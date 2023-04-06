https://sputniknews.com.tr/20230406/irak-isidin-sozde-turkiye-valisi-olduruldu-1069249571.html

Irak: IŞİD'in sözde Türkiye valisi öldürüldü

Irak: IŞİD'in sözde Türkiye valisi öldürüldü

Irak Ulusal İstihbarat Servisi, IŞİD'in sözde Türkiye valisi Halit Aid Ahmet el-Ciburi’nin Suriye’de düzenlenen operasyonla öldürüldüğünü duyurdu. 06.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-06T02:14+0300

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Irak Ulusal İstihbarat Servisi tarafından yapılan açıklamada, Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Muhammed Şiya Sudani’nin talimatları doğrultusunda IŞİD'e operasyon düzenlendiği kaydedildi.Açıklamada, örgütün aranan en tehlikeli üyesi ve sözde Türkiye valisi olan kod adı Yakup el-Mühacir isimli Halit Aid Ahmet el-Ciburi’nin Suriye’nin İdlib kentinde öldürüldüğü belirtildi.Irak Ulusal İstihbarat Servisi, El Ciburi’nin eskiden El Kaide üyesi olduğunu, daha sonra ise IŞİD'e katılarak Musul dışı askeri sorumlu ve Musul'un kuzeyi ile doğusundan sorumlu örgüt üyesi gibi görevler üstlendiğini açıkladı.Son görevi sözde Türkiye valisi olan militanın Avrupa’da saldırı hazırlığı içinde olduğu da aktarıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230316/istanbulda-isid-el-kaide-hts-operasyonu-13-yabanci-uyruklu-yakalandi--1068331253.html

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