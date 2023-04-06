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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230406/hicbir-ulke-yabanci-topraklara-nukleer-silah-konuslandiramaz-diyen-macrona-lukasenkodan-yanit-1069290064.html
'Hiçbir ülke yabancı topraklara nükleer silah konuşlandıramaz' diyen Macron'a Lukaşenko'dan yanıt
'Hiçbir ülke yabancı topraklara nükleer silah konuşlandıramaz' diyen Macron'a Lukaşenko'dan yanıt
Fransa lideri, Pekin'deki basın toplantısında Rusya'nın taktik nükleer silahlarının bir kısmını Belarus'a sevk etmesine atıfla 'hiçbir ülkenin hiçbir koşulda... 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T18:48+0300
2023-04-06T18:55+0300
abd
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belarus
ukrayna
fransa
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emmanuel macron
şi cinping
ukrayna krizi
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin'de gerçekleştirdikleri ikili görüşmenin ardından birlikte basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında, 'hiçbir ülkenin hiçbir koşulda yabancı topraklarda nükleer silah konuşlandıramayacağı' vurgusunu yapan Macron, ABD'nin Avrupa ve ötesinde yaklaşık 100 taktik nükleer savaş başlığı depoladığına ise değinmedi. 'BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ve nükleer silahlı güçler olarak Çin ile Fransa'nın uluslararası düzeni korumak için birlikte çalışması gerektiğini' dile getiren Macron şöyle konuştu:ABD'nin Avrupa'daki NATO üslerinde B61-3/4 tipi nükleer bombaları bulunuyor. Bunlar Belçika, Almanya, İtalya, Hollanda ve Türkiye'yi kapsayan 5 NATO ülkesindeki 6 üste depolanıyor.ABD'yi anmayan Fransa lideri ise Rusya'nın kısa süre önce Belarus'ta taktik nükleer silah konuşlandırma kararıyla 'uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerinin dışına çıktığını' iddia etti.Macron "Çin ile Fransa, bağımsızlığa sevgi ve bağlılıkla dolu geçmişleri göz önüne alındığında, zamanın zorluklarını karşılayabilecek bir uluslararası düzeni desteklemek için işbirliği yapmalı" diye ekledi. Geçen ay Britanya hükümetinin Ukrayna'ya Challenger 2 tanklarıyla birlikte mühimmat olarak seyreltilmiş uranyum mermilerini de verme kararını, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Belarus'a taktik nükleer silahlar konuşlandırma açıklaması izlemişti. Birinci Körfez Savaşı'ndan beri dünyanın gündeminde olan seyreltilmiş uranyum, NATO'nun Sırbistan harekatı, ABD'nin Afganistan, Irak işgalleri gibi savaşlarda kullanıldı. Seyreltilmiş uranyumun toprağı ve havayı zehirlediği, kansere, diğer hastalıklara ve sakat ya da anormal bebek doğumlarına neden olduğunu teyit eden 2022 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) raporunda, 'Ukrayna için çevresel endişe yarattığı' uyarısı yapıldı. Fransa Cumhurbaşkanı bunlardan söz etmezken, Rusya'nın taktik nükleer silahlarına evsahipliği yapmaya başlayan Belarus'un Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya ile Belarus arasındaki Birlik Devleti Yüksek Konseyi toplantısında nükleer silahlar konusunda Macron'a katıldığını belirtti:Geçen ay Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 'Moskova'nın Belarus'ta taktik nükleer silah konuşlandırmasına bazı ülkelerin liyakatsiz tepkisinin, Batı'nın Rusya'ya karşı yürüttüğü hibrit savaşın ışığında hayrete şayan olduğunu' söyledi. Zaharova, şu duruma dikkat çekti: 25 Mart'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova ile Minsk'in Rusya'nın taktik nükleer silahlarını Belarus'ta konuşlandırması konusunda anlaştığını açıkladı. Moskova, bunun Rusya'nın nükleer silahların yayılmasının önlenmesine ilişkin taahhütlerini ihlal etmediğine dikkat çekti.
https://sputniknews.com.tr/20230406/putin-ve-lukasenkonun-kremlindeki-gorusmesi-basladi---1069280834.html
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abd, rusya, avrupa, belarus, ukrayna, fransa, çin, emmanuel macron, şi cinping

'Hiçbir ülke yabancı topraklara nükleer silah konuşlandıramaz' diyen Macron'a Lukaşenko'dan yanıt

