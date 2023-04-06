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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230406/italyada-laquila-depreminin-yil-donumunde-kahramanmaras-merkezli-depremlerde-olenler-de-anildi-1069295556.html
İtalya'da L'Aquila depreminin yıl dönümünde Kahramanmaraş merkezli depremlerde ölenler de anıldı
İtalya'da L'Aquila depreminin yıl dönümünde Kahramanmaraş merkezli depremlerde ölenler de anıldı
İtalya'da 2009'da L'Aquila kentinde yaşanan ve 309 kişinin hayatını kaybettiği deprem felaketinin 14'üncü yılında, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş... 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T21:13+0300
2023-04-06T21:13+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
italya
kahramanmaraş
türkiye
deprem
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L'Aquila depreminin 14. yılında her sene olduğu üzere felaketin meydana geldiği saat sabaha karşı 03.32'dehayatını kaybedenler için anma programları düzenlendi.L'Aquila Belediyesinin organizasyonuyla 6 Nisan 2009'daki depremde ölenler anısına kent merkezinde meşaleli yürüyüş yapıldı.Yürüyüşün varış noktası olan L'Aquila Depremi Parkı'ndaki meşale, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere dayanışma mesajı verilmesi için İtalya'da eğitimlerini sürdüren Türk araştırmacı Cansu Sönmez ile Suriyeli Rasha Youseff tarafından yakıldı.Daha sonra depremde yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunuldu.Törende, L'Aquila Belediye Başkanı Pierluigi Biondi ve Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği Başkatibi Enes Maboçoğlu da hazır bulundu.'L'Aquila Belediyesi dayanışmasını göstermek istedi'Gran Sasso Bilim Enstitüsünde (GSSI) Sosyal Bilimler, Kent Çalışmaları ve Bölgesel Bilimler Bölümü'nde doktora çalışmalarını sürdüren Türk bilim insanı Cansu Sönmez, anma programının detaylarını AA muhabirine anlattı.L'Aquila Belediyesinin deprem felaketinin 14'üncü yılı dolayısıyla düzenlenecek anma için kendisine okulu üzerinden ulaştığını belirterek şunları söyledi:Sönmez, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraşmerkezli depremleri unutmamaları gerektiğini vurgulayarak "Bu depremin ikinci ayındayız. Bunu unutmayalım, bağışlara devam edelim. 'Il Centro' gazetesine yazdığım yazıda da bağış yapmaya devam etmek gerektiğinden bahsettim. Sürekli bunun altını çizmeye çalışıyorum. Benim için en önemli olan şey; insanların unutmaması." ifadesini kullandı.'Bizim yaşadığımız şeyleri de düşününce çok zor bir andı benim için'Sönmez yürüyüş sırasında neler hissettiğini şöyle dile getirdi:'Akademik Dayanışma Platformu' kurduk'Kendisi ve birkaç akademisyen arkadaşının, depremden etkilenen öğrencilere akademik destek için tamamen gönüllülük esasıyla "Akademik Dayanışma Platformu" kurduklarını aktaran Sönmez şunları kaydetti:
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İtalya'da L'Aquila depreminin yıl dönümünde Kahramanmaraş merkezli depremlerde ölenler de anıldı

21:13 06.04.2023
© AAİtalya'da L'Aquila depreminin yıl dönümünde Kahramanmaraş merkezli depremlerde ölenler de anıldı
İtalya'da L'Aquila depreminin yıl dönümünde Kahramanmaraş merkezli depremlerde ölenler de anıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2023
© AA
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İtalya'da 2009'da L'Aquila kentinde yaşanan ve 309 kişinin hayatını kaybettiği deprem felaketinin 14'üncü yılında, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler de anıldı.
L'Aquila depreminin 14. yılında her sene olduğu üzere felaketin meydana geldiği saat sabaha karşı 03.32'dehayatını kaybedenler için anma programları düzenlendi.
L'Aquila Belediyesinin organizasyonuyla 6 Nisan 2009'daki depremde ölenler anısına kent merkezinde meşaleli yürüyüş yapıldı.
Yürüyüşün varış noktası olan L'Aquila Depremi Parkı'ndaki meşale, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere dayanışma mesajı verilmesi için İtalya'da eğitimlerini sürdüren Türk araştırmacı Cansu Sönmez ile Suriyeli Rasha Youseff tarafından yakıldı.
© AAİtalya'da L'Aquila depreminin yıl dönümünde Kahramanmaraş merkezli depremlerde ölenler de anıldı
İtalya'da L'Aquila depreminin yıl dönümünde Kahramanmaraş merkezli depremlerde ölenler de anıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2023
İtalya'da L'Aquila depreminin yıl dönümünde Kahramanmaraş merkezli depremlerde ölenler de anıldı
© AA
Daha sonra depremde yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunuldu.
Törende, L'Aquila Belediye Başkanı Pierluigi Biondi ve Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği Başkatibi Enes Maboçoğlu da hazır bulundu.

