https://sputniknews.com.tr/20230406/merkez-bankasindan-bankalara-yeni-talimat-1069261664.html

Merkez Bankası'ndan bankalara yeni talimat

Merkez Bankası'ndan bankalara yeni talimat

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bankalara deprem bölgesinde kullanılacak kaynaklar için talimat mektubu yolladı. 06.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-06T11:35+0300

2023-04-06T11:35+0300

2023-04-06T11:35+0300

ekonomi

merkez bankası

banka

deprem

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yurt dışından deprem bölgesine sağlanacak fonlara kolaylık sağlamak amacıyla Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası'nda kotasyon yöntemiyle ve 1 hafta vadeli olarak gerçekleştirilen işlemlerin, fonların kullandırılmasına aracılık edecek bankalarla daha uzun vadelerde de gerçekleştirilebileceğini bildirdi.Alınan bilgiye göre, TCMB, bankalara deprem bölgesiyle ilgili Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası işlemlerinin vadesine ilişkin talimat mektubu gönderdi.Buna göre, 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi sonrası uluslararası kalkınma ve yatırım bankalarının sağlayacakları acil destek fonlarının veya bu amaçla yurt dışından sağlanacak fonların deprem bölgesinde kullandırılması amacıyla kotasyon yöntemi ve 1 hafta vadeli işlemlerin vadelerinin uzatılmasının uygun olacağı belirtildi.Kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilecek uzun vadeli swap işlemlerine ilişkin uygulama ve esasların da aktarıldığı talimatta, şunlar kaydedildi:

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merkez bankası, banka, deprem