https://sputniknews.com.tr/20230406/ibbden-birlik-sofrasinda-hep-bir-arada-iftar-programi-depremin-yaralarini-hep-birlikte-saracagiz-1069306185.html

İBB'den Birlik Sofrasında Hep Bir Arada iftar programı: 'Depremin yaralarını hep birlikte saracağız'

İBB'den Birlik Sofrasında Hep Bir Arada iftar programı: 'Depremin yaralarını hep birlikte saracağız'

İBB tarafından Birlik Sofrasında Hep Bir Arada başlıklı iftar programı düzenledi. Programda konuşan İBB Başkanı İmamoğlu, "Depremin yaralarını hep birlikte... 06.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-06T23:50+0300

2023-04-06T23:50+0300

2023-04-06T23:50+0300

ibb

türkiye

ekrem imamoğlu

deprem

iftar

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İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), inanç kurumları, cami ve hemşehri dernekleri, deprem bölgesinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcileri, depremzedeler ve İBB Meclis üyelerine yönelik iftar programı düzenlendi.Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde "Birlik Sofrasında Hep Bir Arada" başlığıyla verilen iftar yemeğinde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye için 2023'ün, yaşanan deprem felaketleri nedeniyle iyi başlamadığını söyledi.Ramazanda herkesin içinin buruk olduğunu ifade eden İmamoğlu, "Depremin yaralarını hep birlikte saracağız. Biz birleşerek, bütünleşerek bu zor anları aşabilmeyi geçmişte de başarmış bir milletiz. Bölgeyi hep birlikte yeniden ayağa kaldıracağımıza tüm kalbimle inanıyorum. Geleceğe çok daha hızlı biçimde yürümenin yolunu bulacağız. Çünkü orada yaşanan acı, hepimizin acısıdır. Orada yaşanan yoklukların, yoksullukların hepimiz tarafından paylaşılması şarttır. Bunun da altından kalkacak gücümüz vardır" diye konuştu.İmamoğlu, İstanbul adına, kentin sivil gücüyle beraber ortak aklı destekleyici adımlar atan bir kurum olduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:İmamoğlu, ramazanın evlere bereket, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

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ibb, ekrem imamoğlu, deprem, iftar