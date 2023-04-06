https://sputniknews.com.tr/20230406/cumhurbaskani-adayi-kilicdaroglu-tdp-genel-baskani-sarigulu-ziyaret-etti-1069280590.html

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, TDP Genel Başkanı Sarıgül'ü ziyaret etti

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, TDP Genel Başkanı Sarıgül'ü ziyaret etti

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ü ziyaret etti. 06.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-06T15:43+0300

2023-04-06T15:43+0300

2023-04-06T15:43+0300

2023 türkiye seçimleri

kemal kılıçdaroğlu

mustafa sarıgül

ittifak

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TDP Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından, Kılıçdaroğlu ve Sarıgül açıklamalarda bulundu.Kılıçdaroğlu, görüşmede Sarıgül ile Türkiye'nin ve deprem bölgesinin sorunlarını, siyasette bulundukları noktayı ele aldıklarını belirterek, güzel bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.Gelecek süreçte Türkiye'nin değişime ihtiyacı olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:'TDP olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz'Mustafa Sarıgül de konuşmasına, "Türkiye Cumhuriyetimizin inşallah 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve değerli arkadaşlarını Türkiye Değişim Partimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duydum." ifadeleriyle başladı.Kılıçdaroğlu ile ne zaman bir araya gelseler, Türkiye'nin sorunlarını konuştuklarını belirten Sarıgül, bugün de çok güzel bir görüşme gerçekleştirdiklerini vurguladı.Sarıgül, TDP olarak demokratik parlamenter sistemden yana olduklarını hatırlatarak, "Tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü Meclis, bağımsız yargıyı arzu ediyoruz. İnanıyorum ki Türkiye'mizi demokratik parlamenter sisteme geçirecek, Türkiye'mizi raylarına oturtacak aday, Sayın Kılıçdaroğlu'dur. TDP olarak sorumluluğumuzun bilinci içindeyiz. Bugünler, birleşme günü, 'armudun sapı, üzümün çöpü' deme günü değil." diye konuştu.TDP olarak Kılıçdaroğlu'nu partilerinin genel merkezinde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını kaydeden Sarıgül, "14 Mayıs seçimlerinde demokrasi, barış, özgürlük, ulusal birlik, inançlara saygı, laiklik, kardeşlik ruhu, toplumsal barış kazansın. 13. Cumhurbaşkanımız yolunuz açık olsun, Allah'ım sizi her zaman korusun." dedi.

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kemal kılıçdaroğlu, mustafa sarıgül, ittifak