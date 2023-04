Fenerbahçe kupada yarı finale çıktı

https://sputniknews.com.tr/20230406/fenerbahce-kupada-yari-finale-cikti-1069304025.html

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Yukatel Kayserispor'u 4-1 yenen Fenerbahçe, yarı finale çıkarak Demir Grup Sivasspor'un rakibi oldu. 06.04.2023, Sputnik Türkiye

Ülker Stadı'ndaki müsabakaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, Emre Mor'un ayağından 8. dakikada ilk golü buldu.Kayserispor, 18. dakikada Kolovetsios'un golüyle beraberliği yakaladı.Maçın 42. dakikasında Serdar Dursun'dan aldığı ara pası iyi değerlendirerek sağ çaprazdan şutunu çeken Emre Mor, meşin yuvarlağı ikinci kez ağlarla buluşturdu. Performansı alkış alan Emre, 68. dakikada yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı.İlk yarı Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.Serdar Dursun 101 gün sonra gol attıİkinci yarıya da etkili başlayan ve üst üste pozisyonlar bulan Fenerbahçe'de, Yukatel Kayserispor kalecisi Cenk Gönen'in hatasını değerlendiren Serdar Dursun, 59. dakikada topu filelere göndererek, takımını 3-1 öne geçirdi.Taraftarın tezahüratlarla destek verdiği golcü oyuncu, 101 gün sonra gol sevinci yaşadı. Serdar, en son 27 Aralık 2022'de Atakaş Hatayspor ile yapılan lig maçında gol atmıştı.Arao, İrfan Can Kahveci ve Valencia'ya yönelik protestoTaraftar, 68. dakikada İsmail Yüksek'in yerine oyuna alınan Arao ve Rossi'nin yerine oyuna alınan İrfan Can Kahveci'yi protesto etti.Oyunda İrfan Can Kahveci'nin bir topu kaybetmesi nedeniyle taraftarın yine protestoda bulunması saha kenarındaki Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'u kızdırdı. Deneyimli teknik adam, taraftara ellerini açarak protesto etmemeleri çağrısında bulundu.Taraftarlar, Arao'yu ise her topu ayağına aldığında yuhaladı.Taraftarın maçta ismini söyleyerek destek verdiği Arda Güler, 78. dakikada Valencia'nın yerine oyuna girerken alkışlandı. Oyundan çıkan Valencia ise "yuh" sesleriyle protesto edildi. Jesus, protesto edilen Valencia'ya oyundan çıkarken alnından öperek destek verdi.Oyuna sonradan giren ve taraftarın alkışlarla desteğini sunduğu Arda Güler, 90. dakikada takımını 4-1 öne geçiren golü kaydetti.Taraftarlardan 'yönetim istifa' sesleriSarı-lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe'nin bulduğu bütün goller ve Kayserispor'un golünün ardından "yönetim istifa" diye bağırdı.İstifa davetini ara ara tekrarlayan Fenerbahçeli taraftarlar, ilk yarı ve maç biterken de "istifa" çağrısıyla protestosunu sürdürdü.

