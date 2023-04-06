MHP, aday listesini bu gece açıklayacak
20:41 06.04.2023 (güncellendi: 20:44 06.04.2023)
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, milletvekili aday listesini bu gece 22.00'de ilan edeceklerini, 7 Nisan’da da YSK’ya teslim edeceklerini açıkladı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aday listesini 7 Nisan Cuma günü Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim edeceklerini duyurdu.
Yalçın yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi olarak aziz milletimize takdim edeceğimiz aday listemizin çalışmaları tamamlanmıştır.
Milletvekili aday listemiz bu gece 22.00 ‘da EtikHaber sitesinde kamuoyuna duyurulacak ve 7 Nisan 2023 Cuma günü Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edilecektir.
1- 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi olarak aziz milletimize takdim edeceğimiz aday listemizin çalışmaları tamamlanmıştır.— E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) April 6, 2023
2 ( Son) - Milletvekili aday listemiz bu gece 22.00 ‘da EtikHaber sitesinde kamuoyuna duyurulacak ve 7 Nisan 2023 Cuma günü Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edilecektir.— E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) April 6, 2023