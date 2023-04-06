https://sputniknews.com.tr/20230406/putin-ve-lukasenkonun-kremlindeki-gorusmesi-basladi---1069280834.html
Putin ve Lukaşenko'nun Kremlin'deki görüşmesi başladı
Putin ve Lukaşenko'nun Kremlin'deki görüşmesi başladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya-Belarus Birlik Devleti Yüksek Konseyi toplantısı için Kremlin'de bir... 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T15:47+0300
2023-04-06T15:47+0300
2023-04-06T15:50+0300
dünya
vladimir putin
aleksandr lukaşenko
kremlin
rusya
belarus
görüşme
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Toplantının başında Lukaşenko ve Belarus heyetini selamlayan Putin, iki ülkenin Birlik Devleti çerçevesinde yoğun bir çalışma yürüttüğünü belirtti.
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vladimir putin, aleksandr lukaşenko, kremlin, rusya, belarus, görüşme
vladimir putin, aleksandr lukaşenko, kremlin, rusya, belarus, görüşme
Putin ve Lukaşenko'nun Kremlin'deki görüşmesi başladı
15:47 06.04.2023 (güncellendi: 15:50 06.04.2023) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya-Belarus Birlik Devleti Yüksek Konseyi toplantısı için Kremlin'de bir araya geldi.
Toplantının başında Lukaşenko ve Belarus heyetini selamlayan Putin, iki ülkenin Birlik Devleti çerçevesinde yoğun bir çalışma yürüttüğünü belirtti.