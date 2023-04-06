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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230406/belarustan-polonya-ve-ukrayna-sinirinda-fuze-tatbikati-1069301090.html
Belarus’tan Polonya ve Ukrayna sınırında füze tatbikatı
Belarus’tan Polonya ve Ukrayna sınırında füze tatbikatı
Belaruslu füze birliklerinin Polonya ve Ukrayna sınırı yakınında yer alan Brestskiy Poligonu’nda tatbikat başlattığı belirtildi. 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T22:16+0300
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füze
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Belarus Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Brestskiy Poligonu’nda, 115. Hava Savunma Füze Alayı’na bağlı füze taburlarından birinin katılımıyla taktik tatbikat gerçekleştiriliyor. Askerler belirlenen bölgeye zamanında gelerek tümeni muharebe konumuna getirdi, muharebe görevini üstlendi ve kontrol hedefler olarak gerçek hava araçlarıyla çalıştı" ifadeleri kullanıldı.Tatbikatın, savaşa mümkün olan en yakın koşullarda gerçekleştirildiği kaydedildi.
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rusya, belarus, polonya, ukrayna, füze, tatbikat
rusya, belarus, polonya, ukrayna, füze, tatbikat

Belarus’tan Polonya ve Ukrayna sınırında füze tatbikatı

22:16 06.04.2023
© Sputnik / Vitaliy Timkiv /  / Multimedya arşivine gidinRus ordusundan İskender-M füzeleriyle taktik tatbikat
Rus ordusundan İskender-M füzeleriyle taktik tatbikat - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2023
© Sputnik / Vitaliy Timkiv /
/
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Belaruslu füze birliklerinin Polonya ve Ukrayna sınırı yakınında yer alan Brestskiy Poligonu’nda tatbikat başlattığı belirtildi.
Belarus Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Brestskiy Poligonu’nda, 115. Hava Savunma Füze Alayı’na bağlı füze taburlarından birinin katılımıyla taktik tatbikat gerçekleştiriliyor. Askerler belirlenen bölgeye zamanında gelerek tümeni muharebe konumuna getirdi, muharebe görevini üstlendi ve kontrol hedefler olarak gerçek hava araçlarıyla çalıştı" ifadeleri kullanıldı.
Tatbikatın, savaşa mümkün olan en yakın koşullarda gerçekleştirildiği kaydedildi.
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