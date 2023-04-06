https://sputniknews.com.tr/20230406/cinden-tayvanla-temaslarini-surduren-abdye-mesaj-sert-ve-guclu-onlemler-alacagiz--1069262072.html

Çin'den Tayvan'la temaslarını sürdüren ABD'ye mesaj: Sert ve güçlü önlemler alacağız

Çin'den Tayvan'la temaslarını sürdüren ABD'ye mesaj: Sert ve güçlü önlemler alacağız

Çin'den, Tayvan ile resmi temaslarını sürdüren ABD'ye ilişkin yapılan açıklamada 'sert ve güçlü önlemlerin' alınacağı vurgulandı. 06.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-06T11:46+0300

2023-04-06T11:46+0300

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dünya

abd

çin halk cumhuriyeti

tayvan

kevin mccarthy

görüşme

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Çin, Tayvan lideri Tsai Ing-wen'in ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile görüşmesine ilişkin açıklama yayımladı.Pekin'den yapılan açıklamada, 'sert ve güçlü önlemler' alma sözü verildi. Çin ayrıca, görüşmenin ardından Tayvan çevresindeki sularda savaş gemileri konuşlandırdı.Tayvan Milli Savunma Bakanlığı da günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada, adayı anakara Çin'den ayıran sularda 3 savaş gemisinin daha tespit edildiğini duyurdu.Bakanlığın açıklamasında, bir denizaltısavar helikopterinin de adanın hava sahasına girdiği belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20230406/abdnin-gozu-tayvanda-temsilciler-meclisi-baskanindan-silah-satisina-devam-etmeliyiz-aciklamasi-1069251966.html

abd

çin halk cumhuriyeti

tayvan

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