18:48 06.04.2023 (güncellendi: 18:55 06.04.2023)
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u törenle karşılarken
 Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u törenle karşılarken - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
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Fransa lideri, Pekin'deki basın toplantısında Rusya'nın taktik nükleer silahlarının bir kısmını Belarus'a sevk etmesine atıfla 'hiçbir ülkenin hiçbir koşulda yabancı topraklarda nükleer silah konuşlandıramayacağını' söyledi. Belarus lideri "Hemfikirim. Amerikalılar 5 ülkeye konuşlandırdıkları nükleer silahların hepsini geri çekmeli" yanıtını verdi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin'de gerçekleştirdikleri ikili görüşmenin ardından birlikte basın toplantısı düzenledi.
Basın toplantısında, 'hiçbir ülkenin hiçbir koşulda yabancı topraklarda nükleer silah konuşlandıramayacağı' vurgusunu yapan Macron, ABD'nin Avrupa ve ötesinde yaklaşık 100 taktik nükleer savaş başlığı depoladığına ise değinmedi.
'BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ve nükleer silahlı güçler olarak Çin ile Fransa'nın uluslararası düzeni korumak için birlikte çalışması gerektiğini' dile getiren Macron şöyle konuştu:

Fransa, nükleer silahların Ukrayna'daki çatışmadan tamamen çıkarılması gerektiğine inanıyor. Nükleer silahlar hiçbir durumda bir nükleer gücün toprakları dışında konuşlandırılamaz, hele de Avrupa'da.

ABD'nin Avrupa'daki NATO üslerinde B61-3/4 tipi nükleer bombaları bulunuyor. Bunlar Belçika, Almanya, İtalya, Hollanda ve Türkiye'yi kapsayan 5 NATO ülkesindeki 6 üste depolanıyor.
ABD'yi anmayan Fransa lideri ise Rusya'nın kısa süre önce Belarus'ta taktik nükleer silah konuşlandırma kararıyla 'uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerinin dışına çıktığını' iddia etti.
Macron "Çin ile Fransa, bağımsızlığa sevgi ve bağlılıkla dolu geçmişleri göz önüne alındığında, zamanın zorluklarını karşılayabilecek bir uluslararası düzeni desteklemek için işbirliği yapmalı" diye ekledi.
Geçen ay Britanya hükümetinin Ukrayna'ya Challenger 2 tanklarıyla birlikte mühimmat olarak seyreltilmiş uranyum mermilerini de verme kararını, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Belarus'a taktik nükleer silahlar konuşlandırma açıklaması izlemişti.
Birinci Körfez Savaşı'ndan beri dünyanın gündeminde olan seyreltilmiş uranyum, NATO'nun Sırbistan harekatı, ABD'nin Afganistan, Irak işgalleri gibi savaşlarda kullanıldı. Seyreltilmiş uranyumun toprağı ve havayı zehirlediği, kansere, diğer hastalıklara ve sakat ya da anormal bebek doğumlarına neden olduğunu teyit eden 2022 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) raporunda, 'Ukrayna için çevresel endişe yarattığı' uyarısı yapıldı.
Fransa Cumhurbaşkanı bunlardan söz etmezken, Rusya'nın taktik nükleer silahlarına evsahipliği yapmaya başlayan Belarus'un Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya ile Belarus arasındaki Birlik Devleti Yüksek Konseyi toplantısında nükleer silahlar konusunda Macron'a katıldığını belirtti:

"Hemfikirim. O yüzden Amerikalılar 5 veya 6 ülkeye konuşlandırdıkları tüm nükleer silahları geri çekmeli."

Geçen ay Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 'Moskova'nın Belarus'ta taktik nükleer silah konuşlandırmasına bazı ülkelerin liyakatsiz tepkisinin, Batı'nın Rusya'ya karşı yürüttüğü hibrit savaşın ışığında hayrete şayan olduğunu' söyledi.
Vladimir Putin - Aleksandr Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2023
DÜNYA
Kremlin'de Rusya-Belarus Birlik Devleti Yüksek Konseyi toplantısı yapıldı
15:47
Zaharova, şu duruma dikkat çekti:
"Batı'nın Rusya'ya karşı hibrit savaş yürüttüğü ve ABD ile NATO'nun Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatma niyetini beyan ettiği koşularda, Moskova'nın bu alanda askeri-teknik önlemler alması doğaldır. Rusya ile müttefiklerinin güvenliğini sağlamak için gerekli ek adımları atma hakkımızı saklı tuttuk ve saklı tutmaya devam ediyoruz."
25 Mart'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova ile Minsk'in Rusya'nın taktik nükleer silahlarını Belarus'ta konuşlandırması konusunda anlaştığını açıkladı. Moskova, bunun Rusya'nın nükleer silahların yayılmasının önlenmesine ilişkin taahhütlerini ihlal etmediğine dikkat çekti.
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