Karaköy'de 5 katlı bina çöktü

Türkiye
SON DAKİKA | 'Macron'la görüşen Şi, Zelenskiy'le telefon görüşmesine hazır, bunun için doğru zamanı belirleyecek'
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Doğu Perinçek’ten Muharrem İnce’ye: ‘Ben kulağa üflenen sözler ile tavır almam’
07:08
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:09
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
10:08
52 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:01
6 dk
ÖZEL HABER
Ukraynalı komutandan NATO ülkelerine: Mühimmat sağlamakta aciz kaldılar
11:08
2 dk
ÖZEL HABER
Bombalı saldırıda öldürülen Tatarskiy’e Putin’den cesaret ödülü
11:16
2 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Seçimlere 39 gün kala Türkiye gündeminin sıcak başlıkları
12:46
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Futbolda heyecan Ziraat Türkiye Kupası ile sürüyor
14:06
48 dk
ANLAT BANA
Türkiye tarım toprağına sahip çıkıyor mu?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Finlandiya ve NATO genişlemesi
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Kutuplaştıran otoriter rejimde seçimler
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Aksoy Araştırma Başkanı: Muhalefet oy ve moral üstünlüğünü geri kazandı
18:34
111 dk
Z RAPORU
Mermi kovanı polemiği
20:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Haber Bülteni
00:00
5 dk
HABERLER
Haber Bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Samandağ Belediye Başkanı: ‘AFAD gönderilen erzakları kendi yardımlarıymış gibi gösteriyor’
07:08
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Seçime 38 gün kala sahadan gelen veriler neler?
09:01
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
İYİ Parti'den sonra CHP il binasına da silahlı saldırı girşimi
12:46
45 dk
HABERLER
Haber bülteni
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Kupa'da Trabzonspor'dan sonra Galatasaray da elendi
14:06
45 dk
ANKARA FARKI
Seçim ikinci tura kalırsa muhalefette birlik sağlanabilir mi?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
60 günlük deprem bilançosu
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Haber Bülteni
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230406/karakoyde-5-katli-bina-coktu-1069277120.html
Karaköy'de 5 katlı bina çöktü
Karaköy'de 5 katlı bina çöktü
İstanbul Karaköy'de kısmı çökmelerin yaşandığı gerekçesiyle çevresinde önlem alınan 5 katlı bina tamamen çöktü. Alınan önlemler sayesinde olay can kaybı ya da... 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T15:07+0300
2023-04-06T15:39+0300
türkiye
beyoğlu
istanbul
metruk yapı
bina
karaköy
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/06/1069279215_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a1f6f3670cfb6a8e03511041418b0900.jpg
Beyoğlu'nda yıkılma riski bulunan ve çevresinde güvenlik önlemi alınan 5 katlı tarihi metruk bina çöktü.Karaköy Kemeraltı Caddesi'ndeki 5 katlı tarihi metruk binada sabah saatlerinde kısmi çökme yaşanması üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.Tramvay yolunun da geçtiği caddedeki bina çevresinde güvenlik önlemi alındı. Binanın çevresindeki diğer binalar da boşaltıldı.Kısmi çökme yaşanan binada bir süre sonra yeniden bir çökme meydana geldi. Binadan düşen beton parçaları kaldırıma ve yola savruldu. Bunun üzerine emniyet güçleri tarafından binanın çevresine demir bariyerler yerleştirildi.Tarihi bina ilk çökmeden sonra geçen yaklaşık 9 saatin ardından büyük ölçüde yıkıldı. Yıkılmanın etkisiyle binanın molozları cadde ve tramvay yoluna düşerken, çevrede yoğun toz bulutu oluştu.Eminönü istikametinde seyir halinde olan araçların üzerleri de tozla kaplandı. Bu sırada caddeden geçen vatandaşların üzerlerinin de de tozlandığı görüldü.Binanın çökmesi sırasında ölen ya da yaralanan olmazken, tehlike nedeniyle yakınına kimse yaklaştırılmıyor.Yol trafiğe kapatıldı, tramvay seferleri durdurulduGüvenlik nedeniyle Beşiktaş istikametindeki yol, trafik akışına kapatılırken, Eminönü istikametinde trafik akışı devam ediyor.Öte yandan, T1 Kabataş-Bağcılar hattı seferleri, söz konusu binanın yıkılma riski nedeniyle Karaköy-Tophane arasında durduruldu.Tramvay seferleri, Bağcılar-Eminönü istasyonları arasında yapılırken, Eminönü-Kabataş arasında İETT otobüsleriyle ücretsiz hizmet veriliyor.'Mülkiyet sahibi tarafından restorasyon çalışmaları başlatılmamış'Bölgede sabah saatlerinde incelemelerde bulunan İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, aktif kullanılan, tramvayın da geçtiği bir yoldaki tarihi binada çökme tehlikesinin söz konusu olduğunu belirtti.Tarihi binanın ikinci derece tescilli olduğunu aktaran Özel, "2015'te Koruma Kurulu tarafından güçlendirme ve restorasyon projeleri onaylanmış. 2016'da da ruhsat alınmasına rağmen özel mülkiyette olan yapıda ne yazık ki mülkiyet sahibi tarafından restorasyon ve güçlendirme çalışmaları başlatılmamış. Metruk bir halde günümüze gelmiş ve bugün tarihi binadaki duvarda bir çökme başlayarak bir tehlike arz etmeye başladı." diye konuştu.Özel, Koruma Kurulu tarafından ivedi bir karar beklediklerini dile getirerek, şöyle devam etti:
türkiye
beyoğlu
istanbul
metruk yapı
karaköy
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/06/1069279215_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_21815a0f9b134f0c5539f56e4907d2bb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
beyoğlu, istanbul, metruk yapı, bina, karaköy
beyoğlu, istanbul, metruk yapı, bina, karaköy

