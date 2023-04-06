https://sputniknews.com.tr/20230406/joker-2den-lady-gaga-ve-joaquin-phoenixli-2-yeni-fotograf--1069258160.html
'Joker 2'den Lady Gaga ve Joaquin Phoenix'li 2 yeni fotoğraf
'Joker 2'den Lady Gaga ve Joaquin Phoenix'li 2 yeni fotoğraf
Todd Phillips’in yönetmen koltuğunda oturduğu ve Joaquin Phoenix’in başrolünde yer aldığı 'Joker: Folie à Deux' adlı devam filminin çekimleri sürerken... 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T11:12+0300
2023-04-06T11:12+0300
2023-04-06T11:12+0300
yaşam
joker
görseller
hollywood
film
todd phillips
vizyon
devam filmi
batman
abd
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Batman’in büyük düşmanı ve Gotham şehrinin kötü adamı Joker’in hikayesine odaklanan, birçok eleştirmenden tam not alan 'Joker'in devam filminin çekimleri sürüyor. Yönetmen koltuğunda oturan Todd Phillips, setten iki yeni fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Fotoğraflarda Lady Gaga ve Joaquin Phoenix'in tam makyajlı bir şekilde objektife poz verdiği görülüyor.Yaptığı paylaşımda Phillips, "Bu sadece fragman. Bu ikiliye, tüm oyuncu kadrosuna ve film endüstrisinin sunup sunabileceği en iyi set ekibine teşekkür ederim. Şimdi montaj odasına girip ve hepsini bir araya getireceğim" dedi.Ünlü yönetmen daha önce de setten görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. Merakla beklenen 'Joker: Folie à Deux', 4 Ekim 2024'te izleyiciyle buluşacak.
https://sputniknews.com.tr/20220804/jokerin-devam-filmi-icin-vizyon-tarihi-belli-oldu-1059489843.html
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joker, görseller, hollywood, film, todd phillips, vizyon, devam filmi, batman, abd
joker, görseller, hollywood, film, todd phillips, vizyon, devam filmi, batman, abd
'Joker 2'den Lady Gaga ve Joaquin Phoenix'li 2 yeni fotoğraf
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Todd Phillips’in yönetmen koltuğunda oturduğu ve Joaquin Phoenix’in başrolünde yer aldığı 'Joker: Folie à Deux' adlı devam filminin çekimleri sürerken, yönetmen Phillips setten iki yeni fotoğraf paylaştı.
Batman’in büyük düşmanı ve Gotham şehrinin kötü adamı Joker’in hikayesine odaklanan, birçok eleştirmenden tam not alan 'Joker'in devam filminin çekimleri sürüyor.
Yönetmen koltuğunda oturan Todd Phillips, setten iki yeni fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Fotoğraflarda Lady Gaga ve Joaquin Phoenix'in tam makyajlı bir şekilde objektife poz verdiği görülüyor.
Yaptığı paylaşımda Phillips, "Bu sadece fragman. Bu ikiliye, tüm oyuncu kadrosuna ve film endüstrisinin sunup sunabileceği en iyi set ekibine teşekkür ederim. Şimdi montaj odasına girip ve hepsini bir araya getireceğim" dedi.
Ünlü yönetmen daha önce de setten görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.
Merakla beklenen 'Joker: Folie à Deux', 4 Ekim 2024'te izleyiciyle buluşacak.