https://sputniknews.com.tr/20230406/kilicdaroglu-bay-kemal-sorulmayacak-sorular-kanunu-cikaracak-1069304790.html

Kılıçdaroğlu: Bay Kemal, Sorulmayacak Sorular Kanunu çıkaracak

Kılıçdaroğlu: Bay Kemal, Sorulmayacak Sorular Kanunu çıkaracak

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu "İşveren tarafından sorulamayacak ve bireyin beyan etmek zorunda olmadığı unsurlar kanunla... 06.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-06T23:26+0300

2023-04-06T23:26+0300

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2023 türkiye seçimleri

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

millet

millet ittifakı

kemal kılıçdaroğlu

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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden yeni bir video yayınladı.TikTok videosunu Twitter hesabından, "İşveren tarafından sorulamayacak ve bireyin beyan etmek zorunda olmadığı unsurlar kanunla net bir şekilde tanımlanacak. Örneğin kadınlara evlilik ya da doğum planları sorulamayacak. Soranlar kanuna aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle cezalandırılacak" ifadeleriyle paylaşan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

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2023

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Sputnik Türkiye

chp, cumhuriyet halk partisi (chp), millet, millet ittifakı, kemal kılıçdaroğlu