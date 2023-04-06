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https://sputniknews.com.tr/20230406/rost-turkiye-ve-rusya-arasindaki-ticaretin-yerel-para-birimleriyle-yapilmasindan-memnunuz--1069269987.html
ROST: Türkiye ve Rusya arasındaki ticaretin yerel para birimleriyle yapılmasından memnunuz
ROST: Türkiye ve Rusya arasındaki ticaretin yerel para birimleriyle yapılmasından memnunuz
Rus Türk Ticaret Evi (ROST) ile St. Petersburg Ticaret ve Sanayi Odası (SPb CCI) arasında işbirliği anlaşması imzalandı. İmza törenine, ROST Başkanı Kadir... 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T13:52+0300
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ekonomi
türkiye
rusya
ticaret
rost (rus-türk ticaret evi)
st. petersburg
ankara
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Türkiye ve Rusya arasındaki ticaret ivme kazanarak artarken yeni anlaşmalar da imzalanıyor. Türkiye’de önemli çalışmalara imza atan Rus Türk Ticaret Evi (ROST), St. Petersburg Ticaret ve Sanayi Odası ile işbirliği anlaşması imzaladı.ROST Başkanı Kurtuluş, konuyla ilgili Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Bu işbirliği anlaşmasının amacı St. Petersburg’da faaliyet gösteren şirketlerin Türkiye ile ikili ticaret hacmini arttırmak. Aynı zamanda bu ziyaret öncesi Rusya’daki ilk ofisimizi St. Petersburg’da açmış bulunuyoruz. Bu günlerde iki ülke arasında ticari sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Fakat bu sorunların çözümü için iki ülke yetkililerinin çalışmalar yaptıklarını da belirtmek istiyorum. Özellikle iş dünyası olarak, iki ülke arasındaki ticaretin yerel para birimleriyle yapılmasından memnunuz. ROST’un stratejisi gereği Rusya’nın önemli ticari merkezlerinde yeni ofisler açmayı ve Rus KOBİ’lerini bu ofisler aracılığı ile Türkiye pazarı hakkında bilgilendirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.
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türkiye, rusya, ticaret, rost (rus-türk ticaret evi), st. petersburg, ankara, moskova
türkiye, rusya, ticaret, rost (rus-türk ticaret evi), st. petersburg, ankara, moskova

ROST: Türkiye ve Rusya arasındaki ticaretin yerel para birimleriyle yapılmasından memnunuz

13:52 06.04.2023
© Fotoğraf : ROSTRus Türk Ticaret Evi (ROST) ile St. Petersburg Ticaret ve Sanayi Odası (SPb CCI) arasında işbirliği anlaşması imzalandı. İmza törenine, ROST Başkanı Kadir Kurtuluş ve St. Petersburg Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vladimir Katenev ile Başkan Yardımcısı Ekaterina Lebedeva katıldı.
Rus Türk Ticaret Evi (ROST) ile St. Petersburg Ticaret ve Sanayi Odası (SPb CCI) arasında işbirliği anlaşması imzalandı. İmza törenine, ROST Başkanı Kadir Kurtuluş ve St. Petersburg Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vladimir Katenev ile Başkan Yardımcısı Ekaterina Lebedeva katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2023
© Fotoğraf : ROST
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Rus Türk Ticaret Evi (ROST) ile St. Petersburg Ticaret ve Sanayi Odası (SPb CCI) arasında işbirliği anlaşması imzalandı. İmza törenine, ROST Başkanı Kadir Kurtuluş ve St. Petersburg Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vladimir Katenev ile Başkan Yardımcısı Ekaterina Lebedeva katıldı.
Türkiye ve Rusya arasındaki ticaret ivme kazanarak artarken yeni anlaşmalar da imzalanıyor. Türkiye’de önemli çalışmalara imza atan Rus Türk Ticaret Evi (ROST), St. Petersburg Ticaret ve Sanayi Odası ile işbirliği anlaşması imzaladı.
ROST Başkanı Kurtuluş, konuyla ilgili Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Bu işbirliği anlaşmasının amacı St. Petersburg’da faaliyet gösteren şirketlerin Türkiye ile ikili ticaret hacmini arttırmak. Aynı zamanda bu ziyaret öncesi Rusya’daki ilk ofisimizi St. Petersburg’da açmış bulunuyoruz. Bu günlerde iki ülke arasında ticari sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Fakat bu sorunların çözümü için iki ülke yetkililerinin çalışmalar yaptıklarını da belirtmek istiyorum. Özellikle iş dünyası olarak, iki ülke arasındaki ticaretin yerel para birimleriyle yapılmasından memnunuz. ROST’un stratejisi gereği Rusya’nın önemli ticari merkezlerinde yeni ofisler açmayı ve Rus KOBİ’lerini bu ofisler aracılığı ile Türkiye pazarı hakkında bilgilendirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.
© Fotoğraf : ROSTRus Türk Ticaret Evi (ROST) ile St. Petersburg Ticaret ve Sanayi Odası (SPb CCI) arasında işbirliği anlaşması imzalandı. İmza törenine, ROST Başkanı Kadir Kurtuluş ve St. Petersburg Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vladimir Katenev ile Başkan Yardımcısı Ekaterina Lebedeva katıldı.
Rus Türk Ticaret Evi (ROST) ile St. Petersburg Ticaret ve Sanayi Odası (SPb CCI) arasında işbirliği anlaşması imzalandı. İmza törenine, ROST Başkanı Kadir Kurtuluş ve St. Petersburg Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vladimir Katenev ile Başkan Yardımcısı Ekaterina Lebedeva katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2023
Rus Türk Ticaret Evi (ROST) ile St. Petersburg Ticaret ve Sanayi Odası (SPb CCI) arasında işbirliği anlaşması imzalandı. İmza törenine, ROST Başkanı Kadir Kurtuluş ve St. Petersburg Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vladimir Katenev ile Başkan Yardımcısı Ekaterina Lebedeva katıldı.
© Fotoğraf : ROST
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