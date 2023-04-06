https://sputniknews.com.tr/20230406/duma-baskani-volodin-macron-halk-destegini-artirmak-icin-cine-gitti-baskalarina-ogut-veremez-1069300488.html
Duma Başkanı Volodin: Macron, halk desteğini artırmak için Çin’e gitti, başkalarına öğüt veremez
Duma Başkanı Volodin: Macron, halk desteğini artırmak için Çin’e gitti, başkalarına öğüt veremez
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Volodin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un halk desteğini artırmak için Çin’e gittiğini, diğer ülkelere... 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T22:04+0300
2023-04-06T22:04+0300
2023-04-06T22:04+0300
dünya
rusya parlamentosunun alt kanadı duma
fransa
emmanuel macron
vyaçeslav volodin
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Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Rossiya-1 televizyonuna yaptığı açıklamada “Macron’un öğütler vermek yerine Fransa’da yaşananları düşünmesi gerekiyor. Bildiğim kadarıyla şimdi seçim yapılsaydı başka aday kazanırdı” ifadelerini kullandı.Volodin, “Çin’e de halk desteğini düzeltmek için gitti. Kendi ülkesiyle ilgilenmek lazım” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230406/macron-ile-siden-ukrayna-icin-mumkun-olan-en-kisa-surede-baris-gorusmeleri-cagrisi-1069268295.html
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rusya parlamentosunun alt kanadı duma, fransa, emmanuel macron, vyaçeslav volodin
rusya parlamentosunun alt kanadı duma, fransa, emmanuel macron, vyaçeslav volodin
Duma Başkanı Volodin: Macron, halk desteğini artırmak için Çin’e gitti, başkalarına öğüt veremez
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Volodin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un halk desteğini artırmak için Çin’e gittiğini, diğer ülkelere öğütler verecek kişi olmadığını belirtti.
Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Rossiya-1 televizyonuna yaptığı açıklamada “Macron’un öğütler vermek yerine Fransa’da yaşananları düşünmesi gerekiyor. Bildiğim kadarıyla şimdi seçim yapılsaydı başka aday kazanırdı” ifadelerini kullandı.
Volodin, “Çin’e de halk desteğini düzeltmek için gitti. Kendi ülkesiyle ilgilenmek lazım” dedi.