Karaköy'de 5 katlı bina çöktü

15:07 06.04.2023 (güncellendi: 15:39 06.04.2023)
© AABeyoğlu Kemeraltı Caddesi'nde bulunan 5 katlı metruk bina çöktü. ( Murat Şengül - Anadolu Ajansı )
Beyoğlu Kemeraltı Caddesi'nde bulunan 5 katlı metruk bina çöktü. ( Murat Şengül - Anadolu Ajansı ) - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2023
© AA
Abone olTelegram
İstanbul Karaköy'de kısmı çökmelerin yaşandığı gerekçesiyle çevresinde önlem alınan 5 katlı bina tamamen çöktü. Alınan önlemler sayesinde olay can kaybı ya da yaralanma olmadan atlatıldı.
Beyoğlu'nda yıkılma riski bulunan ve çevresinde güvenlik önlemi alınan 5 katlı tarihi metruk bina çöktü.
Karaköy Kemeraltı Caddesi'ndeki 5 katlı tarihi metruk binada sabah saatlerinde kısmi çökme yaşanması üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Tramvay yolunun da geçtiği caddedeki bina çevresinde güvenlik önlemi alındı. Binanın çevresindeki diğer binalar da boşaltıldı.
Kısmi çökme yaşanan binada bir süre sonra yeniden bir çökme meydana geldi. Binadan düşen beton parçaları kaldırıma ve yola savruldu. Bunun üzerine emniyet güçleri tarafından binanın çevresine demir bariyerler yerleştirildi.
Tarihi bina ilk çökmeden sonra geçen yaklaşık 9 saatin ardından büyük ölçüde yıkıldı. Yıkılmanın etkisiyle binanın molozları cadde ve tramvay yoluna düşerken, çevrede yoğun toz bulutu oluştu.
Eminönü istikametinde seyir halinde olan araçların üzerleri de tozla kaplandı. Bu sırada caddeden geçen vatandaşların üzerlerinin de de tozlandığı görüldü.
Binanın çökmesi sırasında ölen ya da yaralanan olmazken, tehlike nedeniyle yakınına kimse yaklaştırılmıyor.

Yol trafiğe kapatıldı, tramvay seferleri durduruldu

Güvenlik nedeniyle Beşiktaş istikametindeki yol, trafik akışına kapatılırken, Eminönü istikametinde trafik akışı devam ediyor.
Öte yandan, T1 Kabataş-Bağcılar hattı seferleri, söz konusu binanın yıkılma riski nedeniyle Karaköy-Tophane arasında durduruldu.
Tramvay seferleri, Bağcılar-Eminönü istasyonları arasında yapılırken, Eminönü-Kabataş arasında İETT otobüsleriyle ücretsiz hizmet veriliyor.

'Mülkiyet sahibi tarafından restorasyon çalışmaları başlatılmamış'

Bölgede sabah saatlerinde incelemelerde bulunan İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, aktif kullanılan, tramvayın da geçtiği bir yoldaki tarihi binada çökme tehlikesinin söz konusu olduğunu belirtti.
Tarihi binanın ikinci derece tescilli olduğunu aktaran Özel, "2015'te Koruma Kurulu tarafından güçlendirme ve restorasyon projeleri onaylanmış. 2016'da da ruhsat alınmasına rağmen özel mülkiyette olan yapıda ne yazık ki mülkiyet sahibi tarafından restorasyon ve güçlendirme çalışmaları başlatılmamış. Metruk bir halde günümüze gelmiş ve bugün tarihi binadaki duvarda bir çökme başlayarak bir tehlike arz etmeye başladı." diye konuştu.
Özel, Koruma Kurulu tarafından ivedi bir karar beklediklerini dile getirerek, şöyle devam etti:
"Biz bu süreç içerisinde İBB Miras olarak hem mülkiyet sahibine hem kurum ve kuruluşlara defalarca uyarılarda bulunduk. Mart ayının başında tekrar mülkiyet sahibine, Koruma Kanunu gereği sorumluluğunu yerine getirerek gerekli güvenlik önlemlerinin alınması, restorasyon ve güçlendirme çalışmalarının ivedilikle başlatılması yönünde uyarılarda bulunduk ama ne yazık ki yine gerekli çalışma başlatılmadı. Son olarak geçtiğimiz hafta Koruma Kurulu tarafından hem kanuni yükümlülükler hatırlatılarak restorasyon çalışmalarının başlatılması yönünde mülkiyet sahibine ve ilçe belediyesine son bir karar iletildi ama bugün böyle bir tehlike yaşıyoruz."na tamamen çöktü. Alınan önlemler sayesinde olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала