https://sputniknews.com.tr/20230406/diyarbakirda-depremlerde-agir-hasar-goren-binanin-bir-kismi-coktu-1069250118.html
Diyarbakır'da depremlerde ağır hasar gören binanın bir kısmı çöktü
Diyarbakır'da depremlerde ağır hasar gören binanın bir kısmı çöktü
Diyarbakır’da depremlerde hasar alan 7 katlı binanın bir tarafı kendiliğinden çöktü. Binanın etrafında yapılan incelemelerde ölen ya da yaralananın olmadığı... 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T02:41+0300
2023-04-06T02:41+0300
2023-04-06T02:43+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
diyarbakır
deprem
kahramanmaraş
hasar
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Diyarbakır'da, 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar meydana gelen binanın bir kısmında çökme yaşandı.Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören ve boşaltılan merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 85. Sokak'taki Diyar GAP Sitesinin 7 katlı A bloğunun bir kısmında çökme oldu.Vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine AFAD, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.Polis, binanın bulunduğu caddeyi trafiğe kapatarak, çevresinde güvenlik önlemi aldı.Çevre binalarda oturan vatandaşlar da evlerini boşalttı.Vali Ali İhsan Su, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve AFAD İl Müdürü İlami Çakmak olay yerine gelerek, incelemelerde bulundu.Gazetecilere açıklamada bulunan Vali Su, binanın daha önce boşaltıldığını belirterek, "Can kaybı yok, burada oturan vatandaş yok. Şimdi gerekli tedbirler de alınıyor. Hiçbir sıkıntımız da yok." dedi.
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diyarbakır, deprem, kahramanmaraş, hasar
diyarbakır, deprem, kahramanmaraş, hasar
Diyarbakır'da depremlerde ağır hasar gören binanın bir kısmı çöktü
02:41 06.04.2023 (güncellendi: 02:43 06.04.2023) Abone ol
Diyarbakır’da depremlerde hasar alan 7 katlı binanın bir tarafı kendiliğinden çöktü. Binanın etrafında yapılan incelemelerde ölen ya da yaralananın olmadığı tespit edildi.
Diyarbakır'da, 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar meydana gelen binanın bir kısmında çökme yaşandı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören ve boşaltılan merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 85. Sokak'taki Diyar GAP Sitesinin 7 katlı A bloğunun bir kısmında çökme oldu.
Vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine AFAD, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.
Polis, binanın bulunduğu caddeyi trafiğe kapatarak, çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Çevre binalarda oturan vatandaşlar da evlerini boşalttı.
Vali Ali İhsan Su, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve AFAD İl Müdürü İlami Çakmak olay yerine gelerek, incelemelerde bulundu.
Gazetecilere açıklamada bulunan Vali Su, binanın daha önce boşaltıldığını belirterek, "Can kaybı yok, burada oturan vatandaş yok. Şimdi gerekli tedbirler de alınıyor. Hiçbir sıkıntımız da yok." dedi.