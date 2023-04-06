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Barcelona'yı deplasmanda 4-0 yenen Real Madrid, Kral Kupası'nda finale kaldı
Barcelona'yı deplasmanda 4-0 yenen Real Madrid, Kral Kupası'nda finale kaldı
İspanya Kral Kupası yarı final rövanş maçında deplasmanda Barcelona'yı 4-0 mağlup eden Real Madrid, adını finale yazdırdı. 06.04.2023, Sputnik Türkiye
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spor
real madrid
barcelona
ispanya kral kupası
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Yarı finalin ilk maçında sahasında Barcelona'ya 1-0 yenilen Real Madrid, rövanşı farklı kazanarak finale kalan taraf oldu.Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Barcelona, ilk yarıda yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi.Real Madrid'in ilk golü uzatmaların oynandığı 45+1. dakikada gelişen bir kontratakta defansın hatasını iyi değerlendiren Vinicius'tan geldi.Soyunma odasına 1-0 önde giden Real Madrid, ikinci yarıda 50. ve 58. (penaltıdan) dakikalarda Karim Benzema ile bulduğu gollerle Nou Camp'ta ezeli rakibine karşı 3-0'lık üstünlük yakaladı.Benzema, 80. dakikada bir kez daha rakip ağları havalandırarak, kariyerinde ilk defa Nou-Camp Stadı'nda hat-trick yaptı.Fransız futbolcu, geçtiğimiz hafta sonunda da Valladolid karşısında 7 dakikada 3 gol atarak, Real Madrid kulüp tarihinde ligde en kısa sürede hat-trick yapan futbolcu olmuştu.Kupanın yeni sahibi, 6 Mayıs'ta Sevilya'daki La Cartuja Stadı'nda oynanacak Real Madrid-Osasuna maçında belli olacak.Athletic Bilbao'yu 1-0 ve 1-1'lik skorlar sonrasında eleyen Osasuna, bu kupada sadece 2004-2005 sezonunda finale yükselmiş ve Real Betis'e 2-1 yenilmişti.Kral Kupası'nı 31 kez ile en çok kazanan kulüp Barcelona olurken, onu Athletic Bilbao (23) ve Real Madrid (19) izliyor.
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real madrid, barcelona, ispanya kral kupası
real madrid, barcelona, ispanya kral kupası

Barcelona'yı deplasmanda 4-0 yenen Real Madrid, Kral Kupası'nda finale kaldı

00:26 06.04.2023
© AFP 2023İspanya Kral Kupası yarı final rövanş maçında deplasmanda Barcelona'yı 4-0 mağlup eden Real Madrid, adını finale yazdırdı.
İspanya Kral Kupası yarı final rövanş maçında deplasmanda Barcelona'yı 4-0 mağlup eden Real Madrid, adını finale yazdırdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2023
© AFP 2023
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İspanya Kral Kupası yarı final rövanş maçında deplasmanda Barcelona'yı 4-0 mağlup eden Real Madrid, adını finale yazdırdı.
Yarı finalin ilk maçında sahasında Barcelona'ya 1-0 yenilen Real Madrid, rövanşı farklı kazanarak finale kalan taraf oldu.
Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Barcelona, ilk yarıda yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi.
Real Madrid'in ilk golü uzatmaların oynandığı 45+1. dakikada gelişen bir kontratakta defansın hatasını iyi değerlendiren Vinicius'tan geldi.
Soyunma odasına 1-0 önde giden Real Madrid, ikinci yarıda 50. ve 58. (penaltıdan) dakikalarda Karim Benzema ile bulduğu gollerle Nou Camp'ta ezeli rakibine karşı 3-0'lık üstünlük yakaladı.
Benzema, 80. dakikada bir kez daha rakip ağları havalandırarak, kariyerinde ilk defa Nou-Camp Stadı'nda hat-trick yaptı.
Fransız futbolcu, geçtiğimiz hafta sonunda da Valladolid karşısında 7 dakikada 3 gol atarak, Real Madrid kulüp tarihinde ligde en kısa sürede hat-trick yapan futbolcu olmuştu.
Kupanın yeni sahibi, 6 Mayıs'ta Sevilya'daki La Cartuja Stadı'nda oynanacak Real Madrid-Osasuna maçında belli olacak.
Athletic Bilbao'yu 1-0 ve 1-1'lik skorlar sonrasında eleyen Osasuna, bu kupada sadece 2004-2005 sezonunda finale yükselmiş ve Real Betis'e 2-1 yenilmişti.
Kral Kupası'nı 31 kez ile en çok kazanan kulüp Barcelona olurken, onu Athletic Bilbao (23) ve Real Madrid (19) izliyor.
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