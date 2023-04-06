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https://sputniknews.com.tr/20230406/meteorolojiden-cok-sayida-il-icin-kuvvetli-yagis-uyarisi-ani-sel-ve-su-baskinlarina-dikkat-1069251006.html
Meteoroloji'den çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı: Ani sel ve su baskınlarına dikkat
Meteoroloji'den çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı: Ani sel ve su baskınlarına dikkat
Meteoroloji 6 Nisan hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre Adana, Aydın, İzmir, Kahramanmaraş, Osmaniye, Antalya, Hatay, Manisa ve Muğla'ya sarı... 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T06:31+0300
2023-04-06T06:31+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu
istanbul hava durumu
kuvvetli yağış
sel
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bitlis, Gaziantep, Kilis, Siirt, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Manisa, Denizli, Uşak ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri, Adana'nın kuzeyi ve Hatay'ın batısının yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Kıyı Ege, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Manisa, Denizli, Uşak ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri, Adana'nın kuzeyi ve Hatay'ın batısının yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.TOZ TAŞINIMI UYARISI: Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.MarmaraÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yolava, Çanakkale ve Bursa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.EDİRNE °C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 14°CÇok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.KIRKLARELİ °C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 16°CÇok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.EgeParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege ile Denizli, Manisa ve Uşak çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.İZMİR °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.MUĞLA °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.AkdenizÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya, Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri, Adana'nın kuzeyi ve Hatay'ın batısının yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.ADANA °C, 22°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.ANTALYA °C, 19°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli , yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.HATAY °C, 19°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.K.MARAŞ °C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.İç AnadoluÇok bulutlu, bölge genelinin (Konya ve Karaman hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 14°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇANKIRI °C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA °C, 18°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey ve batı kesimleri sağanak yağışlıBatı KaradenizÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE °C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıOrta ve Doğu KaradenizÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTOKAT °C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısı ile Bitlis çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey ve doğusu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.ELAZIĞ °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıERZURUM °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıGüneydoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Siirt ve Diyarbakır çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlıŞANLIURFA °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu, kuvvetli yağış, sel
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu, kuvvetli yağış, sel

Meteoroloji'den çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı: Ani sel ve su baskınlarına dikkat

06:31 06.04.2023
Yağmur
Yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2023
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Meteoroloji 6 Nisan hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre Adana, Aydın, İzmir, Kahramanmaraş, Osmaniye, Antalya, Hatay, Manisa ve Muğla'ya sarı kodlu uyarı yapılırken Doğu Anadolu ve Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bitlis, Gaziantep, Kilis, Siirt, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Kıyı Ege, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Manisa, Denizli, Uşak ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri, Adana'nın kuzeyi ve Hatay'ın batısının yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Kıyı Ege, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Manisa, Denizli, Uşak ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri, Adana'nın kuzeyi ve Hatay'ın batısının yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
TOZ TAŞINIMI UYARISI: Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Marmara

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yolava, Çanakkale ve Bursa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 14°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 16°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Ege

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege ile Denizli, Manisa ve Uşak çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Akdeniz

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya, Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri, Adana'nın kuzeyi ve Hatay'ın batısının yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 22°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli , yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
HATAY °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
K.MARAŞ °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İç Anadolu

Çok bulutlu, bölge genelinin (Konya ve Karaman hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 14°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 18°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey ve batı kesimleri sağanak yağışlı

Batı Karadeniz

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Orta ve Doğu Karadeniz

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Doğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısı ile Bitlis çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey ve doğusu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Siirt ve Diyarbakır çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
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