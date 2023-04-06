https://sputniknews.com.tr/20230406/kremlin-putin-moskovada-kalinla-akkuyunun-acilis-hazirliklarini-gorustu-1069265961.html
Kremlin: Putin Moskova’da Kalın’la Akkuyu’nun açılış hazırlıklarını görüştü
Kremlin: Putin Moskova’da Kalın’la Akkuyu’nun açılış hazırlıklarını görüştü
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Moskova’da bir görüşme... 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T12:34+0300
2023-04-06T12:34+0300
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rusya, dmitriy peskov, vladimir putin, ibrahim kalın
rusya, dmitriy peskov, vladimir putin, ibrahim kalın
Kremlin: Putin Moskova’da Kalın’la Akkuyu’nun açılış hazırlıklarını görüştü
12:34 06.04.2023 (güncellendi: 12:39 06.04.2023) Abone ol
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Moskova’da bir görüşme gerçekleştirdiğini ve söz konusu görüşmede Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin nisan sonundaki açılışının hazırlıklarının ele alındığını belirtti.