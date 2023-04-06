https://sputniknews.com.tr/20230406/deprem-bolgesindeki-4-ilde-gorev-yapan-ogretmenlere-ilave-yer-degisikligi-hakki-tanindi-1069256063.html
Deprem bölgesindeki 4 ilde görev yapan öğretmenlere ilave yer değişikliği hakkı tanındı
Deprem bölgesindeki 4 ilde görev yapan öğretmenlere ilave yer değişikliği hakkı tanındı
Mili Eğitim Bakanlığınca (MEB), Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da görev yapan kadrolu öğretmenlere, yaz döneminde yapılacak işlemlerden bağımsız... 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T10:13+0300
2023-04-06T10:13+0300
2023-04-06T10:13+0300
türkiye
milli eğitim bakanlığı
milli eğitim bakanlığı (meb)
öğretmen
deprem
adıyaman
kahramanmaraş
hatay
malatya
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Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bu illerde görev yapan adaylığı kaldırılan kadrolu öğretmenlerden 30 Eylül 2023 itibarıyla bulundukları eğitim kurumlarında üç yıllık çalışma süresini tamamlamış veya tamamlayacak olanlar il içinde isteğe bağlı yer değişikliği başvurusu yapabilecek.Başvurular, bugünden itibaren 10 Nisan saat 16.00'ya kadar MEBBİS üzerinden elektronik ortamda alınacak.Tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak atamalar, 12 Nisan'da ilgili valiliklerce gerçekleştirilerek ilan edilecek; görevden ayrılma ve göreve başlama işlemleri 16 Haziran itibarıyla yapılacak.
https://sputniknews.com.tr/20230213/mebe-bagli-4-bin-rehber-ogretmen-deprem-bolgesindeki-cocuklara-destek-sagliyor-1066974158.html
türkiye
adıyaman
kahramanmaraş
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milli eğitim bakanlığı, milli eğitim bakanlığı (meb), öğretmen, deprem, adıyaman, kahramanmaraş, hatay, malatya
milli eğitim bakanlığı, milli eğitim bakanlığı (meb), öğretmen, deprem, adıyaman, kahramanmaraş, hatay, malatya
Deprem bölgesindeki 4 ilde görev yapan öğretmenlere ilave yer değişikliği hakkı tanındı
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Mili Eğitim Bakanlığınca (MEB), Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da görev yapan kadrolu öğretmenlere, yaz döneminde yapılacak işlemlerden bağımsız olarak il içinde isteğe bağlı ilave yer değişikliği hakkı verildi.
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bu illerde görev yapan adaylığı kaldırılan kadrolu öğretmenlerden 30 Eylül 2023 itibarıyla bulundukları eğitim kurumlarında üç yıllık çalışma süresini tamamlamış veya tamamlayacak olanlar il içinde isteğe bağlı yer değişikliği başvurusu yapabilecek.
Başvurular, bugünden itibaren 10 Nisan saat 16.00'ya kadar MEBBİS üzerinden elektronik ortamda alınacak.
Tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak atamalar, 12 Nisan'da ilgili valiliklerce gerçekleştirilerek ilan edilecek; görevden ayrılma ve göreve başlama işlemleri 16 Haziran itibarıyla yapılacak.