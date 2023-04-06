İnşaat kazısında bulunan Roma dönemine ait lahitin içinden 3 küp çıktı

© İHADinar ilçesi TOKİ mahallesinde başlatılan bir bina inşaatının temel kazılması sırasında kepçe operatörü sert bir cisme rastladı.
1/5
© İHA
Dinar ilçesi TOKİ mahallesinde başlatılan bir bina inşaatının temel kazılması sırasında kepçe operatörü sert bir cisme rastladı.
© İHAArdından inşaat işçileri cismi, çevresini kazmaya başladıklarında ise cismin üzerinde çeşitli figürler olan taş bir nesne olduğunu gördü.
2/5
© İHA
Ardından inşaat işçileri cismi, çevresini kazmaya başladıklarında ise cismin üzerinde çeşitli figürler olan taş bir nesne olduğunu gördü.
© İHABunun üzerine işçiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ardından Afyonkarahisar Müze Müdürlüğü yetkililerine haber verdi.
3/5
© İHA
Bunun üzerine işçiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ardından Afyonkarahisar Müze Müdürlüğü yetkililerine haber verdi.
© İHABunun üzerine olay yerine arkeologlardan oluşa bir ekip sevk edildi. Lahitin bulunduğu alana gelen arkeologlar yaptıkları kazı ile lahiti gün yüzüne çıkardı. Görevliler kapağı açılan lahidin içerisinde 3 toprak küp ve küplerin içerisinden bir takım objeler çıktı.
4/5
© İHA
Bunun üzerine olay yerine arkeologlardan oluşa bir ekip sevk edildi. Lahitin bulunduğu alana gelen arkeologlar yaptıkları kazı ile lahiti gün yüzüne çıkardı. Görevliler kapağı açılan lahidin içerisinde 3 toprak küp ve küplerin içerisinden bir takım objeler çıktı.
© İHAEdinilen bilgilerde, eserlerin Roma dönemine ait oldukları, yapım tekniği göz önüne alındığında ise M.S. 1. ve 2. yüzyılda yapılmış olabileceği değerlendiriliyor.
5/5
© İHA
Edinilen bilgilerde, eserlerin Roma dönemine ait oldukları, yapım tekniği göz önüne alındığında ise M.S. 1. ve 2. yüzyılda yapılmış olabileceği değerlendiriliyor.