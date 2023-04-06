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https://sputniknews.com.tr/20230406/bakan-demir-tcg-anadolu-pazartesi-gunu-teslim-edilecek-1069267973.html
Savunma Sanayii Başkanı Demir: TCG Anadolu pazartesi günü teslim edilecek
Savunma Sanayii Başkanı Demir: TCG Anadolu pazartesi günü teslim edilecek
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TCG Anadolu gemisinin teslimatının pazartesi günü gerçekleştirileceğini söyledi. 06.04.2023, Sputnik Türkiye
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savunma sanayii başkanlığı
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından Deniz Kuvvetleri için yürütülen MİLGEM Projesi'nin devamı niteliğindeki İSTİF Sınıfı Fırkateynler kapsamında 3 yeni geminin inşası için imza töreni düzenlendi.Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, törende, TCG Anadolu gemisinin, pazartesi günü törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edileceğini söyledi.Tören sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Demir, Bayraktar TB3'ün TCG Anadolu'ya entegrasyonunu bu yıl tamamlamayı hedeflediklerini ifade etti. Hürjet'in de gemide kullanılmasının planlandığını dile getiren Demir, Anka-3'ün gemiye konuşlandırılması için ise konuşmanın erken olduğunu kaydetti.Demir, TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi için de farklı firmaların çalışma yürüttüklerini dile getirdi.Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD) Projesi kapsamında üretilen TCG Anadolu gemisi, asgari bir tabur büyüklüğündeki kuvveti, ana üs desteği gerektirmeksizin, kendi lojistik desteğiyle belirlenen yere intikal ettirebilecek.TCG Anadolu, 4 mekanize, 2 hava yastıklı ve 2 personel çıkarma araçlarının yanı sıra uçak, helikopter ve insansız hava araçları da taşıyacak. 231 metre uzunluk ve 32 metre genişlikteki geminin tam yük deplasmanı yaklaşık 27 bin tona karşılık geliyor.TCG Anadolu, özellikle üzerine konuşlandırılacak silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) Türk donanması için önemli bir güç çarpanı olacak.
https://sputniknews.com.tr/20220917/turkiyenin-en-buyuk-savas-gemisi-tcg-anadolu-yil-sonunda-teslim-edilecek-1061313717.html
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savunma sanayii başkanlığı, ismail demir, tcg anadolu gemisi
savunma sanayii başkanlığı, ismail demir, tcg anadolu gemisi

Savunma Sanayii Başkanı Demir: TCG Anadolu pazartesi günü teslim edilecek

12:57 06.04.2023 (güncellendi: 13:09 06.04.2023)
© AATCG Anadolu
TCG Anadolu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2023
© AA
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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TCG Anadolu gemisinin teslimatının pazartesi günü gerçekleştirileceğini söyledi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından Deniz Kuvvetleri için yürütülen MİLGEM Projesi'nin devamı niteliğindeki İSTİF Sınıfı Fırkateynler kapsamında 3 yeni geminin inşası için imza töreni düzenlendi.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, törende, TCG Anadolu gemisinin, pazartesi günü törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edileceğini söyledi.
Tören sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Demir, Bayraktar TB3'ün TCG Anadolu'ya entegrasyonunu bu yıl tamamlamayı hedeflediklerini ifade etti. Hürjet'in de gemide kullanılmasının planlandığını dile getiren Demir, Anka-3'ün gemiye konuşlandırılması için ise konuşmanın erken olduğunu kaydetti.
Demir, TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi için de farklı firmaların çalışma yürüttüklerini dile getirdi.
Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD) Projesi kapsamında üretilen TCG Anadolu gemisi, asgari bir tabur büyüklüğündeki kuvveti, ana üs desteği gerektirmeksizin, kendi lojistik desteğiyle belirlenen yere intikal ettirebilecek.
TCG Anadolu, 4 mekanize, 2 hava yastıklı ve 2 personel çıkarma araçlarının yanı sıra uçak, helikopter ve insansız hava araçları da taşıyacak. 231 metre uzunluk ve 32 metre genişlikteki geminin tam yük deplasmanı yaklaşık 27 bin tona karşılık geliyor.
TCG Anadolu, özellikle üzerine konuşlandırılacak silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) Türk donanması için önemli bir güç çarpanı olacak.
TCG Anadolu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2022
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