https://sputniknews.com.tr/20230406/karakoyde-5-katli-bina-coktu-1069277120.html

Karaköy'de 5 katlı bina çöktü

Karaköy'de 5 katlı bina çöktü

İstanbul Karaköy'de kısmı çökmelerin yaşandığı gerekçesiyle çevresinde önlem alınan 5 katlı bina tamamen çöktü. Alınan önlemler sayesinde olay can kaybı ya da... 06.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-06T15:07+0300

2023-04-06T15:07+0300

2023-04-06T15:39+0300

türkiye

beyoğlu

istanbul

metruk yapı

bina

karaköy

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Beyoğlu'nda yıkılma riski bulunan ve çevresinde güvenlik önlemi alınan 5 katlı tarihi metruk bina çöktü.Karaköy Kemeraltı Caddesi'ndeki 5 katlı tarihi metruk binada sabah saatlerinde kısmi çökme yaşanması üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.Tramvay yolunun da geçtiği caddedeki bina çevresinde güvenlik önlemi alındı. Binanın çevresindeki diğer binalar da boşaltıldı.Kısmi çökme yaşanan binada bir süre sonra yeniden bir çökme meydana geldi. Binadan düşen beton parçaları kaldırıma ve yola savruldu. Bunun üzerine emniyet güçleri tarafından binanın çevresine demir bariyerler yerleştirildi.Tarihi bina ilk çökmeden sonra geçen yaklaşık 9 saatin ardından büyük ölçüde yıkıldı. Yıkılmanın etkisiyle binanın molozları cadde ve tramvay yoluna düşerken, çevrede yoğun toz bulutu oluştu.Eminönü istikametinde seyir halinde olan araçların üzerleri de tozla kaplandı. Bu sırada caddeden geçen vatandaşların üzerlerinin de de tozlandığı görüldü.Binanın çökmesi sırasında ölen ya da yaralanan olmazken, tehlike nedeniyle yakınına kimse yaklaştırılmıyor.Yol trafiğe kapatıldı, tramvay seferleri durdurulduGüvenlik nedeniyle Beşiktaş istikametindeki yol, trafik akışına kapatılırken, Eminönü istikametinde trafik akışı devam ediyor.Öte yandan, T1 Kabataş-Bağcılar hattı seferleri, söz konusu binanın yıkılma riski nedeniyle Karaköy-Tophane arasında durduruldu.Tramvay seferleri, Bağcılar-Eminönü istasyonları arasında yapılırken, Eminönü-Kabataş arasında İETT otobüsleriyle ücretsiz hizmet veriliyor.'Mülkiyet sahibi tarafından restorasyon çalışmaları başlatılmamış'Bölgede sabah saatlerinde incelemelerde bulunan İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, aktif kullanılan, tramvayın da geçtiği bir yoldaki tarihi binada çökme tehlikesinin söz konusu olduğunu belirtti.Tarihi binanın ikinci derece tescilli olduğunu aktaran Özel, "2015'te Koruma Kurulu tarafından güçlendirme ve restorasyon projeleri onaylanmış. 2016'da da ruhsat alınmasına rağmen özel mülkiyette olan yapıda ne yazık ki mülkiyet sahibi tarafından restorasyon ve güçlendirme çalışmaları başlatılmamış. Metruk bir halde günümüze gelmiş ve bugün tarihi binadaki duvarda bir çökme başlayarak bir tehlike arz etmeye başladı." diye konuştu.Özel, Koruma Kurulu tarafından ivedi bir karar beklediklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

türkiye

beyoğlu

istanbul

metruk yapı

karaköy

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beyoğlu, istanbul, metruk yapı, bina, karaköy