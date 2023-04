https://sputniknews.com.tr/20230406/cumhurbaskani-erdogan-sadece-25-yilda-dogalgazi-sokup-aldik-1069293634.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sadece 2.5 yılda doğalgazı söküp aldık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sadece 2.5 yılda doğalgazı söküp aldık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Peki biz, denizin 2 bin metre altından tabiri caizse söküp aldığımız doğal gazı 170 kilometre öteye ne kadar sürede karaya... 06.04.2023

2023-04-06T20:08+0300

2023-04-06T20:08+0300

2023-04-06T20:08+0300

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kriter dergisine yaklaşan seçimler, depremlerin ardından inşa ve ihya faaliyetleri, dünya gündemindeki başlıklar ile bu başlıklara Türkiye'nin verdiği ve vereceği katkıları ilişkin mülakat verdi.Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından ihya ve inşa çalışmaları hakkında bilgi veren Erdoğan, depremin yaşandığı andan itibaren devletin bütün imkanlarıyla çalıştığını ve çalışmaya devam edeceğini bildirdi.Ramazanda ve sonrasında da depremzedeleri asla yalnız bırakmayacaklarını vurgulayan Erdoğan, "Bundan sonraki süreçte birinci önceliğimiz, deprem bölgesinin bir an önce ayağa kaldırılması. Bunun için gayret ediyoruz. Vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarında yanlarında oluyoruz. Yeni yerleşimleri planlarken, depremden etkilenen şehirlerimizin yönünü mümkün olduğu kadar ovalardan dağlara, zemini sağlam yerlere döndürüyoruz. Kadim şehir yerleşimlerimizi ise tarihi ve kültürel varlıklarımızı da yaşatacak, aynı zamanda afetlere karşı güçlendirecek bir anlayışla ihya ediyoruz. Bu çerçevede Adıyaman'da 4 bin 431, Kahramanmaraş'ta 7 bin 353, Gaziantep'te 6 bin 815, Hatay'da 3 bin 122, Malatya'da 6 bin 238 konutun temellerini attık." ifadelerini kullandı.Toplam 27 bin 949 konutun inşasına fiilen başlandığını ve hatta bazılarının şu anda bitme aşamasına geldiğine işaret eden Erdoğan, yaz mevsimine kadar bu konutları bitireceklerini ve hedeflerinin 319 bini ilk bir yıl içinde olmak üzere, toplam 650 bin konutu tamamlayıp, deprem bölgesindeki vatandaşlara teslim etmek olduğunu bildirdi.'Bilim insanlarıyla çalışmalarımızı devam ettireceğiz'Türkiye'nin deprem bölgesi olduğu ve şehirlerin depreme hazır olup olmadığı sorusuna Erdoğan, "Bu durumu, kentsel dönüşümün önemini ben defaatle dile getirdim. Şimdi imarla ilgili zaten yasal düzenlemelerimiz var. Ama bu olaylardan sonra mesela Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı gerçekleştirdik. Burada Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu afet riski altında toplanabilecek tüm tehlike ve tehditleri birlikte değerlendiriyoruz. Deprem bunlardan biridir. Aynı şekilde sel, yangın, heyelan, kuraklık gibi diğer doğal afetleri de buna eklemeliyiz. Yetmez, ayrıca salgın hastalıktan teröre, sığınmacı akınlarından ekonomik krizlere, diğer unsurları da buna ilave etmeliyiz." yanıtını verdi.Yaşanılan jeopolitiğin dayattığı her ihtimalin hesaba katılması gerektiğini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:Cumhurbaşkanı Erdoğan, "14 Mayıs seçimleri dünyanın en önemli seçimlerinden birisi olarak gösteriliyor. Sizin açınızdan bu seçimi daha önceki seçimlerden ayrı kılan özelliklerin nelerdir?" sorusuna, "Bir kere şunu kabul etmek gerekiyor, bugün Türkiye adının geçtiği ve geçeceği her durum dünya gündeminin gözden kaçıramayacağı bir konu başlığıdır. Denizin 2 bin 500 metre altından uzaya ulaşmış bir Türkiye'den bahsediyoruz. Muharip düzeyde kendi uçağını yapmış 5 ülkeden biriyiz. Biz, bilimi Antarktika'da dahi arayan nadir ülkelerin başında geliyoruz. Yerlilik ve millilik şiarıyla gemimizden otomobilimize, İHA ve SİHA'larımızdan tanklarımıza, elektrikli trenlerimizden uydularımıza 20 yılda dünyaya, göz kamaştırıcı ve ilham veren bir milli paradigma örneği sunduk." yanıtını verdi.'Sadece 2.5 yılda doğalgazı söküp aldık'Mayıs