https://sputniknews.com.tr/20230406/diyarbakirda-depremlerde-agir-hasar-goren-binanin-bir-kismi-coktu-1069250118.html

Diyarbakır'da depremlerde ağır hasar gören binanın bir kısmı çöktü

Diyarbakır'da depremlerde ağır hasar gören binanın bir kısmı çöktü

Diyarbakır’da depremlerde hasar alan 7 katlı binanın bir tarafı kendiliğinden çöktü. Binanın etrafında yapılan incelemelerde ölen ya da yaralananın olmadığı... 06.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-06T02:41+0300

2023-04-06T02:41+0300

2023-04-06T02:43+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

diyarbakır

deprem

kahramanmaraş

hasar

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Diyarbakır'da, 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar meydana gelen binanın bir kısmında çökme yaşandı.Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören ve boşaltılan merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 85. Sokak'taki Diyar GAP Sitesinin 7 katlı A bloğunun bir kısmında çökme oldu.Vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine AFAD, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.Polis, binanın bulunduğu caddeyi trafiğe kapatarak, çevresinde güvenlik önlemi aldı.Çevre binalarda oturan vatandaşlar da evlerini boşalttı.Vali Ali İhsan Su, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve AFAD İl Müdürü İlami Çakmak olay yerine gelerek, incelemelerde bulundu.Gazetecilere açıklamada bulunan Vali Su, binanın daha önce boşaltıldığını belirterek, "Can kaybı yok, burada oturan vatandaş yok. Şimdi gerekli tedbirler de alınıyor. Hiçbir sıkıntımız da yok." dedi.

diyarbakır

kahramanmaraş

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diyarbakır, deprem, kahramanmaraş, hasar