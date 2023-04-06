https://sputniknews.com.tr/20230406/belarus-lideri-lukasenko-dunyadaki-tum-nukleer-silahlar-imha-edilmeli-tek-cozum-bu-1069280016.html

Belarus lideri Lukaşenko: Dünyadaki tüm nükleer silahlar imha edilmeli, tek çözüm bu

Belarus lideri Lukaşenko: Dünyadaki tüm nükleer silahlar imha edilmeli, tek çözüm bu

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, dünyadaki nükleer silahlardan her birinin imha edilmesi gerektiğini belirtti. Lukaşenko’nun bu açıklaması, Fransız... 06.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-06T15:36+0300

2023-04-06T15:36+0300

2023-04-06T15:36+0300

dünya

aleksandr lukaşenko

belarus

fransa

emmanuel macron

nükleer silah

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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, ‘hiçbir ülkenin bir başkasının topraklarına nükleer silah yerleştirmemesi gerektiğine’ ilişkin demecinin sorulması üstüne, “Onunla aynı düşüncedeyim. Bu yüzden Amerikalıların, nükleer silahlarını onları yerleştirdikleri altı ülkeden birden çıkarması gerek” dedi.‘Nükleer silahların tamamı yok edilmedikçe, biz de onlar ne yapıyorsa onu yapacağız’“Bu konuda oldukça radikalim: nükleer silahların hepsini bir araya toplayıp onları imha etmek gerektiğine inanıyorum. Bunun çözümü budur” diye ekleyen Lukaşenko, şöu ifadeleri kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20230406/medvedcuk-ukrayna-demokrasisi-abdye-kadar-uzandi-ve-ulkenin-kurumlarini-yok-ediyor-1069275693.html

belarus

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aleksandr lukaşenko, belarus, fransa, emmanuel macron, nükleer silah