ayındaki seçimlerin, özellikle "20 yıl boyunca atılan onca doğru adımın" varacağı istikamet açısından hayati bir önem arz ettiğini belirten Erdoğan, şunları bildirdi:Koalisyonlarla yönetilen bir Türkiye'de rezervden karaya 30 yılda sadece 2,5 kilometre ilerleyen doğal gaz iletiminin, cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminde yaklaşık 2,5 yılda gerçekleştiğini belirten Erdoğan, "14 Mayıs seçimlerinin sadece bu örnek üzerinden bile ne kadar öneme haiz olduğu ortada. Biz, parlamenter sistem illüzyonu üzerinden bir iktidar paylaşımına karşı, milletimizin hayrına dokunacak müjdeleri paylaştığımız, bu müjdeleri mucize denilecek süreçlerle hayata geçirdiğimiz siyasi bir anlayışın temsilcileriyiz. Cumhuriyetimiz açısından bir demokrasi menkıbesi sayılan 14 Mayıs tarihinde milletimiz kanımca yine gelişimin ve kalkınmanın tarafında olacaktır." ifadesini kullandı.'Bugüne kadar milletimize ne söz verdiysek yerine getirdik'Depremlerin ardından kampanya iletişim stratejisinde değişiklik yaşandığı anımsatılarak, "Depremden sonra seçim kampanyanızda nasıl bir revizyona gittiniz? Son 40 günde nasıl bir kampanya yürüteceksiniz?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu yanıtı verdi:'Listelerimizi yenileyeceğiz'Seçimlerde mevcut milletvekili listelerinde değişim oranını ne olacağı ve adayların belirlenmesinde nasıl bir çalışma yürütüldüğü sorusuna karışlık Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:Yüksek Seçim Kurulunun takvimine göre 9 Nisan'da aday listelerini teslim edeceklerini bildiren Erdoğan, "Tabii olarak 3 dönem kuralı ve diğer sebeplerle aday listelerimizde yeni isimler de yer alacak. Arkadaşlarımızın bir kısmıyla ise önce aday sonra milletvekili olarak inşallah devam edeceğiz. Bu bir bayrak yarışıdır. Tüm arkadaşlarımızla farklı zeminlerde, farklı görevlerde omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz. AK Parti ben partisi değil, biz partisidir. Ve bu adaylıkla ilgili bunları bir neticeye bağladıkça da kamuoyuyla paylaşacağız." ifadesini kullandı.'Karşımızda adeta bir 'yıkım ittifakı' var'"Muhalefetin beş farklı partinin genel başkanlıklarına ek olarak yedi farklı başkan yardımcısı ve HDP’nin masada olduğu bir koalisyonla ülkeyi yönetebileceğini iddia ettiği" aktarılarak, "Daha seçimlere gitmeden koltuk pazarlıkları krizleri doğurdu. Böyle bir siyasi anlayış Türkiye'yi yönetebilir mi?" sorusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle yanıtladı:"Sistematik Türkiye düşmanlığı yapanlar"ın, Türkiye karşısında hizalanan güç odaklarına selam gönderdiğini belirten Erdoğan, "Bunların Ege'deki, Mavi Vatan'daki haklarımızı, ülkemizin güvenliğini sağlamak için sınırlarımızın ötesindeki güvenli bölgeleri ve ordumuzun oralarda gerçekleştirdiği terörle mücadeleyi savunduğunu gördünüz mü? FETÖ, PKK, YPG, PYD gibi terör örgütleri ile mücadele edeceklerine dair şimdiye kadar bunlardan kararlı bir söz duyduk mu? Aksine, HDP ile yol yürümek için kayyumu kaldırmayı, belediyelere özerklik vermeyi vadediyorlar. Terörle mücadele etme sözü veremiyorlar. Terörle mücadele sözü vermek bir yana, terör örgütlerinin başını ezen kurumlarımıza saldırıyorlar. Böyle bir anlayış ne Türkiye'yi yönetebilir ne ülkemizin çıkarlarını uluslararası mecralarda savunabilir ne milli projelerimizin arkasında durabilir ne de terörle mücadele edebilir." ifadesini kullandı."Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı'nın farkını nasıl ortaya koyuyorsunuz?" sorusunu Erdoğan, "Cumhur İttifakımız, sadece bir seçim ittifakı değildir. Cumhur İttifakı, Türkiye'ye yönelik iç ve dış kaynaklı hasmane girişimlere karşı milli ve ahlaki bir duruş çerçevesinde bir araya gelmiştir. İttifakımızda bu yedili masadaki gibi koltuk, makam ve kişisel ikbal pazarlıkları asla yoktur." şeklinde yanıtladı.Erdoğan, bakanlık ya da başkan yardımcılığı gibi paylaşım pazarlıklarının, Cumhur İttifakı'nda olmadığını vurgulayarak, "Bizdeki, Türkiye'nin istiklalini ve istikbalini her şeyin üstünde tutan bir