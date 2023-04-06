https://sputniknews.com.tr/20230406/bm-genel-sekreteri-guterresten-israil-guclerinin-mescid-i-aksa-baskinina-tepki-dehset-verici-1069247308.html

BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınına tepki: 'Dehşet verici'

BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınına tepki: 'Dehşet verici'

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Mescid-i Aksa'da İsrail güvenlik güçlerinin sergilediği görüntüler 'dehşet verici ve şok edici'... 06.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-06T00:44+0300

2023-04-06T00:44+0300

2023-04-06T00:44+0300

israil

israil-filistin

mescid-i aksa

antonio guterres

dünya

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BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Mescid-i Aksa baskını hakkında konuştu.Dujarric, "Genel Sekreter, Kıble Mescidi'nde İsrail güvenlik güçlerinin şiddet uyguladığı görüntüleri dehşet verici ve şok edici olarak nitelendiriyor" açıklamasında bulundu.Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar için kutsal olan bu dönemin şiddet değil barış zamanı olması gerektiğini aktaran Dujarric, ibadet yerlerinin da sadece barışçıl ibadetler için kullanılması gerektiğini belirtti.Dujarric, İsrail güçlerinin yerleşkedeki sağlık tesisine de zarar verdiğini, BM'nin bu tesisin tekrar inşası için katkı sağlayabileceğini kaydetti.Fanatik Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme ve burada kurban kesme çağrıları üzerine gece teravih namazının ardından bir grup Filistinli Mescid-i Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne sığınmıştı.İsrail güçleri, sahur vaktinde Aksa'ya düzenlediği baskın sırasında, Kıble Mescidi'ne sığınanlara şiddet kullanarak müdahale etmişti. İsrail polisi yaşananlar sırasında 350 Filistinlinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230406/israil-polisi-mescid-i-aksaya-baskin-duzenledi-1069247186.html

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