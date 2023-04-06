https://sputniknews.com.tr/20230406/edirnede-iyi-partiden-100-kisi-istifa-etti-1069305381.html
Edirne'de İYİ Parti'den 100 kişi istifa etti
Edirne'de İYİ Parti'den 100 kişi istifa etti
İYİ Parti Genel Merkezi tarafından yapılan bir atamayla karşı karşıya olduklarını dile getiren İYİ Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Zafer Kaya, 100 kişi istifa... 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T23:37+0300
2023-04-06T23:37+0300
2023-04-06T23:38+0300
iyi parti
istifa
edirne
politika
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Eski İYİ Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Zafer Kaya ve bazı partililer, kentteki bir tesiste bir araya geldi.Kaya, burada düzenlenen toplantıda, gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne'de son bir haftadır, İYİ Parti'de siyasi kriz yaşandığını söyledi.Zafer Kaya, İYİ Parti Genel Merkezi tarafından yapılan bir atamayla karşı karşıya olduklarını dile getirdi.İYİ Parti Genel Merkezi'nce yapılan il başkanı atamasını kabul etmediklerini belirten Kaya, "Bugünden itibaren bütün parti üyeliğinden ve görevlerinden il teşkilatımız olarak ve disiplin kurulu üyeleri olarak istifamızı veriyoruz" ifadesini kullandı.Şu an 100 kişi istifa ettiklerini, ancak bunun devam edeceğini aktaran Kaya, ilçe başkanlıklarının da istişare yaptıklarını ve alacakları karara göre hareket edeceklerini kaydetti.Edirne İl Genel Meclisi İYİ Parti Grup Sözcüsü Hüseyin Erbay, Edirne Belediye Meclisi'nin İYİ Parti'li üyeleri Duygu Şener ve Ergun Dönmez de partilerinden istifa etmişti.
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iyi parti, istifa, edirne
Edirne'de İYİ Parti'den 100 kişi istifa etti
23:37 06.04.2023 (güncellendi: 23:38 06.04.2023) Abone ol
İYİ Parti Genel Merkezi tarafından yapılan bir atamayla karşı karşıya olduklarını dile getiren İYİ Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Zafer Kaya, 100 kişi istifa ettiklerini ancak bunun devam edeceğini söyledi.
Eski İYİ Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Zafer Kaya ve bazı partililer, kentteki bir tesiste bir araya geldi.
Kaya, burada düzenlenen toplantıda, gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne'de son bir haftadır, İYİ Parti'de siyasi kriz yaşandığını söyledi.
Zafer Kaya, İYİ Parti Genel Merkezi tarafından yapılan bir atamayla karşı karşıya olduklarını dile getirdi.
İYİ Parti Genel Merkezi'nce yapılan il başkanı atamasını kabul etmediklerini belirten Kaya, "Bugünden itibaren bütün parti üyeliğinden ve görevlerinden il teşkilatımız olarak ve disiplin kurulu üyeleri olarak istifamızı veriyoruz" ifadesini kullandı.
Şu an 100 kişi istifa ettiklerini, ancak bunun devam edeceğini aktaran Kaya, ilçe başkanlıklarının da istişare yaptıklarını ve alacakları karara göre hareket edeceklerini kaydetti.
Edirne İl Genel Meclisi İYİ Parti Grup Sözcüsü Hüseyin Erbay, Edirne Belediye Meclisi'nin İYİ Parti'li üyeleri Duygu Şener ve Ergun Dönmez de partilerinden istifa etmişti.