https://sputniknews.com.tr/20230406/cinden-tayvanla-temaslarini-surduren-abdye-mesaj-sert-ve-guclu-onlemler-alacagiz--1069262072.html
Çin'den Tayvan'la temaslarını sürdüren ABD'ye mesaj: Sert ve güçlü önlemler alacağız
Çin'den Tayvan'la temaslarını sürdüren ABD'ye mesaj: Sert ve güçlü önlemler alacağız
Çin'den, Tayvan ile resmi temaslarını sürdüren ABD'ye ilişkin yapılan açıklamada 'sert ve güçlü önlemlerin' alınacağı vurgulandı. 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T11:46+0300
2023-04-06T11:46+0300
2023-04-06T11:56+0300
dünya
abd
çin halk cumhuriyeti
tayvan
kevin mccarthy
görüşme
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Çin, Tayvan lideri Tsai Ing-wen'in ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile görüşmesine ilişkin açıklama yayımladı.Pekin'den yapılan açıklamada, 'sert ve güçlü önlemler' alma sözü verildi. Çin ayrıca, görüşmenin ardından Tayvan çevresindeki sularda savaş gemileri konuşlandırdı.Tayvan Milli Savunma Bakanlığı da günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada, adayı anakara Çin'den ayıran sularda 3 savaş gemisinin daha tespit edildiğini duyurdu.Bakanlığın açıklamasında, bir denizaltısavar helikopterinin de adanın hava sahasına girdiği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230406/abdnin-gozu-tayvanda-temsilciler-meclisi-baskanindan-silah-satisina-devam-etmeliyiz-aciklamasi-1069251966.html
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abd, çin halk cumhuriyeti, tayvan, kevin mccarthy, görüşme
abd, çin halk cumhuriyeti, tayvan, kevin mccarthy, görüşme
Çin'den Tayvan'la temaslarını sürdüren ABD'ye mesaj: Sert ve güçlü önlemler alacağız
11:46 06.04.2023 (güncellendi: 11:56 06.04.2023) Abone ol
Çin'den, Tayvan ile resmi temaslarını sürdüren ABD'ye ilişkin yapılan açıklamada 'sert ve güçlü önlemlerin' alınacağı vurgulandı.
Çin, Tayvan lideri Tsai Ing-wen'in ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile görüşmesine ilişkin açıklama yayımladı.
Pekin'den yapılan açıklamada, 'sert ve güçlü önlemler' alma sözü verildi.
Çin ayrıca, görüşmenin ardından Tayvan çevresindeki sularda savaş gemileri konuşlandırdı.
Tayvan Milli Savunma Bakanlığı da günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada, adayı anakara Çin'den ayıran sularda 3 savaş gemisinin daha tespit edildiğini duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında, bir denizaltısavar helikopterinin de adanın hava sahasına girdiği belirtildi.