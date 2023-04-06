https://sputniknews.com.tr/20230406/galatasaray-mhk-baskani-lale-ortayi-bir-kez-daha-istifaya-davet-etti-1069248965.html
Galatasaray, MHK Başkanı Lale Orta'yı bir kez daha istifaya davet etti
Galatasaray, MHK Başkanı Lale Orta'yı bir kez daha istifaya davet etti
Galatasaray Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Medipol Başakşehir'e elendikleri maçtaki hakem kararlarından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)... 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T01:28+0300
2023-04-06T01:28+0300
2023-04-06T01:28+0300
spor
galatasaray
medipol başakşehir
lale orta
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Kulübün sosyal medya hesabından paylaşımlarda Medipol Başakşehir karşılaşmasında yedikleri 2. gol ile penaltı bekledikleri 2 pozisyonun görüntülerine yer verildi."Lale Orta istifa" etiketinin kullanıldığı paylaşımlarda, Video Yardımcı Hakemin (VAR) pozisyonlara müdahale etmediğine değinilerek sırasıyla "Kasıt VAR", "Art niyet VAR" ve "Operasyon VAR" ifadeleri kullanıldı.Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de kendi aleyhine, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin ise lehine olduğunu iddia ettiği pozisyonlarla ilgili de Lale Orta'yı istifaya çağırmıştı.
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
galatasaray, medipol başakşehir, lale orta
galatasaray, medipol başakşehir, lale orta
Galatasaray, MHK Başkanı Lale Orta'yı bir kez daha istifaya davet etti
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Galatasaray Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Medipol Başakşehir'e elendikleri maçtaki hakem kararlarından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Lale Orta'nın istifasını istedi.
Kulübün sosyal medya hesabından paylaşımlarda Medipol Başakşehir karşılaşmasında yedikleri 2. gol ile penaltı bekledikleri 2 pozisyonun görüntülerine yer verildi.
"Lale Orta istifa" etiketinin kullanıldığı paylaşımlarda, Video Yardımcı Hakemin (VAR) pozisyonlara müdahale etmediğine değinilerek sırasıyla "Kasıt VAR", "Art niyet VAR" ve "Operasyon VAR" ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de kendi aleyhine, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin ise lehine olduğunu iddia ettiği pozisyonlarla ilgili de Lale Orta'yı istifaya çağırmıştı.