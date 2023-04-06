https://sputniknews.com.tr/20230406/dogu-akdeniz-icin-saganak-uyarisi-1069249680.html
Doğu Akdeniz için sağanak uyarısı
Doğu Akdeniz için sağanak uyarısı
Doğu Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu. 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T02:38+0300
2023-04-06T02:38+0300
2023-04-06T02:38+0300
yaşam
doğu akdeniz
sağanak yağış
meteoroloji genel müdürlüğü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1c/1068838299_0:31:3196:1829_1920x0_80_0_0_57a83d56f47676cad5ac2beb6493ff1c.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın Doğu Akdeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Osmaniye, Adana'nın kuzey ilçeleri, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi ile Hatay'ın Erzin, Dörtyol ve Payas ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1c/1068838299_292:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_0da88690da85d570683d1c5d0bba00f2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
doğu akdeniz, sağanak yağış, meteoroloji genel müdürlüğü
doğu akdeniz, sağanak yağış, meteoroloji genel müdürlüğü
Doğu Akdeniz için sağanak uyarısı
Abone ol
Doğu Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın Doğu Akdeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Osmaniye, Adana'nın kuzey ilçeleri, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi ile Hatay'ın Erzin, Dörtyol ve Payas ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.