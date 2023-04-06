İnşaat kazısında bulunan Roma dönemine ait lahitin içinden 3 küp çıktı

© İHA Bunun üzerine olay yerine arkeologlardan oluşa bir ekip sevk edildi. Lahitin bulunduğu alana gelen arkeologlar yaptıkları kazı ile lahiti gün yüzüne çıkardı. Görevliler kapağı açılan lahidin içerisinde 3 toprak küp ve küplerin içerisinden bir takım objeler çıktı.