https://sputniknews.com.tr/20230406/deprem-bolgesindeki-4-ilde-gorev-yapan-ogretmenlere-ilave-yer-degisikligi-hakki-tanindi-1069256063.html

Deprem bölgesindeki 4 ilde görev yapan öğretmenlere ilave yer değişikliği hakkı tanındı

Deprem bölgesindeki 4 ilde görev yapan öğretmenlere ilave yer değişikliği hakkı tanındı

Mili Eğitim Bakanlığınca (MEB), Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da görev yapan kadrolu öğretmenlere, yaz döneminde yapılacak işlemlerden bağımsız... 06.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-06T10:13+0300

2023-04-06T10:13+0300

2023-04-06T10:13+0300

türkiye

milli eğitim bakanlığı

milli eğitim bakanlığı (meb)

öğretmen

deprem

adıyaman

kahramanmaraş

hatay

malatya

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Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bu illerde görev yapan adaylığı kaldırılan kadrolu öğretmenlerden 30 Eylül 2023 itibarıyla bulundukları eğitim kurumlarında üç yıllık çalışma süresini tamamlamış veya tamamlayacak olanlar il içinde isteğe bağlı yer değişikliği başvurusu yapabilecek.Başvurular, bugünden itibaren 10 Nisan saat 16.00'ya kadar MEBBİS üzerinden elektronik ortamda alınacak.Tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak atamalar, 12 Nisan'da ilgili valiliklerce gerçekleştirilerek ilan edilecek; görevden ayrılma ve göreve başlama işlemleri 16 Haziran itibarıyla yapılacak.

https://sputniknews.com.tr/20230213/mebe-bagli-4-bin-rehber-ogretmen-deprem-bolgesindeki-cocuklara-destek-sagliyor-1066974158.html

türkiye

adıyaman

kahramanmaraş

hatay

malatya

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milli eğitim bakanlığı, milli eğitim bakanlığı (meb), öğretmen, deprem, adıyaman, kahramanmaraş, hatay, malatya