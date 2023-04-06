https://sputniknews.com.tr/20230406/kremlin-rusya-abdnin-avrupaya-nukleer-silah-konuslandirmasina-gereken-yaniti-verecek-1069299886.html
Kremlin: Rusya, ABD'nin Avrupa'ya nükleer silah konuşlandırmasına gereken yanıtı verecek
Kremlin: Rusya, ABD'nin Avrupa'ya nükleer silah konuşlandırmasına gereken yanıtı verecek
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın, Avrupa'daki üslere ABD'nin nükleer silahlarının konuşlandırılmasına gereken yanıtı vereceğini vurguladı. 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T21:53+0300
2023-04-06T21:53+0300
2023-04-06T21:53+0300
ukrayna krizi
kremlin
rusya
dmitriy peskov
avrupa
nükleer
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Gazeteciler, Peskov'a Avrupa'daki üslerde ABD'ye nükleer silahların bulunmasının Kremlin'i endişelendirip endişelendirmediği soruldu.Söz konusu durumun Kremlin'i endişelendirdiğini belirten Peskov, Avrupa kıtasına Amerikan nükleer silahlarının konuşlandırılmasına Rusya tarafından gereken yanıtın verileceğinin altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20230406/putin-ve-lukasenkonun-kremlindeki-gorusmesi-basladi---1069280834.html
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kremlin, rusya, dmitriy peskov, avrupa, nükleer
kremlin, rusya, dmitriy peskov, avrupa, nükleer
Kremlin: Rusya, ABD'nin Avrupa'ya nükleer silah konuşlandırmasına gereken yanıtı verecek
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın, Avrupa'daki üslere ABD'nin nükleer silahlarının konuşlandırılmasına gereken yanıtı vereceğini vurguladı.
Gazeteciler, Peskov'a Avrupa'daki üslerde ABD'ye nükleer silahların bulunmasının Kremlin'i endişelendirip endişelendirmediği soruldu.
Söz konusu durumun Kremlin'i endişelendirdiğini belirten Peskov, Avrupa kıtasına Amerikan nükleer silahlarının konuşlandırılmasına Rusya tarafından gereken yanıtın verileceğinin altını çizdi.