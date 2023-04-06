https://sputniknews.com.tr/20230406/meteorolojiden-cok-sayida-il-icin-kuvvetli-yagis-uyarisi-ani-sel-ve-su-baskinlarina-dikkat-1069251006.html

Meteoroloji'den çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı: Ani sel ve su baskınlarına dikkat

Meteoroloji'den çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı: Ani sel ve su baskınlarına dikkat

Meteoroloji 6 Nisan hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre Adana, Aydın, İzmir, Kahramanmaraş, Osmaniye, Antalya, Hatay, Manisa ve Muğla'ya sarı... 06.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-06T06:31+0300

2023-04-06T06:31+0300

2023-04-06T06:31+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

hava durumu

istanbul hava durumu

kuvvetli yağış

sel

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bitlis, Gaziantep, Kilis, Siirt, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Manisa, Denizli, Uşak ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri, Adana'nın kuzeyi ve Hatay'ın batısının yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Kıyı Ege, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Manisa, Denizli, Uşak ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri, Adana'nın kuzeyi ve Hatay'ın batısının yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.TOZ TAŞINIMI UYARISI: Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.MarmaraÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yolava, Çanakkale ve Bursa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.EDİRNE °C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 14°CÇok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.KIRKLARELİ °C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 16°CÇok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.EgeParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege ile Denizli, Manisa ve Uşak çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.İZMİR °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.MUĞLA °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.AkdenizÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya, Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri, Adana'nın kuzeyi ve Hatay'ın batısının yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.ADANA °C, 22°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.ANTALYA °C, 19°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli , yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.HATAY °C, 19°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.K.MARAŞ °C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.İç AnadoluÇok bulutlu, bölge genelinin (Konya ve Karaman hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 14°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇANKIRI °C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA °C, 18°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey ve batı kesimleri sağanak yağışlıBatı KaradenizÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE °C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıOrta ve Doğu KaradenizÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTOKAT °C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısı ile Bitlis çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey ve doğusu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.ELAZIĞ °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıERZURUM °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıGüneydoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Siirt ve Diyarbakır çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlıŞANLIURFA °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu

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