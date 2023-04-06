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Kolombiya'da yarardağ alarmı: 2 bin 500 aile tahliye edilecek
Kolombiya'da yarardağ alarmı: 2 bin 500 aile tahliye edilecek
Kolombiya'da Nevado del Ruiz Yanardağı'nda patlama riski devam ediyor. Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, yanardağın günler veya haftalar içinde patlama... 06.04.2023, Sputnik Türkiye
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Kolombiya'daki Nevado del Ruiz Yanardağı'nda yaşanılan volkanik hareketlilik nedeniyle Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun talimatıyla 2 bin 500 aile tahliye edilecek.Kolombiya'daki Nevado del Ruiz Yanardağı'nda yaşanılan volkanik hareketlilik nedeniyle Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun talimatıyla 2 bin 500 aile tahliye edilecek.Petro, "Departman Risk Konseyinden Nevado del Ruiz Yanardağı'nda oluşabilecek acil durum nedeniyle 2 bin 500 ailenin tahliyesinin hızlandırılması talimatını verdim. Yanardağının günler veya haftalar içinde patlama olasılığı var" dedi.Cumhurbaşkanlığı basın işlerinden yapılan açıklamada da hükümetin bölgede yaşanılanları bizzat takip ettiği ve yetkililerle durumu ele aldığı bildirildi.Kolombiya Jeoloji Servisi (SGC) 1 Nisan'daki açıklamasında, söz konusu volkanik hareketliliğin devam etmesi durumunda ülkede uçuş faaliyetlerinin sekteye uğrayacağını hatırlatan SGC, başkent Bogota dahil birçok bölgenin etkileneceğini belirtmişti.25 bin kişi ölmüştüNevado del Ruiz Yanardağı'nda, 13 Kasım 1985'te meydana gelen patlama sonucu oluşan çamur kaymasında 25 bin kişi hayatını kaybetmişti.Yanardağ, başkent Bogota'ya 129 kilometre mesafede yer alıyor.
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kolombiya, yanardağ
kolombiya, yanardağ

Kolombiya'da yarardağ alarmı: 2 bin 500 aile tahliye edilecek

04:11 06.04.2023
© AFP 2023Nevado del Ruiz Yanardağı
Nevado del Ruiz Yanardağı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2023
© AFP 2023
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Kolombiya'da Nevado del Ruiz Yanardağı'nda patlama riski devam ediyor. Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, yanardağın günler veya haftalar içinde patlama olasılığının bulunduğunu belirterek, "Oluşabilecek acil durum nedeniyle 2 bin 500 ailenin tahliyesinin hızlandırılması talimatını verdim" dedi.
Kolombiya'daki Nevado del Ruiz Yanardağı'nda yaşanılan volkanik hareketlilik nedeniyle Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun talimatıyla 2 bin 500 aile tahliye edilecek.
Kolombiya'daki Nevado del Ruiz Yanardağı'nda yaşanılan volkanik hareketlilik nedeniyle Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun talimatıyla 2 bin 500 aile tahliye edilecek.
Petro, "Departman Risk Konseyinden Nevado del Ruiz Yanardağı'nda oluşabilecek acil durum nedeniyle 2 bin 500 ailenin tahliyesinin hızlandırılması talimatını verdim. Yanardağının günler veya haftalar içinde patlama olasılığı var" dedi.
Cumhurbaşkanlığı basın işlerinden yapılan açıklamada da hükümetin bölgede yaşanılanları bizzat takip ettiği ve yetkililerle durumu ele aldığı bildirildi.
Kolombiya Jeoloji Servisi (SGC) 1 Nisan'daki açıklamasında, söz konusu volkanik hareketliliğin devam etmesi durumunda ülkede uçuş faaliyetlerinin sekteye uğrayacağını hatırlatan SGC, başkent Bogota dahil birçok bölgenin etkileneceğini belirtmişti.

25 bin kişi ölmüştü

Nevado del Ruiz Yanardağı'nda, 13 Kasım 1985'te meydana gelen patlama sonucu oluşan çamur kaymasında 25 bin kişi hayatını kaybetmişti.
Yanardağ, başkent Bogota'ya 129 kilometre mesafede yer alıyor.
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