https://sputniknews.com.tr/20230406/dolarin-yukselisi-suruyor-1069253726.html
Doların yükselişi sürüyor
Doların yükselişi sürüyor
İstanbul serbest piyasada dolar 19,2600 liradan, avro 20,9860 liradan güne başladı. 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T09:19+0300
2023-04-06T09:19+0300
2023-04-06T09:19+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
altın
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Serbest piyasada 19,2580 liradan alınan dolar 19,2600 liradan satılıyor. 20,9840 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 20,9860 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 19,2510 lira, euronun satış fiyatı ise 21,1080 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları; çeyrek altın 2 bin 20 lira, yarım altın 4 bin 203 lira, Cumhuriyet altını 8 bin 55 liradan el değiştiriyor.Ons altın 2 bin 14 dolar bandının üzerinde işlem görürken, gram altın da 1247 lira bandında.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 4,919 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 84.70 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 84.70 dolardan işlem görüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230405/gram-altin-rekor-seviyeyi-koruyor-1069193195.html
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
Doların yükselişi sürüyor
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İstanbul serbest piyasada dolar 19,2600 liradan, avro 20,9860 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 19,2580 liradan alınan dolar 19,2600 liradan satılıyor. 20,9840 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 20,9860 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 19,2510 lira, euronun satış fiyatı ise 21,1080 lira olmuştu.
Gram altın ne kadar?
Spot piyasada altın satış fiyatları; çeyrek altın 2 bin 20 lira, yarım altın 4 bin 203 lira, Cumhuriyet altını 8 bin 55 liradan el değiştiriyor.
Ons altın 2 bin 14 dolar bandının üzerinde işlem görürken, gram altın da 1247 lira bandında.
Borsada günün ilk rakamları
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 4,919 puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 84.70 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 84.70 dolardan işlem görüyor.