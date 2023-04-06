https://sputniknews.com.tr/20230406/belarustan-polonya-ve-ukrayna-sinirinda-fuze-tatbikati-1069301090.html

Belarus’tan Polonya ve Ukrayna sınırında füze tatbikatı

Belarus’tan Polonya ve Ukrayna sınırında füze tatbikatı

Belaruslu füze birliklerinin Polonya ve Ukrayna sınırı yakınında yer alan Brestskiy Poligonu’nda tatbikat başlattığı belirtildi. 06.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-06T22:16+0300

2023-04-06T22:16+0300

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ukrayna krizi

rusya

belarus

polonya

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füze

tatbikat

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Belarus Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Brestskiy Poligonu’nda, 115. Hava Savunma Füze Alayı’na bağlı füze taburlarından birinin katılımıyla taktik tatbikat gerçekleştiriliyor. Askerler belirlenen bölgeye zamanında gelerek tümeni muharebe konumuna getirdi, muharebe görevini üstlendi ve kontrol hedefler olarak gerçek hava araçlarıyla çalıştı" ifadeleri kullanıldı.Tatbikatın, savaşa mümkün olan en yakın koşullarda gerçekleştirildiği kaydedildi.

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