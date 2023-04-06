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İnşaat kazısında bulunan Roma dönemine ait lahitin içinden 3 küp çıktı
İnşaat kazısında bulunan Roma dönemine ait lahitin içinden 3 küp çıktı
Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde dün yapılan inşaat temeli kazısı esnasında bulunan lahit ve içerisindeki küplerin üzerinde yapılan ilk incelemelerde... 06.04.2023, Sputnik Türkiye
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fotoğraf, roma dönemi, lahit, küp, фото
fotoğraf, roma dönemi, lahit, küp, фото

İnşaat kazısında bulunan Roma dönemine ait lahitin içinden 3 küp çıktı

12:29 06.04.2023
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Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde dün yapılan inşaat temeli kazısı esnasında bulunan lahit ve içerisindeki küplerin üzerinde yapılan ilk incelemelerde, eserlerin, Roma dönemine ait olduğu ve tarihini M.S. 1 veya 2. yüzyıllara tarihlendirilebileceği belirtildi.
© İHADinar ilçesi TOKİ mahallesinde başlatılan bir bina inşaatının temel kazılması sırasında kepçe operatörü sert bir cisme rastladı.
İnşaat kazısında bulunan Roma dönemine ait lahitin içinden 3 küp çıktı - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Dinar ilçesi TOKİ mahallesinde başlatılan bir bina inşaatının temel kazılması sırasında kepçe operatörü sert bir cisme rastladı.
© İHAArdından inşaat işçileri cismi, çevresini kazmaya başladıklarında ise cismin üzerinde çeşitli figürler olan taş bir nesne olduğunu gördü.
İnşaat kazısında bulunan Roma dönemine ait lahitin içinden 3 küp çıktı - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Ardından inşaat işçileri cismi, çevresini kazmaya başladıklarında ise cismin üzerinde çeşitli figürler olan taş bir nesne olduğunu gördü.
© İHABunun üzerine işçiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ardından Afyonkarahisar Müze Müdürlüğü yetkililerine haber verdi.
İnşaat kazısında bulunan Roma dönemine ait lahitin içinden 3 küp çıktı - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Bunun üzerine işçiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ardından Afyonkarahisar Müze Müdürlüğü yetkililerine haber verdi.
© İHABunun üzerine olay yerine arkeologlardan oluşa bir ekip sevk edildi. Lahitin bulunduğu alana gelen arkeologlar yaptıkları kazı ile lahiti gün yüzüne çıkardı. Görevliler kapağı açılan lahidin içerisinde 3 toprak küp ve küplerin içerisinden bir takım objeler çıktı.
İnşaat kazısında bulunan Roma dönemine ait lahitin içinden 3 küp çıktı - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Bunun üzerine olay yerine arkeologlardan oluşa bir ekip sevk edildi. Lahitin bulunduğu alana gelen arkeologlar yaptıkları kazı ile lahiti gün yüzüne çıkardı. Görevliler kapağı açılan lahidin içerisinde 3 toprak küp ve küplerin içerisinden bir takım objeler çıktı.
© İHAEdinilen bilgilerde, eserlerin Roma dönemine ait oldukları, yapım tekniği göz önüne alındığında ise M.S. 1. ve 2. yüzyılda yapılmış olabileceği değerlendiriliyor.
İnşaat kazısında bulunan Roma dönemine ait lahitin içinden 3 küp çıktı - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Edinilen bilgilerde, eserlerin Roma dönemine ait oldukları, yapım tekniği göz önüne alındığında ise M.S. 1. ve 2. yüzyılda yapılmış olabileceği değerlendiriliyor.
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