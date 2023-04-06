https://sputniknews.com.tr/20230406/microsoft-rusyaya-uygulanan-yaptirimlarin-ihlalinden-yaklasik-3-milyon-dolar-ceza-odeyecek-1069302721.html
Microsoft, Rusya’ya uygulanan yaptırımların ihlalinden yaklaşık 3 milyon dolar ceza ödeyecek
Microsoft, Rusya’ya uygulanan yaptırımların ihlalinden yaklaşık 3 milyon dolar ceza ödeyecek
ABD Hazine Bakanlığı, Microsoft şirketinin ABD’nin Küba, İran, Suriye ve Rusya’ya uyguladığı yaptırımlara yönelik bin 300’den fazla ihlalinden dolayı 2 milyon... 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T22:25+0300
2023-04-06T22:25+0300
2023-04-06T22:25+0300
ukrayna krizi
rusya
microsoft
yaptırım
abd
yabancı varlıklar kontrol ofisi (ofac)
ceza
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ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi’nden (OFAC) yapılan açıklamada, “Microsoft, Küba varlık kontrol düzenlemesi, İran işlem ve yaptırım düzenlemesi, Suriye yaptırım düzenlemesi ve Ukrayna/Rusya yaptırımları ile ilgili 1339 aleni ihlaline ilişkin olası idari yükümlülüğünü çözüme kavuşturma için 2 milyon 980 bin dolar ödemeyi kabul etti” ifadelerine yer verildi.İhlallerin, ABD’den bu ülkelere hizmet veya yazılım ihracatıyla ilgili olduğu kaydedildi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, microsoft, yaptırım, abd, yabancı varlıklar kontrol ofisi (ofac), ceza
rusya, microsoft, yaptırım, abd, yabancı varlıklar kontrol ofisi (ofac), ceza
Microsoft, Rusya’ya uygulanan yaptırımların ihlalinden yaklaşık 3 milyon dolar ceza ödeyecek
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ABD Hazine Bakanlığı, Microsoft şirketinin ABD’nin Küba, İran, Suriye ve Rusya’ya uyguladığı yaptırımlara yönelik bin 300’den fazla ihlalinden dolayı 2 milyon 980 bin dolar para cezası ödeyeceğini duyurdu.
ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi’nden (OFAC) yapılan açıklamada, “Microsoft, Küba varlık kontrol düzenlemesi, İran işlem ve yaptırım düzenlemesi, Suriye yaptırım düzenlemesi ve Ukrayna/Rusya yaptırımları ile ilgili 1339 aleni ihlaline ilişkin olası idari yükümlülüğünü çözüme kavuşturma için 2 milyon 980 bin dolar ödemeyi kabul etti” ifadelerine yer verildi.
İhlallerin, ABD’den bu ülkelere hizmet veya yazılım ihracatıyla ilgili olduğu kaydedildi.