https://sputniknews.com.tr/20230406/putin-ukrayna-askerlerini-rus-guclerine-saldiramayacaklari-noktaya-kadar-geri-puskurtecegiz---1069273380.html

Putin: Ukrayna askerlerini, Rus güçlerine saldıramayacakları noktaya kadar geri püskürteceğiz

Putin: Ukrayna askerlerini, Rus güçlerine saldıramayacakları noktaya kadar geri püskürteceğiz

Ukrayna’dan ayrıldıktan sonra resmen Rusya’ya bağlanan Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin lideri Denis Puşilin ile görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin temas... 06.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-06T13:52+0300

2023-04-06T13:52+0300

2023-04-06T14:08+0300

vladimir putin

ukrayna

rusya

donetsk

denis puşilin

ukrayna krizi

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Rusya Devlet Başkanı Putin, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Puşilin ile Kremlin’deki görüşmesi sırasında, Ukrayna hükümetine atıfla, “Ne yazık ki karşımızda sadece bizim vatandaşlarımıza karşı değil kendi insanlarına karşı da son derece zalimce davranan bir rejim bulunuyor” dedi. Putin, “Bizim yapmamız gerekense, bizim (Rus güçleri) için güvenli olacak, bize zarar veremeyecekleri bir noktaya kadar geri itilmeleri. Bunu yapacağız” diye ekledi. Rusya Devlet Başkanı ayrıca, Rus güçlerinin, Ukrayna ordusunun saldırılarının DHC’ye ulaşmasının önünü kesmesi gerektiğini kaydetti.

ukrayna

rusya

donetsk

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vladimir putin, ukrayna, rusya, donetsk, denis puşilin