https://sputniknews.com.tr/20230406/belarustan-polonya-ve-ukrayna-sinirinda-fuze-tatbikati-1069301090.html
Belarus’tan Polonya ve Ukrayna sınırında füze tatbikatı
Belarus’tan Polonya ve Ukrayna sınırında füze tatbikatı
Belaruslu füze birliklerinin Polonya ve Ukrayna sınırı yakınında yer alan Brestskiy Poligonu’nda tatbikat başlattığı belirtildi. 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T22:16+0300
2023-04-06T22:16+0300
2023-04-06T22:16+0300
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Belarus Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Brestskiy Poligonu’nda, 115. Hava Savunma Füze Alayı’na bağlı füze taburlarından birinin katılımıyla taktik tatbikat gerçekleştiriliyor. Askerler belirlenen bölgeye zamanında gelerek tümeni muharebe konumuna getirdi, muharebe görevini üstlendi ve kontrol hedefler olarak gerçek hava araçlarıyla çalıştı" ifadeleri kullanıldı.Tatbikatın, savaşa mümkün olan en yakın koşullarda gerçekleştirildiği kaydedildi.
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rusya, belarus, polonya, ukrayna, füze, tatbikat
rusya, belarus, polonya, ukrayna, füze, tatbikat
Belarus’tan Polonya ve Ukrayna sınırında füze tatbikatı
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Belaruslu füze birliklerinin Polonya ve Ukrayna sınırı yakınında yer alan Brestskiy Poligonu’nda tatbikat başlattığı belirtildi.
Belarus Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Brestskiy Poligonu’nda, 115. Hava Savunma Füze Alayı’na bağlı füze taburlarından birinin katılımıyla taktik tatbikat gerçekleştiriliyor. Askerler belirlenen bölgeye zamanında gelerek tümeni muharebe konumuna getirdi, muharebe görevini üstlendi ve kontrol hedefler olarak gerçek hava araçlarıyla çalıştı" ifadeleri kullanıldı.
Tatbikatın, savaşa mümkün olan en yakın koşullarda gerçekleştirildiği kaydedildi.