke yetkililerinin çalışmalar yaptıklarını da belirtmek istiyorum. Özellikle iş dünyası olarak, iki ülke arasındaki ticaretin yerel para birimleriyle yapılmasından memnunuz. ROST’un stratejisi gereği Rusya’nın önemli ticari merkezlerinde yeni ofisler açmayı ve Rus KOBİ’lerini bu ofisler aracılığı ile Türkiye pazarı hakkında bilgilendirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

rusya

st. petersburg

ankara

moskova

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2023

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Turan Salcı https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg

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Turan Salcı https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg

türkiye, rusya, ticaret, rost (rus-türk ticaret evi), st. petersburg, ankara, moskova