https://sputniknews.com.tr/20230406/amasradaki-patlamada-yaralanan-madenci-173-gun-sonra-hayatini-kaybetti-1069256233.html

Amasra'daki patlamada yaralanan madenci 173 gün sonra hayatını kaybetti

Amasra'daki patlamada yaralanan madenci 173 gün sonra hayatını kaybetti

Bartın'da Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesine ait maden ocağında meydana gelen patlamadan yaralı kurtarılan işçi, tedavi gördüğü hastanede 173 gün... 06.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-06T10:17+0300

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türkiye

maden

maden ocağı

maden faciası

ihmal

cenaze

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Geçen yıl 14 Ekim'de meydana gelen ve 42 işçinin hayatını kaybettiği patlamada ağır yaralanan Ayhan Akgül (38), 173 gündür tedavi gördüğü İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti.Amasra ilçesi Çanakçılar köyünde ikamet eden ve mekanizasyon işçisi olarak çalıştığı öğrenilen Akgül'ün, cenazesinin aynı köyde toprağa verileceği öğrenildi.Bartın'ın Amasra ilçesindeki TTK Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim 2022'de saat 18.15 sıralarında meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetmiş, 10 işçi yaralanmıştı. Bir işçi ise sevk edildiği hastanede 4 Kasım 2022'de yaşamını yitirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230315/meclis-amasradaki-maden-kazasina-iliskin-taslak-raporunu-tamamladi-1068259636.html

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maden, maden ocağı, maden faciası, ihmal, cenaze