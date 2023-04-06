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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230406/kilicdaroglu-bay-kemal-sorulmayacak-sorular-kanunu-cikaracak-1069304790.html
Kılıçdaroğlu: Bay Kemal, Sorulmayacak Sorular Kanunu çıkaracak
Kılıçdaroğlu: Bay Kemal, Sorulmayacak Sorular Kanunu çıkaracak
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu "İşveren tarafından sorulamayacak ve bireyin beyan etmek zorunda olmadığı unsurlar kanunla... 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T23:26+0300
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2023 türkiye seçimleri
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
millet
millet ittifakı
kemal kılıçdaroğlu
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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden yeni bir video yayınladı.TikTok videosunu Twitter hesabından, "İşveren tarafından sorulamayacak ve bireyin beyan etmek zorunda olmadığı unsurlar kanunla net bir şekilde tanımlanacak. Örneğin kadınlara evlilik ya da doğum planları sorulamayacak. Soranlar kanuna aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle cezalandırılacak" ifadeleriyle paylaşan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), millet, millet ittifakı, kemal kılıçdaroğlu
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), millet, millet ittifakı, kemal kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu: Bay Kemal, Sorulmayacak Sorular Kanunu çıkaracak

23:26 06.04.2023 (güncellendi: 23:27 06.04.2023)
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, afet bölgesi Malatya’da Millet İttifakı Liderleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte depremzede vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. CHP lideri ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar için okutulan mevlidin ardından, iftar programına katılanlara hitap etti.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, afet bölgesi Malatya’da Millet İttifakı Liderleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte depremzede vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. CHP lideri ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar için okutulan mevlidin ardından, iftar programına katılanlara hitap etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2023
© CHP/ALP EREN KAYA
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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu "İşveren tarafından sorulamayacak ve bireyin beyan etmek zorunda olmadığı unsurlar kanunla net bir şekilde tanımlanacak" diyerek Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda Sorulmayacak Sorular Kanunu çıkaracağını açıkladı.
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden yeni bir video yayınladı.
TikTok videosunu Twitter hesabından, "İşveren tarafından sorulamayacak ve bireyin beyan etmek zorunda olmadığı unsurlar kanunla net bir şekilde tanımlanacak. Örneğin kadınlara evlilik ya da doğum planları sorulamayacak. Soranlar kanuna aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle cezalandırılacak" ifadeleriyle paylaşan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:
Cumhurbaşkanı olduğumda torpile, kayırmaya kesinlikle son vereceğim. Ama sadece bu kadar değil.
Evli misin, bekar mısın, açık mısın, kapalı mısın, çocuk yapacak mısın, ikizler burcu musun… 14 Mayıs’tan sonra bu sorular tarihe karışacak.
Bay Kemal, Sorulmayacak Sorular Kanunu çıkaracak, herkesin Cumhurbaşkanı olacak
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