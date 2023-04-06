https://sputniknews.com.tr/20230406/ibbden-birlik-sofrasinda-hep-bir-arada-iftar-programi-depremin-yaralarini-hep-birlikte-saracagiz-1069306185.html
İBB'den Birlik Sofrasında Hep Bir Arada iftar programı: 'Depremin yaralarını hep birlikte saracağız'
İBB'den Birlik Sofrasında Hep Bir Arada iftar programı: 'Depremin yaralarını hep birlikte saracağız'
İBB tarafından Birlik Sofrasında Hep Bir Arada başlıklı iftar programı düzenledi. Programda konuşan İBB Başkanı İmamoğlu, "Depremin yaralarını hep birlikte... 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T23:50+0300
2023-04-06T23:50+0300
2023-04-06T23:50+0300
ibb
türkiye
ekrem imamoğlu
deprem
iftar
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İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), inanç kurumları, cami ve hemşehri dernekleri, deprem bölgesinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcileri, depremzedeler ve İBB Meclis üyelerine yönelik iftar programı düzenlendi.Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde "Birlik Sofrasında Hep Bir Arada" başlığıyla verilen iftar yemeğinde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye için 2023'ün, yaşanan deprem felaketleri nedeniyle iyi başlamadığını söyledi.Ramazanda herkesin içinin buruk olduğunu ifade eden İmamoğlu, "Depremin yaralarını hep birlikte saracağız. Biz birleşerek, bütünleşerek bu zor anları aşabilmeyi geçmişte de başarmış bir milletiz. Bölgeyi hep birlikte yeniden ayağa kaldıracağımıza tüm kalbimle inanıyorum. Geleceğe çok daha hızlı biçimde yürümenin yolunu bulacağız. Çünkü orada yaşanan acı, hepimizin acısıdır. Orada yaşanan yoklukların, yoksullukların hepimiz tarafından paylaşılması şarttır. Bunun da altından kalkacak gücümüz vardır" diye konuştu.İmamoğlu, İstanbul adına, kentin sivil gücüyle beraber ortak aklı destekleyici adımlar atan bir kurum olduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:İmamoğlu, ramazanın evlere bereket, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.
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ibb, ekrem imamoğlu, deprem, iftar
ibb, ekrem imamoğlu, deprem, iftar
İBB'den Birlik Sofrasında Hep Bir Arada iftar programı: 'Depremin yaralarını hep birlikte saracağız'
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İBB tarafından Birlik Sofrasında Hep Bir Arada başlıklı iftar programı düzenledi. Programda konuşan İBB Başkanı İmamoğlu, "Depremin yaralarını hep birlikte saracağız. Biz birleşerek, bütünleşerek bu zor anları aşabilmeyi geçmişte de başarmış bir milletiz" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), inanç kurumları, cami ve hemşehri dernekleri, deprem bölgesinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcileri, depremzedeler ve İBB Meclis üyelerine yönelik iftar programı düzenlendi.
Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde "Birlik Sofrasında Hep Bir Arada" başlığıyla verilen iftar yemeğinde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye için 2023'ün, yaşanan deprem felaketleri nedeniyle iyi başlamadığını söyledi.
Ramazanda herkesin içinin buruk olduğunu ifade eden İmamoğlu, "Depremin yaralarını hep birlikte saracağız. Biz birleşerek, bütünleşerek bu zor anları aşabilmeyi geçmişte de başarmış bir milletiz. Bölgeyi hep birlikte yeniden ayağa kaldıracağımıza tüm kalbimle inanıyorum. Geleceğe çok daha hızlı biçimde yürümenin yolunu bulacağız. Çünkü orada yaşanan acı, hepimizin acısıdır. Orada yaşanan yoklukların, yoksullukların hepimiz tarafından paylaşılması şarttır. Bunun da altından kalkacak gücümüz vardır" diye konuştu.
İmamoğlu, İstanbul adına, kentin sivil gücüyle beraber ortak aklı destekleyici adımlar atan bir kurum olduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:
''İstanbul Planlama Ajansından koordinasyon kurullarına, sanayiden eğitime, kadından turizme, çocuklardan gençliğe varıncaya kadar çevreden her hususa, toplumun her kesimini içine katan, Kent Konseyinin, kurumsallığının dışında farklı kuruluşları da bünyesine katarak, hızla sivil dayanışmayı İstanbul'un her sathına yayan bir kurumuz. Bu yüzden hepinizin işbirliğini, katılımını çok önemsiyorum. Sivil hayatın güçlenmesi değerlidir. Bahsettiğim tüm bu mekanizmalar, aslında güçlü bir demokrasiyi tarif etmektedir. Güçlü demokrasi herkesin hak ve hukukunu gözetir.''
İmamoğlu, ramazanın evlere bereket, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.