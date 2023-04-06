Kremlin: Putin Moskova’da Kalın’la Akkuyu’nun açılış hazırlıklarını görüştü

© AA İç koruma kabuğunun kubbesi 3,5 ay süren çalışmanın ardından montaja uygun hale getirildi. Yarım küre şeklinde ve 215 ton ağırlığındaki kubbeyi yaklaşık 62 metre yüksekliğe kaldırmak için özel olarak 75 ton ağırlığında bir travers tasarlandı ve üretildi.