anlayışla ve ilkeler üzerinden yürüyen bir anlayışın siyasete yansımasıdır. AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisinin birlikteliği ile bugüne kadar yol yürümüş, milletimizin güvenini kazanmış bir ittifaktır. Yerli ve milli bir duruşu merkeze alan bir ittifak olarak, Yeniden Refah Partisi ve HÜDA PAR'ın katılımı ile yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.'Yedili masa, yönetim krizine ve siyasi istikrarsızlığa gebe bir oluşumdur'Muhalefetin, Türkiye'nin önüne koyduğu modelin, ittifaktan daha çok, eski koalisyonların yeniden canlandırılması girişimi olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:'Savunma sanayiinde zihniyet devrimini gerçekleştirdik'Erdoğan, ülkenin kalkınmasında siyasi irade, siyasi istikrar ve liderliğin rolüne ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, iktidarları boyunca en kapsamlı demokrasi reformlarıyla sessiz devrimler gerçekleştirdiklerini, yatırım, kalkınma ile milli ve yerli projelerde devrim niteliğinde adımlar attıklarını belirtti.Sağlık, eğitim, adalet, güvenlik, ulaştırma, turizm, enerji yatırımları ve tarımda Türkiye'ye çağ atlattıklarını kaydeden Erdoğan, "Tarihin en büyük yatırımlarını ülkemize kazandırarak devletimizin kapasitesini geliştirdik. Savunma sanayiinde zihniyet devrimini gerçekleştirdik. AK Parti'nin iktidarda olduğu yıllar bu anlamda gelecekte değerlendirilirken, adeta her alanda devrimler dönemi olarak anlatılacaktır." ifadelerini kullandı.'Siyasi istikrarla ülkemizin dışarda etkili ve sonuç alıcı politikalar geliştirmesi mümkün olmuştur'Erdoğan, yatırım ve kalkınma projelerindeki başarının, demokrasinin güçlenmesi ve vesayetin gerilemesinin, uluslararası siyasette Türkiye'nin itibarının artmasının, siyasi istikrarın sürekliliği ve siyasi iradenin ortaya koyduğu mücadelenin sonucu olduğunu belirterek, "Ülke içinde siyasi istikrar sürekli hale geldiğinde ülkemizin dışarıda etkili ve sonuç alıcı politikalar geliştirmesi mümkün olmuştur. Ege ve Doğu Akdeniz'deki çıkarlarımızın savunulabilmesi, terörle etkili mücadelenin sürdürülmesi, gönül coğrafyamız başta olmak üzere mazlum ve mağdur milletlere el uzatılabilmesi içeride sağladığımız siyasi istikrarla doğrudan ilgilidir. Güçlü siyasi iradenin kararlılığı olmadan savunma sanayiindeki başarılar gerçekleştirilemezdi. Bu projeler kesintiye uğrardı." değerlendirmesinde bulundu.Siyasi irade ve istikrar sayesinde, 2023 hedeflerinin büyük kısmını hayata geçirdiklerine işaret eden Erdoğan, "Seçimlerin ardından da hedeflediğimiz Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu inşa etmenin mücadelesini, yine siyasi istikrarı devam ettirerek, siyasi irademizi ortaya koyarak vereceğiz. Kalkınma ve demokrasi yolundaki başarılarımızı ve çabamızı güçlendirerek devam ettireceğiz. Yeni başarılarla ülkemizin dünyadaki istikrar ve güç merkezi olma hedefini kararlılıkla sürdüreceğiz." vurgusu yaptı.'Kendi insan gücümüzü aşağılayan bir öz güvensizlik içindeler'Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin, "AK Parti'nin projelerini değersizleştirme siyaseti" izlemesine ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, şu yanıtı verdi:'AK Parti Türk siyasetine yeni bir ufuk getirmiştir'AK Parti'nin yeni dönemde, önceliklerinin neler olacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Erdoğan, "AK Parti, iktidara geldiği günden bu yana kendisiyle yarışan bir parti. AK Parti Türk siyasetine yeni bir ufuk getirmiştir. Bir devrim yaşatmıştır. Rakiplerimizi de zoraki de olsa görüntüde de olsa değişime zorladık. Artık CHP zihniyeti milletin inancına, değerlerine açıktan karşı çıkamıyor. Ülkemizin sessiz çoğunluğunu görmezden gelen bir siyaset izleyemiyorlar. Oy almak için vesayetçi çıkar gruplarına değil, milletin kapısına gitmek zorunda olduklarını öğrenmek zorunda kaldılar." değerlendirmesinde bulundu.'Türkiye Yüzyılı eşiğinde olmanın biliciyle milletimizden tekrar onay istiyoruz'Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak, Türkiye'nin