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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230406/putin-ukrayna-askerlerini-rus-guclerine-saldiramayacaklari-noktaya-kadar-geri-puskurtecegiz---1069273380.html
Putin: Ukrayna askerlerini, Rus güçlerine saldıramayacakları noktaya kadar geri püskürteceğiz
Putin: Ukrayna askerlerini, Rus güçlerine saldıramayacakları noktaya kadar geri püskürteceğiz
Ukrayna’dan ayrıldıktan sonra resmen Rusya’ya bağlanan Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin lideri Denis Puşilin ile görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin temas... 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T13:52+0300
2023-04-06T14:08+0300
vladimir putin
ukrayna
rusya
donetsk
denis puşilin
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Puşilin ile Kremlin’deki görüşmesi sırasında, Ukrayna hükümetine atıfla, “Ne yazık ki karşımızda sadece bizim vatandaşlarımıza karşı değil kendi insanlarına karşı da son derece zalimce davranan bir rejim bulunuyor” dedi. Putin, “Bizim yapmamız gerekense, bizim (Rus güçleri) için güvenli olacak, bize zarar veremeyecekleri bir noktaya kadar geri itilmeleri. Bunu yapacağız” diye ekledi. Rusya Devlet Başkanı ayrıca, Rus güçlerinin, Ukrayna ordusunun saldırılarının DHC’ye ulaşmasının önünü kesmesi gerektiğini kaydetti.
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vladimir putin, ukrayna, rusya, donetsk, denis puşilin
vladimir putin, ukrayna, rusya, donetsk, denis puşilin

Putin: Ukrayna askerlerini, Rus güçlerine saldıramayacakları noktaya kadar geri püskürteceğiz

13:52 06.04.2023 (güncellendi: 14:08 06.04.2023)
© Sputnik / Гавриил Григоров / Multimedya arşivine gidinVladimir Putin- Denis Puşilin
Vladimir Putin- Denis Puşilin - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2023
© Sputnik / Гавриил Григоров
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Ukrayna’dan ayrıldıktan sonra resmen Rusya’ya bağlanan Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin lideri Denis Puşilin ile görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin temas hattında Ukrayna güçlerini, Rus askerlere saldırı düzenleyemeyecekleri kadar gerideki bir noktaya püskürteceklerini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Puşilin ile Kremlin’deki görüşmesi sırasında, Ukrayna hükümetine atıfla, “Ne yazık ki karşımızda sadece bizim vatandaşlarımıza karşı değil kendi insanlarına karşı da son derece zalimce davranan bir rejim bulunuyor” dedi.
Putin, “Bizim yapmamız gerekense, bizim (Rus güçleri) için güvenli olacak, bize zarar veremeyecekleri bir noktaya kadar geri itilmeleri. Bunu yapacağız” diye ekledi.
Rusya Devlet Başkanı ayrıca, Rus güçlerinin, Ukrayna ordusunun saldırılarının DHC’ye ulaşmasının önünü kesmesi gerektiğini kaydetti.
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