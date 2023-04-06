https://sputniknews.com.tr/20230406/deprem-bolgesinden-donenleri-tasiyan-otobus-devrildi-3-olu-19-yarali-1069250749.html

Deprem bölgesinden dönenleri taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 19 yaralı

Deprem bölgesinden dönenleri taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 19 yaralı

Deprem bölgesindeki çalışmalarını tamamladıktan sonra İstanbul'a dönüş yoluna çıkan Bağcılar Belediyesi'nin otobüsü Kayseri'de devrildi. Kazada biri çocuk 3... 06.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-06T05:04+0300

2023-04-06T05:04+0300

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türkiye

deprem

otobüs

kaza

kayseri

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Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre biri çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi yaralandı.B.K. idaresindeki İstanbul Bağcılar Belediyesine ait resmi 34 FIR 436 plakalı yolcu otobüsü, Gürün-Pınarbaşı yolunun 48. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada Atakan Sırbudak, Hayri Ay ve Hilmi Eymen Dinleyici hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kayseri, Pınarbaşı ve Sarız'daki hastanelere kaldırıldı.Otobüstekilerin deprem bölgesi Malatya'dan görevden dönen Bağcılar Belediyesi personeli ile çalışanlardan birinin eşi ve iki çocuğu olduğu öğrenildi.Öte yandan kaza ile ilgili Pınarbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı ve 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

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deprem, otobüs, kaza, kayseri