'L'Aquila Belediyesi dayanışmasını göstermek istedi'

Gran Sasso Bilim Enstitüsünde (GSSI) Sosyal Bilimler, Kent Çalışmaları ve Bölgesel Bilimler Bölümü'nde doktora çalışmalarını sürdüren Türk bilim insanı Cansu Sönmez, anma programının detaylarını AA muhabirine anlattı.
L'Aquila Belediyesinin deprem felaketinin 14'üncü yılı dolayısıyla düzenlenecek anma için kendisine okulu üzerinden ulaştığını belirterek şunları söyledi:
"'Biz dayanışmamızı göstermek istiyoruz ve ülkenizin yaşadığı depremde hayatını kaybedenleri de anmak istiyoruz.' dediler. Ayrıca yetim kalan çocuklar için bir bağış hesabı açtıklarını ve onlar için bağış topladıklarından bahsettiler. Ben ve Suriyeli mühendis arkadaşa ulaşmışlar. Birlikte yaktık meşaleyi, daha anlamlı oldu. L'Aquila Belediyesi, dayanışmasını göstermek istedi."
Sönmez, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraşmerkezli depremleri unutmamaları gerektiğini vurgulayarak "Bu depremin ikinci ayındayız. Bunu unutmayalım, bağışlara devam edelim. 'Il Centro' gazetesine yazdığım yazıda da bağış yapmaya devam etmek gerektiğinden bahsettim. Sürekli bunun altını çizmeye çalışıyorum. Benim için en önemli olan şey; insanların unutmaması." ifadesini kullandı.

'Bizim yaşadığımız şeyleri de düşününce çok zor bir andı benim için'

Sönmez yürüyüş sırasında neler hissettiğini şöyle dile getirdi:
"L'Aquila depreminde, bir Yunan öğrenci de ölmüştü. Törende annesi de vardı. Onu görene kadar metanetimi koruyordum. Onu gördükten sonra duygusal anlar yaşandı. Meşalenin yakıldığı alan, deprem anıtının olduğu yer ki orada 309 kişinin ismi yazıyor ve onların isimleri tek tek okundu. İster istemez o alanın çok ağır bir atmosferi var. Ve tabii ki bizim yaşadığımız şeyleri de düşününce çok zor bir andı benim için. Ölüm acısının tarifi yok. L'Aquila, bu acılardan geçmiş, yaşamış, 14 sene geçmiş ve böyle bir dayanışmayı göstermesi bence çok önemli. Depremzedelerin adına bunu yaptım. Bu dayanışmayı göstermesi politik açıdan da önemli bir jest."

'Akademik Dayanışma Platformu' kurduk'

Kendisi ve birkaç akademisyen arkadaşının, depremden etkilenen öğrencilere akademik destek için tamamen gönüllülük esasıyla "Akademik Dayanışma Platformu" kurduklarını aktaran Sönmez şunları kaydetti:

"Burada sadece depremden etkilenen öğrenciler için akademik destek, tamamen ücretsiz ve gönüllü şekilde hiçbir çıkar ya da bağış kabul etmeden sadece kendi alanımızda böyle bir platform oluşturduk. İsteyen öğrenciler bize sosyal medyadan ulaşabilir. Tabii ki bunları düşünmek için belki çok erken. Bugün depremin ikinci ayı sonuç olarak insanlar halen barınma ihtiyaçlarını tam olarak halledebilmiş değil. Ama bizim 'Neresinden nasıl bir katkımız olur?' diye oluşturduğumuz bir platform bu. Birkaç öğrenciye de ulaşsak ihtiyacı olan çok faydalı olacağını düşünüyoruz."

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