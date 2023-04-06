https://sputniknews.com.tr/20230406/japonyada-10-personeli-tasiyan-askeri-helikopter-kayboldu-1069285904.html
Japonya'da 10 personeli taşıyan askeri helikopter kayboldu
Japonya'da 10 personeli taşıyan askeri helikopter kayboldu
Japonya'da içinde 10 personelin bulunduğu Kara Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait askeri helikopterin Okinawa eyaleti açıklarında radardan kaybolduğu bildirildi. 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T16:46+0300
2023-04-06T16:46+0300
2023-04-06T16:49+0300
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askeri helikopter
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okinawa adası
arama
arama kurtarma
asya & pasifik
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Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kara Öz Savunma Kuvvetleri'ne (GSDF) ait askeri helikopter, güneybatıdaki Okinawa eyaletine bağlı Miyakojima Adası'nın 18 kilometre güneybatısında, yerel saatle 16.30 sularında radardan kayboldu.GSDF'nin Kumamoto eyaletindeki Takayubaru askeri üssüne ait UH-60JA tip çok amaçlı helikopterde 2 pilot, 2 teknisyen ve 6 personel bulunuyordu.Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) ve Japonya Sahil Güvenliği, helikopteri arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230330/kentuckyde-abd-ordusuna-ait-iki-helikopter-dustu-1068938189.html
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japonya, helikopter, askeri helikopter, kayıp, okinawa, okinawa adası, arama, arama kurtarma, asya & pasifik
japonya, helikopter, askeri helikopter, kayıp, okinawa, okinawa adası, arama, arama kurtarma, asya & pasifik
Japonya'da 10 personeli taşıyan askeri helikopter kayboldu
16:46 06.04.2023 (güncellendi: 16:49 06.04.2023) Abone ol
Japonya'da içinde 10 personelin bulunduğu Kara Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait askeri helikopterin Okinawa eyaleti açıklarında radardan kaybolduğu bildirildi.
Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kara Öz Savunma Kuvvetleri'ne (GSDF) ait askeri helikopter, güneybatıdaki Okinawa eyaletine bağlı Miyakojima Adası'nın 18 kilometre güneybatısında, yerel saatle 16.30 sularında radardan kayboldu.
GSDF'nin Kumamoto eyaletindeki Takayubaru askeri üssüne ait UH-60JA tip çok amaçlı helikopterde 2 pilot, 2 teknisyen ve 6 personel bulunuyordu.
Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) ve Japonya Sahil Güvenliği, helikopteri arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.