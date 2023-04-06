https://sputniknews.com.tr/20230406/edirnede-iyi-partiden-100-kisi-istifa-etti-1069305381.html

Edirne'de İYİ Parti'den 100 kişi istifa etti

Edirne'de İYİ Parti'den 100 kişi istifa etti

İYİ Parti Genel Merkezi tarafından yapılan bir atamayla karşı karşıya olduklarını dile getiren İYİ Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Zafer Kaya, 100 kişi istifa... 06.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-06T23:37+0300

2023-04-06T23:37+0300

2023-04-06T23:38+0300

iyi parti

istifa

edirne

politika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/06/1069305206_0:18:1404:808_1920x0_80_0_0_79e1eff1cc1deeb013e5e3bca8966f91.jpg

Eski İYİ Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Zafer Kaya ve bazı partililer, kentteki bir tesiste bir araya geldi.Kaya, burada düzenlenen toplantıda, gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne'de son bir haftadır, İYİ Parti'de siyasi kriz yaşandığını söyledi.Zafer Kaya, İYİ Parti Genel Merkezi tarafından yapılan bir atamayla karşı karşıya olduklarını dile getirdi.İYİ Parti Genel Merkezi'nce yapılan il başkanı atamasını kabul etmediklerini belirten Kaya, "Bugünden itibaren bütün parti üyeliğinden ve görevlerinden il teşkilatımız olarak ve disiplin kurulu üyeleri olarak istifamızı veriyoruz" ifadesini kullandı.Şu an 100 kişi istifa ettiklerini, ancak bunun devam edeceğini aktaran Kaya, ilçe başkanlıklarının da istişare yaptıklarını ve alacakları karara göre hareket edeceklerini kaydetti.Edirne İl Genel Meclisi İYİ Parti Grup Sözcüsü Hüseyin Erbay, Edirne Belediye Meclisi'nin İYİ Parti'li üyeleri Duygu Şener ve Ergun Dönmez de partilerinden istifa etmişti.

edirne

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

iyi parti, istifa, edirne