kazanımlarını kurumsallaştırdıklarını, tesis ettikleri özgürlük iklimiyle dışlanmış toplum kesimlerine öz güven ve cesaret kazandırdıklarını, inancı, görüşü, kökeni, meşrebi ne olursa olsun her insana birinci sınıf vatandaş olduğunu hissettirdiklerini kaydetti.Dünyada güçlü ve itibarlı bir Türkiye inşa ettiklerini ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:'Artık sözü dinlenen, tesirli bir Türkiye var'Cumhurbaşkanı Erdoğan, dış politika ve savunma sanayiindeki planlara ilişkin soruya, "Dış politikada bütüncül bir planlama yaparak hareket ediyoruz. İktidara geldiğimizden bu yana Türkiye'nin uluslararası konumunu güçlendirdik, dış politikada çok boyutlu bir yaklaşım benimsedik ve ülkemizi küresel bir lige çıkardık. Artık sözü dinlenen, tesirli bir Türkiye var." cevabını verdi.Hem ülke içinde istikrarı sağladıklarını hem de bölge ve dünya genelinde istikrar sağlayıcı güç haline geldiklerinin altını çizen Erdoğan, güçlü, tesirli, insancıl dış politikayla uluslararası barış ve istikrara katkı sunduklarını kaydetti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşı sürecinde içeriden ve dışarıdan gelen dayatmalara kulak asmadıklarını ve kendi özgün yollarını oluşturduklarını belirterek, "Bu sayede hem savaşın neden olduğu olumsuzluklardan kendimizi koruduk hem de tahıl koridorundan esir değişimlerine savaşın kritik aşamalarında aldığımız inisiyatifler başarılı oldu. Böylece Türkiye bugün Rusya-Ukrayna savaşında barış çabalarıyla adından en çok söz ettiren ülke oldu." değerlendirmesini yaptı.'Bölgemizde yürüttüğümüz normalleşme adımlarını pekiştirmemiz lazım'Karşılarında yeni bir dönem olduğuna, uluslararası sistemin dönüştüğüne işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:'Bölgemizde barışa, istikrara katkı verecek her türlü adımı destekledik'Erdoğan, Fransa'daki protestolar, ABD-Çin arasındaki gerginlikler ile İran-Suudi Arabistan yakınlaşmasının hatırlatılması ve dış politikadaki gelişmelere ilişkin yorumlarının sorulması üzerine, şöyle devam etti:'Hedefimiz Türkiye'nin küresel aktörlüğünü daha da pekiştirmek'Yeni dönemde dış politikada, Türkiye eksenini tahkim etmeyi hedeflediklerini vurgulayan Erdoğan, "Türkiye ekseni Türkiye Yüzyılı'nda dış politikamıza rehberlik edecek. Hedefimiz Türkiye'nin küresel aktörlüğünü daha da pekiştirmek. 'Önce insan' diyoruz her zaman. Dış politikamızda insani diplomasiyi öne alan bir yaklaşım sergiliyoruz. Kendi insanımızı, soydaşlarımızı, gönül coğrafyalarımızdaki kardeşlerimizi ve mazlumları merkeze alan bir insani diplomasi anlayışına sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ulusal çıkarlardan ödün vermeden ulusal güvenliğe yönelik her türlü tehditle mücadele etme konusunda kararlı olduklarının, bu konuda taviz vermeyeceklerinin altını çizdi.Suriye'de terörü sona erdirene kadar mücadele etmeyi sürdüreceklerini bildiren Erdoğan, "Aynı zamanda çözüm perspektifinden de uzaklaşmayacağız. Siyasi çözüm, terörle mücadele ve sığınmacıların geri dönüşü hususlarını hep birlikte ele almak gerekiyor. Yeni dönemde, bu konuda çok daha önemli adımlar atacağız." ifadelerini kullandı.Erdoğan, savunma sanayi ile ilgili soruya, Türkiye Yüzyılı'nın en önemli sütunlarından birinin teknolojik ve endüstriyel bağımsızlığın tam olarak sağlanması olduğunu belirtti. Bunu başardıklarında Türkiye'nin ilk 10 ekonominin içine girmesinin daha kolay olacağının altını çizen Erdoğan, önceliklerinden birinin, teknolojik AR-GE faaliyetlerine desteği maksimum seviyeye çıkararak, devlet ile özel sektör arasındaki işbirliği imkanlarını en üst seviyeye yükseltmek olduğuna işaret etti.'Türkiye teknolojik bir güce dönüşecek, Türkiye Yüzyılı'nda'Erdoğan, böylece bu alanda hem yeni teknoloji araştırmalarına olanak sağlayacaklarını hem de gençlere yeni istihdam alanları oluşturacaklarını, bu bakımdan savunma sanayiini çok dinamik biçimde ele aldıklarını ifade etti.Milli muharip uçağın üretilmesinin devam ettiğine işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

