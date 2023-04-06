https://sputniknews.com.tr/20230406/mhp-aday-listesini-bu-gece-aciklayacak-1069294491.html

MHP, aday listesini bu gece açıklayacak

MHP, aday listesini bu gece açıklayacak

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, milletvekili aday listesini bu gece 22.00'de ilan edeceklerini, 7 Nisan’da da YSK’ya teslim edeceklerini açıkladı. 06.04.2023, Sputnik Türkiye

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2023 türkiye seçimleri

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

semih yalçın

milletvekili

milletvekilleri

liste

ysk

yüksek seçim kurulu (ysk)

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aday listesini 7 Nisan Cuma günü Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim edeceklerini duyurdu.Yalçın yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

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Sputnik Türkiye

mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), semih yalçın, milletvekili, milletvekilleri, liste, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk)