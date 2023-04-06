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https://sputniknews.com.tr/20230406/avrupa-parlamentosundaki-yolsuzluk-sorusturmasinin-kilit-ismi-panzeriye-sartli-tahliye-1069307139.html
Avrupa Parlamentosu'ndaki yolsuzluk soruşturmasının kilit ismi Panzeri'ye şartlı tahliye
Avrupa Parlamentosu'ndaki yolsuzluk soruşturmasının kilit ismi Panzeri'ye şartlı tahliye
Belçika'da yürütülen yolsuzluk ve kara para aklama soruşturmasında tutuklanan eski İtalyan Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili Pier Antonio Panzeri, pişman... 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T23:57+0300
2023-04-06T23:57+0300
dünya
pier antonio panzeri
avrupa parlamentosu (ap)
yolsuzluk
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Belçika basınında yer alan bilgilere göre, 10 Aralık 2022'de 'suç örgütüne lider olarak katılmak, kara para aklamak, aktif ve pasif yolsuzluk' ile suçlanan ve ocak ayında kendisine isnat edilen suçlarla ilgili üçüncü kişileri de kapsayan beyanlarda bulunacağını taahhüt ederek savcılıkla anlaşma yapan Panzeri hakkında şartlı tahliye kararı verildi.Şubat ayında yapılan duruşmada Panzeri, Haziran 2019 ile Haziran 2022 arasında 120 bin ila 140 bin euro'yu Belçikalı AP Milletvekili Marc Tarabella'ya teslim ettiğini ayrıntılı olarak ifade etmişti.Panzeri'nin gelecek günlerde serbest bırakılması bekleniyor.Eski AP Başkan Yardımcısı Yunan milletvekili Eva Kaili'nin tutukluluk hali ise devam ediyor.Belçikalı makamların yürüttüğü yolsuzluk, rüşvet ve kara para aklama soruşturması kapsamında Aralık 2022'de çok sayıda noktada aramalar yapılmış, 1.5 milyon euro nakit para ele geçirilmiş ve 4 kişi gözaltına alınmıştı.Gözaltına alınan kişilerin AP Başkan Yardımcılığı görevi sona erdirilen Kaili, eski İtalyan AP Milletvekili Pier Antonio Panzeri, AP'de asistan olarak çalışan Kaili'nin erkek arkadaşı Francesco Giorgi ve hukukun üstünlüğü konularında çalışan sivil toplum kuruluşunun yöneticisi Niccolo Figa-Talamanca olduğu açıklanmıştı. Figa-Talamanca daha sonra serbest bırakılmıştı.Giorgi'nin ifadesinde, iki AP milletvekili Andrea Cozzolino ile Marc Tarabella'nın Panzeri'den para aldığını söylediği ileri sürülmüştü. AP Başkanı Roberta Metsola, Cozzolino ile Tarabella'nın dokunulmazlıklarının kaldırılması için süreç başlatmıştı.Belçika'daki soruşturmada tutuklanan kişiler, AP'nin ekonomik ve siyasi kararlarını etkilemek üzere bir Körfez ülkesinden rüşvet almakla suçlanıyor. Konuyla ilgili haberlerde adı geçen Katar ve Fas iddiaları reddediyor.
https://sputniknews.com.tr/20230405/abnin-en-buyuk-partisine-polis-baskini-1069188015.html
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pier antonio panzeri, avrupa parlamentosu (ap), yolsuzluk
pier antonio panzeri, avrupa parlamentosu (ap), yolsuzluk

Avrupa Parlamentosu'ndaki yolsuzluk soruşturmasının kilit ismi Panzeri'ye şartlı tahliye

23:57 06.04.2023
© AFP 2023Pier Antonio Panzeri
Pier Antonio Panzeri - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2023
© AFP 2023
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Belçika'da yürütülen yolsuzluk ve kara para aklama soruşturmasında tutuklanan eski İtalyan Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili Pier Antonio Panzeri, pişman olduğu gerekçesiyle elektronik kelepçe takma şartıyla serbest bırakıldı.
Belçika basınında yer alan bilgilere göre, 10 Aralık 2022'de 'suç örgütüne lider olarak katılmak, kara para aklamak, aktif ve pasif yolsuzluk' ile suçlanan ve ocak ayında kendisine isnat edilen suçlarla ilgili üçüncü kişileri de kapsayan beyanlarda bulunacağını taahhüt ederek savcılıkla anlaşma yapan Panzeri hakkında şartlı tahliye kararı verildi.
Şubat ayında yapılan duruşmada Panzeri, Haziran 2019 ile Haziran 2022 arasında 120 bin ila 140 bin euro'yu Belçikalı AP Milletvekili Marc Tarabella'ya teslim ettiğini ayrıntılı olarak ifade etmişti.
Panzeri'nin gelecek günlerde serbest bırakılması bekleniyor.
Eski AP Başkan Yardımcısı Yunan milletvekili Eva Kaili'nin tutukluluk hali ise devam ediyor.
Belçikalı makamların yürüttüğü yolsuzluk, rüşvet ve kara para aklama soruşturması kapsamında Aralık 2022'de çok sayıda noktada aramalar yapılmış, 1.5 milyon euro nakit para ele geçirilmiş ve 4 kişi gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınan kişilerin AP Başkan Yardımcılığı görevi sona erdirilen Kaili, eski İtalyan AP Milletvekili Pier Antonio Panzeri, AP'de asistan olarak çalışan Kaili'nin erkek arkadaşı Francesco Giorgi ve hukukun üstünlüğü konularında çalışan sivil toplum kuruluşunun yöneticisi Niccolo Figa-Talamanca olduğu açıklanmıştı. Figa-Talamanca daha sonra serbest bırakılmıştı.
Giorgi'nin ifadesinde, iki AP milletvekili Andrea Cozzolino ile Marc Tarabella'nın Panzeri'den para aldığını söylediği ileri sürülmüştü. AP Başkanı Roberta Metsola, Cozzolino ile Tarabella'nın dokunulmazlıklarının kaldırılması için süreç başlatmıştı.
Belçika'daki soruşturmada tutuklanan kişiler, AP'nin ekonomik ve siyasi kararlarını etkilemek üzere bir Körfez ülkesinden rüşvet almakla suçlanıyor. Konuyla ilgili haberlerde adı geçen Katar ve Fas iddiaları reddediyor.
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