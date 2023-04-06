https://sputniknews.com.tr/20230406/azerbaycanda-4-iranli-diplomat-istenmeyen-kisi-ilan-edildi-1069283287.html
Azerbaycan'da 4 İranlı diplomat 'istenmeyen kişi' ilan edildi
Azerbaycan'da 4 İranlı diplomat 'istenmeyen kişi' ilan edildi
Azerbaycan'da, İran'ın Bakü Büyükelçiliğinde çalışan 4 diplomat 'istenmeyen kişi' ilan edildi. 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T16:15+0300
2023-04-06T16:15+0300
2023-04-06T16:24+0300
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iran
istenmeyen kişi
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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran'ın Bakü Büyükelçisi Abbas Musevi'nin Bakanlığa çağrıldığı bildirildi.Açıklamada, İran'ın Bakü Büyükelçiliğinin 4 çalışanının Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'ne aykırı faaliyetleri nedeniyle Azerbaycan hükümetince 'istenmeyen kişi' ilan edildiği kaydedildi.Musevi'den, bu kişilerin 48 saat içinde Azerbaycan'ı terk etmeleri istendi.
https://sputniknews.com.tr/20230330/azerbaycan-savunma-bakanligindan-iran-kara-kuvvetleri-komutani-haydariye-tepki-1068974302.html
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azerbaycan, iran, istenmeyen kişi
azerbaycan, iran, istenmeyen kişi
Azerbaycan'da 4 İranlı diplomat 'istenmeyen kişi' ilan edildi
16:15 06.04.2023 (güncellendi: 16:24 06.04.2023) Abone ol
Azerbaycan'da, İran'ın Bakü Büyükelçiliğinde çalışan 4 diplomat 'istenmeyen kişi' ilan edildi.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran'ın Bakü Büyükelçisi Abbas Musevi'nin Bakanlığa çağrıldığı bildirildi.
Açıklamada, İran'ın Bakü Büyükelçiliğinin 4 çalışanının Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'ne aykırı faaliyetleri nedeniyle Azerbaycan hükümetince 'istenmeyen kişi' ilan edildiği kaydedildi.
Musevi'den, bu kişilerin 48 saat içinde Azerbaycan'ı terk etmeleri istendi.