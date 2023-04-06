https://sputniknews.com.tr/20230406/galatasaray-mhk-baskani-lale-ortayi-bir-kez-daha-istifaya-davet-etti-1069248965.html

Galatasaray, MHK Başkanı Lale Orta'yı bir kez daha istifaya davet etti

Galatasaray, MHK Başkanı Lale Orta'yı bir kez daha istifaya davet etti

Galatasaray Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Medipol Başakşehir'e elendikleri maçtaki hakem kararlarından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)... 06.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-06T01:28+0300

2023-04-06T01:28+0300

2023-04-06T01:28+0300

spor

galatasaray

medipol başakşehir

lale orta

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Kulübün sosyal medya hesabından paylaşımlarda Medipol Başakşehir karşılaşmasında yedikleri 2. gol ile penaltı bekledikleri 2 pozisyonun görüntülerine yer verildi."Lale Orta istifa" etiketinin kullanıldığı paylaşımlarda, Video Yardımcı Hakemin (VAR) pozisyonlara müdahale etmediğine değinilerek sırasıyla "Kasıt VAR", "Art niyet VAR" ve "Operasyon VAR" ifadeleri kullanıldı.Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de kendi aleyhine, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin ise lehine olduğunu iddia ettiği pozisyonlarla ilgili de Lale Orta'yı istifaya çağırmıştı.

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2023

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galatasaray, medipol başakşehir, lale orta