https://sputniknews.com.tr/20230406/dogu-akdeniz-icin-saganak-uyarisi-1069249680.html

Doğu Akdeniz için sağanak uyarısı

Doğu Akdeniz için sağanak uyarısı

Doğu Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu. 06.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-06T02:38+0300

2023-04-06T02:38+0300

2023-04-06T02:38+0300

yaşam

doğu akdeniz

sağanak yağış

meteoroloji genel müdürlüğü

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın Doğu Akdeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Osmaniye, Adana'nın kuzey ilçeleri, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi ile Hatay'ın Erzin, Dörtyol ve Payas ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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2023

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Sputnik Türkiye

doğu akdeniz, sağanak yağış, meteoroloji genel müdürlüğü