Kaybolan 9 yaşındaki kız çocuğu su kuyusunda ölü bulundu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Doğu Perinçek’ten Muharrem İnce’ye: ‘Ben kulağa üflenen sözler ile tavır almam’
07:08
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:09
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
10:08
52 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:01
6 dk
ÖZEL HABER
Ukraynalı komutandan NATO ülkelerine: Mühimmat sağlamakta aciz kaldılar
11:08
2 dk
ÖZEL HABER
Bombalı saldırıda öldürülen Tatarskiy’e Putin’den cesaret ödülü
11:16
2 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Seçimlere 39 gün kala Türkiye gündeminin sıcak başlıkları
12:46
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Futbolda heyecan Ziraat Türkiye Kupası ile sürüyor
14:06
48 dk
ANLAT BANA
Türkiye tarım toprağına sahip çıkıyor mu?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Finlandiya ve NATO genişlemesi
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Kutuplaştıran otoriter rejimde seçimler
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Anketler ne diyor?
18:34
111 dk
Z RAPORU
Mermi kovanı polemiği
20:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Haber Bülteni
00:00
5 dk
HABERLER
Haber Bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Samandağ Belediye Başkanı: ‘AFAD gönderilen erzakları kendi yardımlarıymış gibi gösteriyor’
07:08
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Seçime 38 gün kala sahadan gelen veriler neler?
09:01
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
İYİ Parti'den sonra CHP il binasına da silahlı saldırı girşimi
12:46
45 dk
HABERLER
Haber bülteni
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Kupa'da Trabzonspor'dan sonra Galatasaray da elendi
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Haber Bülteni
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230406/kaybolan-9-yasindaki-kiz-cocugu-su-kuyusunda-olu-bulundu-1069270514.html
Kaybolan 9 yaşındaki kız çocuğu su kuyusunda ölü bulundu
Kaybolan 9 yaşındaki kız çocuğu su kuyusunda ölü bulundu
Kilis'te 4 Nisan'da okuldan çıktıktan sonra haber alınamayan 9 yaşındaki kız çocuğu, evinin bulunduğu sokaktaki su kuyusunda öldürülmüş olarak bulundu. 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T13:15+0300
2023-04-06T13:15+0300
yaşam
türkiye
kayıp
kilis
kız çocuğu
cinayet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/06/1069270320_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_13e76b43cedd49a6ea04fef06f6d6cf4.jpg
Okçular Mahallesi'nde Selvili Medrese Sokak'ta oturan Suriyeli ailenin 9 yaşındaki kızları Gina Mercimek'i bulmak için başlatılan çalışma kapsamında, aynı sokakta bulunan H.B'ye ait 2 katlı evin avlusundaki su kuyusunda arama çalışması yapıldı.Olay yerine çağrılan itfaiye ekibi, kuyudaki suyu tahliye etti.Suyun kuyudan çekilmesinin ardından, kız çocuğunun cesedi bulundu. Ceset, yaklaşık 12 metrelik kuyudan çıkarıldı. Kız çocuğunun boynuna briket bağlandığı da öğrenildi.Küçük kızın cesedi, otopsi için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Polis ekipleri, şüpheli H.B'yi, Ekrem Çetin Mahallesi'nde kovalamaca sonucu yakaladı.Mahalle sakinleri tepkiliÖte yandan, olayı duyan ve şüpheli H.B'ye tepki göstermek isteyen bir grup, Beşevler Polis Merkezi Amirliği önüne geldi.İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, şüpheliye tepki gösterenleri sakinleştirdi. Kalabalık daha sonra dağıldı.Olayla ilgili 1 kişi daha gözaltına alındıKilis İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında olaya ilişkin A.A. da gözaltına alındı.Şüphelilerin emniyetteki işlemi sürüyor.Okçular Mahallesi'ndeki okuluna 4 Nisan'da giden 9 yaşındaki Gina Mercimek, okul çıkışında evine dönmemişti. Ailesi polise başvurmuş, küçük kızın bulunması için arama çalışması başlatılmıştı.
kilis
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/06/1069270320_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_aa758209b49d13731db72f2a956b30fb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, kayıp, kilis, kız çocuğu, cinayet
türkiye, kayıp, kilis, kız çocuğu, cinayet

Kaybolan 9 yaşındaki kız çocuğu su kuyusunda ölü bulundu

13:15 06.04.2023
© İHA / OKAN GENÇKaybolan 9 yaşındaki kız çocuğu su kuyusunda ölü bulundu
Kaybolan 9 yaşındaki kız çocuğu su kuyusunda ölü bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2023
© İHA / OKAN GENÇ
Abone olTelegram
Kilis'te 4 Nisan'da okuldan çıktıktan sonra haber alınamayan 9 yaşındaki kız çocuğu, evinin bulunduğu sokaktaki su kuyusunda öldürülmüş olarak bulundu.
Okçular Mahallesi'nde Selvili Medrese Sokak'ta oturan Suriyeli ailenin 9 yaşındaki kızları Gina Mercimek'i bulmak için başlatılan çalışma kapsamında, aynı sokakta bulunan H.B'ye ait 2 katlı evin avlusundaki su kuyusunda arama çalışması yapıldı.
Olay yerine çağrılan itfaiye ekibi, kuyudaki suyu tahliye etti.
Suyun kuyudan çekilmesinin ardından, kız çocuğunun cesedi bulundu. Ceset, yaklaşık 12 metrelik kuyudan çıkarıldı. Kız çocuğunun boynuna briket bağlandığı da öğrenildi.
Küçük kızın cesedi, otopsi için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri, şüpheli H.B'yi, Ekrem Çetin Mahallesi'nde kovalamaca sonucu yakaladı.

Mahalle sakinleri tepkili

Öte yandan, olayı duyan ve şüpheli H.B'ye tepki göstermek isteyen bir grup, Beşevler Polis Merkezi Amirliği önüne geldi.
İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, şüpheliye tepki gösterenleri sakinleştirdi. Kalabalık daha sonra dağıldı.

Olayla ilgili 1 kişi daha gözaltına alındı

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında olaya ilişkin A.A. da gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemi sürüyor.
Okçular Mahallesi'ndeki okuluna 4 Nisan'da giden 9 yaşındaki Gina Mercimek, okul çıkışında evine dönmemişti. Ailesi polise başvurmuş, küçük kızın bulunması için arama çalışması başlatılmıştı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала