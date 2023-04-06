https://sputniknews.com.tr/20230406/belarus-lideri-lukasenko-dunyadaki-tum-nukleer-silahlar-imha-edilmeli-tek-cozum-bu-1069280016.html
Belarus lideri Lukaşenko: Dünyadaki tüm nükleer silahlar imha edilmeli, tek çözüm bu
Belarus lideri Lukaşenko: Dünyadaki tüm nükleer silahlar imha edilmeli, tek çözüm bu
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, dünyadaki nükleer silahlardan her birinin imha edilmesi gerektiğini belirtti. Lukaşenko’nun bu açıklaması, Fransız... 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T15:36+0300
2023-04-06T15:36+0300
2023-04-06T15:36+0300
dünya
aleksandr lukaşenko
belarus
fransa
emmanuel macron
nükleer silah
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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, ‘hiçbir ülkenin bir başkasının topraklarına nükleer silah yerleştirmemesi gerektiğine’ ilişkin demecinin sorulması üstüne, “Onunla aynı düşüncedeyim. Bu yüzden Amerikalıların, nükleer silahlarını onları yerleştirdikleri altı ülkeden birden çıkarması gerek” dedi.‘Nükleer silahların tamamı yok edilmedikçe, biz de onlar ne yapıyorsa onu yapacağız’“Bu konuda oldukça radikalim: nükleer silahların hepsini bir araya toplayıp onları imha etmek gerektiğine inanıyorum. Bunun çözümü budur” diye ekleyen Lukaşenko, şöu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20230406/medvedcuk-ukrayna-demokrasisi-abdye-kadar-uzandi-ve-ulkenin-kurumlarini-yok-ediyor-1069275693.html
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aleksandr lukaşenko, belarus, fransa, emmanuel macron, nükleer silah
aleksandr lukaşenko, belarus, fransa, emmanuel macron, nükleer silah
Belarus lideri Lukaşenko: Dünyadaki tüm nükleer silahlar imha edilmeli, tek çözüm bu
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Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, dünyadaki nükleer silahlardan her birinin imha edilmesi gerektiğini belirtti. Lukaşenko’nun bu açıklaması, Fransız Cumhurbaşkanı Macron’un, Rusya’nın Belarus’a taktik nükleer silah yerleştirecek olmasına atıfla, hiçbir ülkenin bir başka ülkenin topraklarına nükleer silah yerleştiremeyeceğini söylemesini izledi.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, ‘hiçbir ülkenin bir başkasının topraklarına nükleer silah yerleştirmemesi gerektiğine’ ilişkin demecinin sorulması üstüne, “Onunla aynı düşüncedeyim. Bu yüzden Amerikalıların, nükleer silahlarını onları yerleştirdikleri altı ülkeden birden çıkarması gerek” dedi.
‘Nükleer silahların tamamı yok edilmedikçe, biz de onlar ne yapıyorsa onu yapacağız’
“Bu konuda oldukça radikalim: nükleer silahların hepsini bir araya toplayıp onları imha etmek gerektiğine inanıyorum. Bunun çözümü budur” diye ekleyen Lukaşenko, şöu ifadeleri kullandı:
“Malum arkadaşımız (Macron) gibi çene çalmakta hepsi uzman. (Çene çalmak yerine) nükleer silahların hepsini bir araya toplayıp yok edelim diyorum. Yapılacak en iyi şey bu. Ancak bu yapılmadıkça, biz de onlar ne yapıyorsa onu yapacağız."