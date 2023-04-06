https://sputniknews.com.tr/20230406/calismaya-devam-edecek-eytlinin-isten-cikis-ve-girisi-nasil-yapilacak-1069255507.html

Çalışmaya devam edecek EYT’linin işten çıkış ve girişi nasıl yapılacak?

Çalışmaya devam edecek EYT’linin işten çıkış ve girişi nasıl yapılacak?

EYT düzenlemesinden yararlananların büyük bir kısmı, çalışmaya devam edecek. Peki yeniden işe başlama süreci nasıl işleyecek? 06.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-06T10:06+0300

2023-04-06T10:06+0300

2023-04-06T10:06+0300

ekonomi

eyt

emekli

çalışma ve sosyal güvenlik bakanı

işveren

çalışan

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EYT düzenlemesinden yararlananların büyük çoğunluğu çalışmaya devam edecek. Sadece çalışanlar değil işverenler de çalışanın çıkışının nasıl yapılacağı ve yeniden işe başlama süreciyle ilgili yol haritasını merak ediyor. İşte EYT’den sonra çalışma dönemiyle ilgili en çok sorulan soruların yanıtları.EYT düzenlemesi uygulamaya girdiği tarihten itibaren, emekli olmaya hak kazananlar sürecin kendileri için nasıl işleyeceğini merak ediyor. Hürriyet gazetesinden Noyan Doğan bugünkü yazısında, hem çalışanlar hem de iş yeri sahiplerinin izlemeleri gereken yola ilişkin maddeleri şöyle sıraladı:Emeklilik nedeniyle işten ayrılacak olan çalışanın ‘08-Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle’ kodu ile işten çıkışı gerçekleştirilecek. Çıkışı yapılan çalışan SGK’ya emeklilik için başvuracak ya da e-Devlet üzerinden başvurusunu yapacak. Emeklilik başvurusu sonrası yeniden çalışmaya başlayacak olan çalışanın, işyeri tarafından ‘Sosyal güvenlik destek primi’ sigortalılık kodu ile sigortalı işe giriş bildirgesi verilmesi gerekiyor.Çalışanın emeklilik için başvurduğu tarihi takip eden gün ve sonrasında işe girişinin yapılması gerekiyor. Burada dikkat edilmesi gereken husus, işe girişi yapılan sigortalının muhtasar ve prim hizmet beyannamesi bildirimi işten çıkışı verilen tarihe kadar ‘hizmet akdi ile tüm sigorta kollarına tabi çalışanlar’ belgesi ile emekli olan kişinin işe giriş tarihinden itibaren ‘sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar’ belgesi ile yapılması gerektiğidir. İşe giriş bir gün geç yapılırsa bu iki belge türü ile girişinin yapılması gerekir.EYT’den yararlanıp emekli olan kişiler aynı işyerinde çalışmaya devam etmeleri halinde, yani Sosyal Güvenlik Destek Primine (SGDP) tabi çalışmaya başlamaları halinde; işverenler, yüzde 5 oranında sosyal güvenlik destek primi indirimi hakkından yararlanacak. İşveren hissesi için uygulanacak bu 5 puanlık indirim Hazine tarafından karşılanacak. Aynı işyerinde çalışmaya devam etmeyip başka işyerinde çalışmaya başlayanlar için bu destek uygulanmayacak. Ayrıca, aynı işyerinde belirli bir süre çalışıp başka işyerine geçenler de bu destekten faydalanamayacak.Aynı işyerinde 30 gün içerisinde yeniden girişi yapılan çalışanlar için bu destek uygulanacak. İşverenlerin bu destekten yararlanabilmeleri için çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak aylık prim ve hizmet belgeleri, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içerisinde vermeleri, sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin yasal süresinde ödemeleri, SGK’ya prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması gerekiyor.Artacak; asgari ücretli bir çalışan EYT’den emekli olup çalışmaya devam ederse her ay 638 lira fazla para alacak. Böylece asgari ücretli çalışan 8.500 lira değil 9.145 lira maaş almaya başlayacak.Emekli olan çalışandan yüzde 7.5 SGDP prim kesiliyor ve işsizlik sigortası primi ise kesilmiyor. Emekli olmayan asgari ücretli çalışandan yüzde 15 oranında sigorta primi kesiliyor. Brüt asgari ücret 10.008 lira olduğuna göre emekli olmayan çalışandan aylık 1.501 lira kesinti yapılıyor. Emekli olandan ise yüzde 7.5 prim kesiliyor ve bu tutar da 750 lira ediyor. Vergi de kesildikten sonra emekli olan asgari ücretlinin eline net 9.144 lira geçecek. Bu da aylık 638 lira maaş artışı anlamına geliyor.

https://sputniknews.com.tr/20230405/bayram-ikramiyeleri-ve-emekli-maaslarinin-odenecegi-tarih-belli-oldu-1069217658.html

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eyt, emekli, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, işveren, çalışan