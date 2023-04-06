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https://sputniknews.com.tr/20230406/guterres-oruc-bana-islamin-gercek-yuzunu-gosterdi-1069291263.html
BM Genel Sekreteri Guterres: Oruç, bana İslam'ın gerçek yüzünü gösterdi
BM Genel Sekreteri Guterres: Oruç, bana İslam'ın gerçek yüzünü gösterdi
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, her yıl Ramazan ayında mülteci topluluklarını ziyaret ettiğini belirterek, "Oruç, bana İslam'ın... 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T19:05+0300
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ramazan
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BM Genel Sekreteri Guterres, UN News'un Arapça servisine Ramazan ayı dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Her yıl geleneksel olarak ramazan ayında bir Müslüman ülkeye düzenlediği ziyaret ettiğini ve bu seneki ziyaretini Somali'ye düzenleyeceğini bildiren Guterres, ülkenin yıllardır süren istikrarsızlığının yanı sıra önce kuraklık sonra da sellerle mücadele ettiğini anımsattı.Guterres, ramazan ayında Müslüman ülkelere düzenlediği ziyaretlerin, bu ülkelerdeki Müslüman toplumların acılarına dikkati çekmeyi amaçladığını söyledi.'Barış için birlik olmalıyız'Müslüman, Hristiyan ve Yahudilerin kutsal günlerinin birlikte idrak edildiği bu günlerde 'herkesin barış için birlik olması' gerektiğini vurgulayan Guterres, dünya genelinde 'barışın ciddi ölçüde eksik' olduğuna işaret etti.Guterres, "Bence, barışın sağlanması için birlik olmamızın vakti geldi. Barış, dünyada sahip olabileceğimiz en değerli şey" dedi.Guterres, kendisinin BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) görevi sırasında mültecilere ev sahipliği yapan ülkelerin çoğunlukla Müslüman toplumlardan oluştuğunu belirterek, "Mültecileri korumak için düzenlenen 1951 Mülteci Sözleşmesi, kutsal kitap Kur'an-ı Kerim'de bulunan manevi değerlerle bire bir örtüşmektedir." değerlendirmesinde bulundu.Bu görevi sırasında ziyaret ettiği mülteci kamplarında dayanışma göstermek için oruç tuttuğunu aktaran Gutteres, "Oruç tutmak bana İslam'ın gerçek yüzünü gösterdi" dedi.Guterres, mültecilere ev sahipliği yapan toplumlarda gözlemlediği barış, dayanışma ve cömertlik ile mültecilerin cesaretinin bugün bile çalışmalarını etkilediğini kaydetti.
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antonio guterres, oruç, ramazan, islamiyet
antonio guterres, oruç, ramazan, islamiyet

BM Genel Sekreteri Guterres: Oruç, bana İslam'ın gerçek yüzünü gösterdi

19:05 06.04.2023 (güncellendi: 19:18 06.04.2023)
© AP Photo / K.M. ChaudaryBM Genel Sekreteri Antonio Guterres
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2023
© AP Photo / K.M. Chaudary
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, her yıl Ramazan ayında mülteci topluluklarını ziyaret ettiğini belirterek, "Oruç, bana İslam'ın gerçek yüzünü gösterdi" dedi.
BM Genel Sekreteri Guterres, UN News'un Arapça servisine Ramazan ayı dolayısıyla açıklamalarda bulundu.
Her yıl geleneksel olarak ramazan ayında bir Müslüman ülkeye düzenlediği ziyaret ettiğini ve bu seneki ziyaretini Somali'ye düzenleyeceğini bildiren Guterres, ülkenin yıllardır süren istikrarsızlığının yanı sıra önce kuraklık sonra da sellerle mücadele ettiğini anımsattı.
Guterres, ramazan ayında Müslüman ülkelere düzenlediği ziyaretlerin, bu ülkelerdeki Müslüman toplumların acılarına dikkati çekmeyi amaçladığını söyledi.

'Barış için birlik olmalıyız'

Müslüman, Hristiyan ve Yahudilerin kutsal günlerinin birlikte idrak edildiği bu günlerde 'herkesin barış için birlik olması' gerektiğini vurgulayan Guterres, dünya genelinde 'barışın ciddi ölçüde eksik' olduğuna işaret etti.
Guterres, "Bence, barışın sağlanması için birlik olmamızın vakti geldi. Barış, dünyada sahip olabileceğimiz en değerli şey" dedi.
Guterres, kendisinin BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) görevi sırasında mültecilere ev sahipliği yapan ülkelerin çoğunlukla Müslüman toplumlardan oluştuğunu belirterek, "Mültecileri korumak için düzenlenen 1951 Mülteci Sözleşmesi, kutsal kitap Kur'an-ı Kerim'de bulunan manevi değerlerle bire bir örtüşmektedir." değerlendirmesinde bulundu.
Bu görevi sırasında ziyaret ettiği mülteci kamplarında dayanışma göstermek için oruç tuttuğunu aktaran Gutteres, "Oruç tutmak bana İslam'ın gerçek yüzünü gösterdi" dedi.
Guterres, mültecilere ev sahipliği yapan toplumlarda gözlemlediği barış, dayanışma ve cömertlik ile mültecilerin cesaretinin bugün bile çalışmalarını etkilediğini kaydetti.
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