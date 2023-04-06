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SON DAKİKA | Kremlin: Putin Moskova’da Kalın’la Akkuyu’nun açılış hazırlıklarını görüştü
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Kremlin: Putin Moskova’da Kalın’la Akkuyu’nun açılış hazırlıklarını görüştü
Kremlin: Putin Moskova’da Kalın’la Akkuyu’nun açılış hazırlıklarını görüştü
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Moskova’da bir görüşme... 06.04.2023, Sputnik Türkiye
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rusya, dmitriy peskov, vladimir putin, ibrahim kalın
rusya, dmitriy peskov, vladimir putin, ibrahim kalın

Kremlin: Putin Moskova’da Kalın’la Akkuyu’nun açılış hazırlıklarını görüştü

12:34 06.04.2023 (güncellendi: 12:39 06.04.2023)
© AAİç koruma kabuğunun kubbesi 3,5 ay süren çalışmanın ardından montaja uygun hale getirildi. Yarım küre şeklinde ve 215 ton ağırlığındaki kubbeyi yaklaşık 62 metre yüksekliğe kaldırmak için özel olarak 75 ton ağırlığında bir travers tasarlandı ve üretildi.
İç koruma kabuğunun kubbesi 3,5 ay süren çalışmanın ardından montaja uygun hale getirildi. Yarım küre şeklinde ve 215 ton ağırlığındaki kubbeyi yaklaşık 62 metre yüksekliğe kaldırmak için özel olarak 75 ton ağırlığında bir travers tasarlandı ve üretildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2023
© AA
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Moskova’da bir görüşme gerçekleştirdiğini ve söz konusu görüşmede Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin nisan sonundaki açılışının hazırlıklarının ele alındığını belirtti.
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