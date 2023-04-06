https://sputniknews.com.tr/20230406/hicbir-ulke-yabanci-topraklara-nukleer-silah-konuslandiramaz-diyen-macrona-lukasenkodan-yanit-1069290064.html

'Hiçbir ülke yabancı topraklara nükleer silah konuşlandıramaz' diyen Macron'a Lukaşenko'dan yanıt

'Hiçbir ülke yabancı topraklara nükleer silah konuşlandıramaz' diyen Macron'a Lukaşenko'dan yanıt

Fransa lideri, Pekin'deki basın toplantısında Rusya'nın taktik nükleer silahlarının bir kısmını Belarus'a sevk etmesine atıfla 'hiçbir ülkenin hiçbir koşulda... 06.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-06T18:48+0300

2023-04-06T18:48+0300

2023-04-06T18:55+0300

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin'de gerçekleştirdikleri ikili görüşmenin ardından birlikte basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında, 'hiçbir ülkenin hiçbir koşulda yabancı topraklarda nükleer silah konuşlandıramayacağı' vurgusunu yapan Macron, ABD'nin Avrupa ve ötesinde yaklaşık 100 taktik nükleer savaş başlığı depoladığına ise değinmedi. 'BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ve nükleer silahlı güçler olarak Çin ile Fransa'nın uluslararası düzeni korumak için birlikte çalışması gerektiğini' dile getiren Macron şöyle konuştu:ABD'nin Avrupa'daki NATO üslerinde B61-3/4 tipi nükleer bombaları bulunuyor. Bunlar Belçika, Almanya, İtalya, Hollanda ve Türkiye'yi kapsayan 5 NATO ülkesindeki 6 üste depolanıyor.ABD'yi anmayan Fransa lideri ise Rusya'nın kısa süre önce Belarus'ta taktik nükleer silah konuşlandırma kararıyla 'uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerinin dışına çıktığını' iddia etti.Macron "Çin ile Fransa, bağımsızlığa sevgi ve bağlılıkla dolu geçmişleri göz önüne alındığında, zamanın zorluklarını karşılayabilecek bir uluslararası düzeni desteklemek için işbirliği yapmalı" diye ekledi. Geçen ay Britanya hükümetinin Ukrayna'ya Challenger 2 tanklarıyla birlikte mühimmat olarak seyreltilmiş uranyum mermilerini de verme kararını, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Belarus'a taktik nükleer silahlar konuşlandırma açıklaması izlemişti. Birinci Körfez Savaşı'ndan beri dünyanın gündeminde olan seyreltilmiş uranyum, NATO'nun Sırbistan harekatı, ABD'nin Afganistan, Irak işgalleri gibi savaşlarda kullanıldı. Seyreltilmiş uranyumun toprağı ve havayı zehirlediği, kansere, diğer hastalıklara ve sakat ya da anormal bebek doğumlarına neden olduğunu teyit eden 2022 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) raporunda, 'Ukrayna için çevresel endişe yarattığı' uyarısı yapıldı. Fransa Cumhurbaşkanı bunlardan söz etmezken, Rusya'nın taktik nükleer silahlarına evsahipliği yapmaya başlayan Belarus'un Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya ile Belarus arasındaki Birlik Devleti Yüksek Konseyi toplantısında nükleer silahlar konusunda Macron'a katıldığını belirtti:Geçen ay Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 'Moskova'nın Belarus'ta taktik nükleer silah konuşlandırmasına bazı ülkelerin liyakatsiz tepkisinin, Batı'nın Rusya'ya karşı yürüttüğü hibrit savaşın ışığında hayrete şayan olduğunu' söyledi. Zaharova, şu duruma dikkat çekti: 25 Mart'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova ile Minsk'in Rusya'nın taktik nükleer silahlarını Belarus'ta konuşlandırması konusunda anlaştığını açıkladı. Moskova, bunun Rusya'nın nükleer silahların yayılmasının önlenmesine ilişkin taahhütlerini ihlal etmediğine dikkat çekti.

https://sputniknews.com.tr/20230406/putin-ve-lukasenkonun-kremlindeki-gorusmesi-basladi---1069280834.html

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abd, rusya, avrupa, belarus, ukrayna, fransa, çin, emmanuel macron, şi cinping