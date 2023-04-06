https://sputniknews.com.tr/20230406/microsoft-rusyaya-uygulanan-yaptirimlarin-ihlalinden-yaklasik-3-milyon-dolar-ceza-odeyecek-1069302721.html

Microsoft, Rusya’ya uygulanan yaptırımların ihlalinden yaklaşık 3 milyon dolar ceza ödeyecek

Microsoft, Rusya’ya uygulanan yaptırımların ihlalinden yaklaşık 3 milyon dolar ceza ödeyecek

ABD Hazine Bakanlığı, Microsoft şirketinin ABD’nin Küba, İran, Suriye ve Rusya’ya uyguladığı yaptırımlara yönelik bin 300’den fazla ihlalinden dolayı 2 milyon... 06.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-06T22:25+0300

2023-04-06T22:25+0300

2023-04-06T22:25+0300

ukrayna krizi

rusya

microsoft

yaptırım

abd

yabancı varlıklar kontrol ofisi (ofac)

ceza

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ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi’nden (OFAC) yapılan açıklamada, “Microsoft, Küba varlık kontrol düzenlemesi, İran işlem ve yaptırım düzenlemesi, Suriye yaptırım düzenlemesi ve Ukrayna/Rusya yaptırımları ile ilgili 1339 aleni ihlaline ilişkin olası idari yükümlülüğünü çözüme kavuşturma için 2 milyon 980 bin dolar ödemeyi kabul etti” ifadelerine yer verildi.İhlallerin, ABD’den bu ülkelere hizmet veya yazılım ihracatıyla ilgili olduğu kaydedildi.

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2023

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rusya, microsoft, yaptırım, abd, yabancı varlıklar kontrol ofisi (ofac), ceza