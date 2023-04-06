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Karaköy’de metruk binada kısmi çökme: Beşiktaş yönü trafiğe kapatıldı, tramvay seferleri iptal
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https://sputniknews.com.tr/20230406/brezilyanin-trumpi-bolsonaro-beyan-etmedigi-mucevherler-nedeniyle-ifade-verdi-1069251632.html
'Brezilya'nın Trump'ı' Bolsonaro, beyan etmediği mücevherler nedeniyle ifade verdi
'Brezilya'nın Trump'ı' Bolsonaro, beyan etmediği mücevherler nedeniyle ifade verdi
Eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, 2021'de Suudi Arabistan ziyareti dönüşünde ortaya çıkan beyan edilmemiş 3,2 milyon dolarlık mücevherler nedeniyle... 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T06:47+0300
2023-04-06T06:47+0300
dünya
brezilya
jair bolsonaro
abd
abd
donald trump
mücevher
ifade
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Bolsonaro'nun eski bakanlarından ve yakın arkadaşı Fabio Wajngarten, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Bolsonaro, Federal Polis tarafından kendisine yapılan bütün suçlamalara gayet sakin bir şekilde soruları yanıtladı. İddiaların aydınlatılması için çok bir fırsattı." ifadesini kullandı.Bolsonaro'nun avukatlarından yapılan açıklamada ise müvekkillerinin hiçbir şekilde hukuksuzluk yapmadığı savunularak, hediye edilen iki set mücevherin kamu bankasına yatırıldığı bildirildi. Eski Devlet Başkanı Bolsonaro'nun değeri 100 bin dolar ile 75 bin dolar arasında değişen hediyeleri devlete teslim etmesi gerektiği bilgisi paylaşıldı.Bolsonaro'nun, başkent Brasilia'daki Federal Polis merkezinde sorgusunun yaklaşık 3 saat sürdüğü kaydedildi.Suçlamaları kabul etmemiştiBrezilya hükümeti, 23 Mart'ta Bolsonaro'ya 2021'de Suudi Arabistan ziyareti dönüşünde ortaya çıkan beyan edilmemiş 3,2 milyon dolarlık mücevherleri iadesi için 5 iş günü süre tanımıştı.Bolsonaro, herhangi bir usulsüzlük olmadığı savunmasında bulunmuştuDeğeri 3.2 milyon doları bulan mücevherlere Suudi Arabistan ziyareti dönüşünde Sao Paulo Guarulhos Havalimanı'nda Bolsonaro'nun ekibinden birinin sırt çantasında rastlanmıştı.Brezilya'daki Kongre baskınını "kışkırttığı" suçlamasıyla soruşturma altında olan Bolsonaro, 30 Aralık 2022'de gittiği ABD'den 30 Mart'ta ülkesine geri dönmüştü.Bolsonaro çeşitli söylem ve politikaları nedeniyle kendisiyle aynı dönemde ABD Devlet Başkanlığı görevi üstlenen Donald Trump'a benzetildiği için 'Brezilya'nın Trump'ı' diye anılıyordu.Trump da geçtiğimiz gün hakkındaki suçlamalar nedeniye hakim karşısına çıkarılan ilk eski ABD Başkanı olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230405/hakim-huzuruna-cikarilan-ilk-abd-eski-baskani-trump-amerikada-bunun-olabilecegini-asla-dusunmezdim-1069192673.html
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brezilya, jair bolsonaro, abd, abd, donald trump, mücevher, ifade
brezilya, jair bolsonaro, abd, abd, donald trump, mücevher, ifade

'Brezilya'nın Trump'ı' Bolsonaro, beyan etmediği mücevherler nedeniyle ifade verdi

06:47 06.04.2023
© AFP 2023 / EVARISTO SAEski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro
Eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2023
© AFP 2023 / EVARISTO SA
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Eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, 2021'de Suudi Arabistan ziyareti dönüşünde ortaya çıkan beyan edilmemiş 3,2 milyon dolarlık mücevherler nedeniyle polise ifade verdi.
Bolsonaro'nun eski bakanlarından ve yakın arkadaşı Fabio Wajngarten, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Bolsonaro, Federal Polis tarafından kendisine yapılan bütün suçlamalara gayet sakin bir şekilde soruları yanıtladı. İddiaların aydınlatılması için çok bir fırsattı." ifadesini kullandı.
Bolsonaro'nun avukatlarından yapılan açıklamada ise müvekkillerinin hiçbir şekilde hukuksuzluk yapmadığı savunularak, hediye edilen iki set mücevherin kamu bankasına yatırıldığı bildirildi. Eski Devlet Başkanı Bolsonaro'nun değeri 100 bin dolar ile 75 bin dolar arasında değişen hediyeleri devlete teslim etmesi gerektiği bilgisi paylaşıldı.
Bolsonaro'nun, başkent Brasilia'daki Federal Polis merkezinde sorgusunun yaklaşık 3 saat sürdüğü kaydedildi.

Suçlamaları kabul etmemişti

Brezilya hükümeti, 23 Mart'ta Bolsonaro'ya 2021'de Suudi Arabistan ziyareti dönüşünde ortaya çıkan beyan edilmemiş 3,2 milyon dolarlık mücevherleri iadesi için 5 iş günü süre tanımıştı.
Bolsonaro, herhangi bir usulsüzlük olmadığı savunmasında bulunmuştu
Değeri 3.2 milyon doları bulan mücevherlere Suudi Arabistan ziyareti dönüşünde Sao Paulo Guarulhos Havalimanı'nda Bolsonaro'nun ekibinden birinin sırt çantasında rastlanmıştı.
Brezilya'daki Kongre baskınını "kışkırttığı" suçlamasıyla soruşturma altında olan Bolsonaro, 30 Aralık 2022'de gittiği ABD'den 30 Mart'ta ülkesine geri dönmüştü.
Bolsonaro çeşitli söylem ve politikaları nedeniyle kendisiyle aynı dönemde ABD Devlet Başkanlığı görevi üstlenen Donald Trump'a benzetildiği için 'Brezilya'nın Trump'ı' diye anılıyordu.
Trump da geçtiğimiz gün hakkındaki suçlamalar nedeniye hakim karşısına çıkarılan ilk eski ABD Başkanı olmuştu.
ABD eski başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2023
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Hakim huzuruna çıkarılan ilk ABD eski başkanı Trump: Amerika'da bunun olabileceğini asla düşünmezdim
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