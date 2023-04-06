https://sputniknews.com.tr/20230406/italyada-laquila-depreminin-yil-donumunde-kahramanmaras-merkezli-depremlerde-olenler-de-anildi-1069295556.html

İtalya'da L'Aquila depreminin yıl dönümünde Kahramanmaraş merkezli depremlerde ölenler de anıldı

İtalya'da L'Aquila depreminin yıl dönümünde Kahramanmaraş merkezli depremlerde ölenler de anıldı

İtalya'da 2009'da L'Aquila kentinde yaşanan ve 309 kişinin hayatını kaybettiği deprem felaketinin 14'üncü yılında, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş... 06.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-06T21:13+0300

2023-04-06T21:13+0300

2023-04-06T21:13+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

italya

kahramanmaraş

türkiye

deprem

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L'Aquila depreminin 14. yılında her sene olduğu üzere felaketin meydana geldiği saat sabaha karşı 03.32'dehayatını kaybedenler için anma programları düzenlendi.L'Aquila Belediyesinin organizasyonuyla 6 Nisan 2009'daki depremde ölenler anısına kent merkezinde meşaleli yürüyüş yapıldı.Yürüyüşün varış noktası olan L'Aquila Depremi Parkı'ndaki meşale, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere dayanışma mesajı verilmesi için İtalya'da eğitimlerini sürdüren Türk araştırmacı Cansu Sönmez ile Suriyeli Rasha Youseff tarafından yakıldı.Daha sonra depremde yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunuldu.Törende, L'Aquila Belediye Başkanı Pierluigi Biondi ve Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği Başkatibi Enes Maboçoğlu da hazır bulundu.'L'Aquila Belediyesi dayanışmasını göstermek istedi'Gran Sasso Bilim Enstitüsünde (GSSI) Sosyal Bilimler, Kent Çalışmaları ve Bölgesel Bilimler Bölümü'nde doktora çalışmalarını sürdüren Türk bilim insanı Cansu Sönmez, anma programının detaylarını AA muhabirine anlattı.L'Aquila Belediyesinin deprem felaketinin 14'üncü yılı dolayısıyla düzenlenecek anma için kendisine okulu üzerinden ulaştığını belirterek şunları söyledi:Sönmez, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraşmerkezli depremleri unutmamaları gerektiğini vurgulayarak "Bu depremin ikinci ayındayız. Bunu unutmayalım, bağışlara devam edelim. 'Il Centro' gazetesine yazdığım yazıda da bağış yapmaya devam etmek gerektiğinden bahsettim. Sürekli bunun altını çizmeye çalışıyorum. Benim için en önemli olan şey; insanların unutmaması." ifadesini kullandı.'Bizim yaşadığımız şeyleri de düşününce çok zor bir andı benim için'Sönmez yürüyüş sırasında neler hissettiğini şöyle dile getirdi:'Akademik Dayanışma Platformu' kurduk'Kendisi ve birkaç akademisyen arkadaşının, depremden etkilenen öğrencilere akademik destek için tamamen gönüllülük esasıyla "Akademik Dayanışma Platformu" kurduklarını aktaran Sönmez şunları kaydetti:

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