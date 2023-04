İBB'den Birlik Sofrasında Hep Bir Arada iftar programı: 'Depremin yaralarını hep birlikte saracağız'

''İstanbul Planlama Ajansından koordinasyon kurullarına, sanayiden eğitime, kadından turizme, çocuklardan gençliğe varıncaya kadar çevreden her hususa, toplumun her kesimini içine katan, Kent Konseyinin, kurumsallığının dışında farklı kuruluşları da bünyesine katarak, hızla sivil dayanışmayı İstanbul'un her sathına yayan bir kurumuz. Bu yüzden hepinizin işbirliğini, katılımını çok önemsiyorum. Sivil hayatın güçlenmesi değerlidir. Bahsettiğim tüm bu mekanizmalar, aslında güçlü bir demokrasiyi tarif etmektedir. Güçlü demokrasi herkesin hak ve hukukunu gözetir.''